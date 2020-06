Tonnevis med plastpellets på avveie: – Fugl og fisk kan ta dette for å være mat

Over 13 tonn med plastpellets forsvant i havet da det gikk hull på en container på et lasteskip i Nordsjøen i februar. Nå er plasten spredt langs kysten av Oslofjorden.

Siri Nilsen Ahmer

Gisle Oddstad (foto)

Nå nettopp

– Viken er hardest rammet av pelleten, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm.

Kystverket leder opprydningsarbeidet med Mortensholm i spissen.

Plastkulene er spredt i store arealer. Han forteller at det har vært påslag i Sverige og sannsynligvis også på vestkysten i Danmark.

– Vi ønsker å ha fokus på å rydde pelletene før det brytes for mye ned, fordi da kan fugl og fisk ta dette for å være mat og spise det, forklarer han.













NITIDIG ARBEID: Å fjerne plastpelletsene fra strendene er en nitidig jobb som utføres blant annet med støvsuger.

Cirka 2,3 tonn ryddet

Kulene av råplast er 2–3 millimeter store.

– Det er et omfattende opprydningsarbeid, sier Mortensholm.

For å rydde kulene brukes sil, vannbad og løvblåsere, alt ettersom hvilket område man leter på. Mortensholm forteller at rederiet for skipet er aktive med oppryddingen og at de betaler for hele aksjonen.

– Det er tidkrevende og tungt fysisk arbeid.

Så langt er cirka 2,3 tonn pellets tatt opp, ifølge Mortensholm.

– Vi vet at mange privatpersoner også har ryddet. Vi vil at de som har ryddet kan fortelle oss hvor mye de har tatt opp så vi kan få en så god oversikt som vi kan.

RYDDE: Hans-Petter Mortensholm i Kystverket forklarer at pelletene ikke er giftige. – Folk som finner det kan fint kaste det i plastavfall. Foto: Gisle Oddstad, VG

Mortensholm forteller at de har et kartverktøy hvor man kan se hvor man har ryddet.

– Det gir et godt inntrykk av hvor mange områder det er funnet pellets på, sier han.

Sårbare områder

Naturrådgiver Nicolay Moe i Oslofjordens Friluftsråd sier plastforurensingen er svært skadelig for naturmiljøet. Oslofjordens friluftsråd involverer foreninger som gjør det praktiske arbeidet.

– Det sprer seg med vind og strøm. Det er nært sagt umulig å få opp alt, så det vil være ute i generasjoner, sier Moe.

Han forklarer at det er viktig at man tar vare på naturen når man driver oppryddingen.

– Det finnes påslag inn i fuglevernområder, sier han.

– På grunn av hekkesesongen er det områder som ikke kan ryddes før sesongen er ferdig.

RÅMATERIALE: Plastpelleten skal ha havnet i sjøen etter at det ble slått hull på en container med 26.000 kilo plastpellets om bord i skipet Trans Carrier. Foto: Gisle Oddstad, VG

Enorme mengder

– Vi har nok tatt en million perler i dag, sier Sten Helberg i Miljøstiftelsen Elv og Hav.

De har vært ute med to til tre menn, to til tre ganger i uken siden før påske.

Han sier at ingen er vant med å hanskes med plastpellets i denne størrelsesordenen, og at det er mye metodeutvikling underveis.

– Vi bruker alt fra løvblåsere som går i revers til industristøvsuger, raker, skuffer, vannbad og hender, forklarer Helberg.

Han legger til:

– Dette er et evighetsarbeid. Men alt hjelper.

SAMARBEID: Kystverket, Oslofjordens friluftsråd og miljøstiftelsen Elv og Hav rydder plastpellets fra Husebystranda i Rygge i Oslofjorden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 02.06.20 kl. 12:44

