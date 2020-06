VIL AT REGJERINGEN GRIPER INN: Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, her under en demonstrasjon ved den israelske ambassaden i Oslo i 2012. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Rødt reagerer på demonstrasjonsstopp - henviser til grunnloven

Arrangørene har blitt frarådet fra å avholde demonstrasjoner med mer enn 50 personer ved den amerikanske ambassaden. Bjørnar Moxnes ber regjeringen ta grep.

Tidligere i dag ble det kjent at den planlagte George Floyd-demonstrasjonen, som over 15.000 skrev på Facebook at de ville delta i, ikke går som planlagt.

Etter å ha blitt frarådet av en fagdirektør i Helsedirektoratet har nå arrangørene bestemt at det kun blir 50 personer som får delta.

Helsedirektoratet opplyser til VG at det kun er departementet som kan gi dispensasjon eller avslag på søknader om dispensasjon. Eventuelt kan kommunene lokalt nekte arrangementer.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener likevel regjeringen må ta grep, og viser til grunnloven.

– Grunnloven er krystallklar på at vi har ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Norge, sier Moxnes.

– Rødts krav er at regjeringen gjør en prinsipiell vurderinger av om disse begrensningene av folks rett til å ytre seg og demonstrere står seg opp mot grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Han mener det er problematisk å legge det han mener er begrensninger på ytringsfriheten, og sammenligner med situasjonen i Danmark.

– I Danmark, som har en liknende strategi for bekjempelse av korona, har man skjerma politiske demonstrasjoner fra slike inngrep, fordi det er en så viktig del av demokratiet.

– Vi må hindre smittespredning, men det trenger ikke nødvendigvis skje gjennom så store inngrep i ytrings- og forsamlingsfriheten som her. De som vil arrangere demonstrasjoner kan også ta ansvar for at det skjer på en forsvarlig måte.

Helseminister Bent Høie har kommentert demonstrasjonen, før Rødts utspill kom.

– Dette er en sak som berører og engasjerer mange, jeg har stor forståelse for dem som ønsker å demonstrere. Ytringsfriheten står svært sterkt i Norge. På grunn av coronaviruset fraråder vi at mange mennesker samler seg og står tett sammen. Det øker faren for smittespredning. I en tid der mye må gjøres på andre måter, må vi også forsøke å finne nye måter å vise engasjement og ytre oss, skriver helseminsiter Bent Høie i en e-post til VG.

– Jeg er også redd for at dersom demonstrasjonen fører til store ansamlinger av folk, vil det bli mer oppmerksomhet rundt risikoen for smittespredning enn oppmerksomhet rundt en viktig sak, fortsetter han.



