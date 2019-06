SKÅLER: Thomas Sjue fra Austmann bryggeri, Petter Nome fra Bryggeriforeningen og Vinko Sindelar også fra Austmann løfter glasset for daværende landbruksminister Sylvi Listhaug på Grüne Woche i Berlin i 2015. Foto: Nina Andersen

Regjeringen foreslår lengre åpningstider på polet

Folkehelseminister Sylvi Listhaug foreslår at polet kan holde åpent til klokken 16 på lørdager.

Oppdatert nå nettopp







– Mange har møtt stengte dører lørdag klokken 15. Vi ønsker å tilrettelegge slik at Vinmonopolet kan velge å holde åpent til klokken 16 i stedet. Det tror vi vil være populært blant brukerne, sier Frp-statsråden.

Forslaget til endringer i alkoholloven ligger inne i Granavolden-plattformen, og nå skal konkrete forslag til endringer ut på høring.

Regjeringen foreslår også at mikrobryggerier kan få bevilling til både å skjenke og selge håndverksøl fra egne lokaler.

Polets utsalg kan ifølge loven åpne allerede klokken 08.30 på lørdager. Regjeringen foreslår åpning klokken 10.00 – i tråd med praksis de fleste steder – og stenging klokken 16.00 på lørdager.

les også Dette gjør «fylla» med hjernen: 6 tegn på at du drikker for mye

– Handlemønsteret har endret seg, folk går senere i butikker på lørdager. Vi vil åpne for en forskyvning av åpningstiden på polet, så blir det opp til Vinmonopolet å fastsette åpningstidene i det enkelte utsalg, sier Listhaug.

– Vil forslaget styrke folkehelsen?

– Det gir mulighet til å handle når det passer. De fleste vet at alkohol er skadelig i store mengder. Men det er en lovlig vare som den enkelte må bestemme om man vil kjøpe eller ikke.

Folkehelsen skal sjekke effekten

– Vil alkoholkonsumet øke?

– Det får tiden vise – og det er noe vi vil be Folkehelseinstituttet om å se på, sier Listhaug.

Hennes departement mener det må følges nøye med på hvilken effekt senere åpningstider på lørdager vil ha for alkoholsalget og vil be Folkehelseinstituttet vurderes hvordan effekten kan kartlegges.

Dersom alle de 331 polutsalgene forskyver åpningstiden til kl. 16, anslår Vinmonopolet at tapet vil bli cirka 12 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til økte lønnsutgifter.

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis er ikke begeistret.

– Forslaget er nok et eksempel på hvordan regjeringen legger til rette for økt alkoholkonsum. Jeg tror ganske sikkert salget vil øke, sier generalsekretær Actis Pernille Huseby.

les også Listhaug vil tillate alkoholsalg fra gårder

Som landbruksminister fikk Sylvi Listhaug i 2015 gjennomslag for å tillate gårdssalg av eplesider, pæresider og andre drikker basert på frukt og bær, som holder fra 4,7 til 22 alkoholprosent.

Skjenking og salg om hverandre

– Den gang traff jeg mange av småbryggeriene. Nå foreslår vi at tilvirkere av øl som holder til i små lokaler får mulighet til både å skjenke og selge fra egne lokaler. Til syvende og sist avgjør kommunene, sier Listhaug.

I dag kan ikke salg og skjenking skje i samme lokale. Forslaget om lovendring for mindre bryggerier åpner for nettopp det, forutsatt at det skjer på tilvirkningsstedet, altså der ølet brygges.

les også Nordmenn tørster etter lokalbrygget øl

– Både næringen og kundene ønsker at man skal kunne stikke innom et mikrobryggeri, smake på deres ulike ølsorter og ta med seg en flaske eller to hjem, sier statsråd Listhaug.

Forslaget omfatter både øl i pilsklassen og sterkere varer, gitt at produsenten har bevilling til slikt salg etter dagens regelverk.

For å skille solgt fra skjenket drikk, vil Helse- og omsorgsdepartementet kreve at posen med ølet som er kjøpt for å drikkes hjemme, blir forseglet.

– Dette er god næringspolitikk. Smaksopplevelsen som mindre bryggerier produserer og valgene vi tilbyr, blir mer tilgjengelig for nærmiljøet, sier markedsansvarlig Thomas Sjue i bryggeriet Austmann i Trondheim.

BEKYMRET: Generalsekretær Pernille Huseby i Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol. Foto: Actis

Rusorganisasjoner bekymret

Actis fremholder at senere åpningstid på polet lørdager og direktesalg fra bryggerier kommer på toppen av oppmyking av forbudet mot alkoholreklame og utvidelsen av taxfreekvoten – og er bekymret for konsekvensene.

– Økt taxfreehandel, grensehandel, salg direkte fra gårder og småbryggerier truer polet. Vinmonopolet er en god reguleringsmekanisme som bidrar til ansvarlig alkoholomsetning, sier Pernille Huseby i Actis.

Publisert: 14.06.19 kl. 15:10 Oppdatert: 14.06.19 kl. 15:51