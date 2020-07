YTRINGER: Tinius-sjef Kjersti Løken Stavrum leder Ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Løken Stavrum kritiserer Facebook i striden om Sørlandsnyhetene

Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen, forstår ikke at Facebook har latt personene bak den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene angripe folk i Kristiansand anonymt. Mandag ble siden borte fra Facebook.

Torsdag i forrige uke sto flere lokaltopper i Kristiansand frem i VG og fortalte at de har blitt hetset og sjikanert anonymt i over to år. Mandag ble Sørlandsnyhetene tatt ned fra Facebook av sidens administrator.

Siden 2018 har den kontroversielle og anonyme Facebook-siden satt merkelapper som korrupt, løgner og nazi-sympatisør på lokalpolitikere og profiler i Kristiansand.

– Sørlandsnyhetene har blitt en stor utfordring for det politiske klimaet og samfunnsdebatten i Kristiansand, sier leder Kjersti Løken Stavrum i Ytringsfrihetskommisjonen til VG.

Hun er til daglig sjef i Tinius-stiftelsen, som forvalter den største eierposten i VGs morselskap Schibsted. I februar ble det kjent at Løken Stavrum også skal lede den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen skal blant annet se på tiltak mot falske nyheter.

– Sørlandsnyhetenes administratorer er anonyme. Det må være et krav at det finnes personer man kan kontakte på sider som dette. Jeg kan ikke forstå at Facebook ikke også ser dette, sier hun.

VG kontaktet Facebook for en kommentar på søndag, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.

Kritisk til Facebook

Tidligere Kristiansands-ordfører Harald Furre (H) har sagt til VG at man bør vurdere å endre lovverket, mens Stormberg-eier Steinar J. Olsen vil vurdere en tysk modell - med gigantbøter.

Løken Stavrum tar derimot ikke til orde for å endre loven.

Hun plasserer hovedansvaret for det som skjer hos Sørlandsnyhetene, men peker samtidig Facebook.

NETTHETS: Eks-ordfører Harald Furre (H)vil vurdere endring av lovverket for å få has på det han sier er anonym hets og sjikane på nett. Foto: Krister Sørbø, VG

– Facebook er ikke en forkjemper for ytringsfrihet, men en forretningsmodell. De ser seg ikke tjent med å være en aktiv redigerer av innhold. Det de ønsker er aktivitet, innlegg og engasjement. I dekke av å være en ytringsfrihetens forkjemper har de fått holde på i overkant lenge uten å ta tilstrekkelig ansvar, sier Løken Stavrum.

Fakta om Ytringsfrihetskommisjonen Kulturdepartementet har oppnevnt en ytringsfrihetskommisjon med følgende medlemmer: * Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør, Oslo (leder) * Ragna Aarli, professor, Bergen * Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, artist, Oslo * Eirin Eikefjord, journalist, Bergen * Anki Gerhardsen, frilansjournalist, Bodø * Nils Johan Heatta, instituttleder, Kautokeino * Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Oslo * Sebastian Klein, pedagogisk leder, Trondheim * Mimir Kristjansson, politiker, Stavanger * Adele Matheson Mestad, direktør, Oslo * Bård Borch Michalsen, førstelektor, Harstad. * Steinar Jørgensen Olsen, arbeidende styreleder, Kristiansand * Shabana Rehman, daglig leder, Spydeberg * Begard Reza, generalsekretær, Oslo * Kjetil Rolness, skribent, Oslo * Vebjørn Selbekk, sjefredaktør, Moss * Jan Inge Sørbø, professor, Volda * Sarah Zahid, student, Bergen Kilde: Regjeringen Vis mer

Hun mener Facebook burde vise mye større åpenhet, både om hvilke retningslinjer de følger, hvordan disse håndheves i praksis og hvilke innlegg som blir fjernet.

– Facebook drar beina etter seg i alle slike sammenhenger. Jeg tror det hadde hjulpet veldig om de hadde gjort noen grep, sier hun.

To anmeldelser

Politiet i Agder opplyser til VG at de har mottatt to anmeldelser knyttet til Sørlandsnyhetene og personene rundt. Sakene er kodet som hensynsløs atferd.

Begge ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

Riksadvokaten om netthets Riksadvokatens mål- og prioriteringsdirektiv for 2020 omhandler netthets også rettet mot politikere, skriver politiet i Agder i en e-post til VG. Helt konkret skriver riksadvokaten: «Politiet må også ha oppmerksomhet mot hatefulle ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter, som er egnet til å påvirke ytringsklimaet på en så negativ måte, at enkelte enten trekker seg fra politikken eller velger og ikke delta i samfunnsdebatten». Vis mer

Politiet skriver til VG at anmeldelsene ble vurdert konkret ut ifra alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for oppklaring. I tillegg viser de til at politidistriktet har mange alvorlige straffesaker på sitt bord, som krever omfattende og grundig etterforskning.

Samtidig legger de til at politikere og andre samfunnsdebatter som gruppe ikke har beskyttelse i straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

HENLAGT: Terje Kaddeberg Skaar er påtaleleder i Agder politidistrikt. Foto: Frode Hansen, VG

«Dekk-konge» vil kjøpe siden

Den selverklærte dekk-kongen Tommy Sharif har tidligere ytret at han ønsker å kjøpe Sørlandsnyhetene. Overfor VG vil han ikke bekrefte eller avkrefte om det er han som står bak forsvinningen, men sier at han har har tanker om hva han kunne tenke seg å bruke siden til.

– Det er en del av en strategi hvor jeg ønsker å etablere dekkvirksomhet også i Kristiansand. Bergenserne har tatt oss imot oss med åpne armer. Det er faktisk litt tilfeldig at vi ikke startet i Kristiansand først.

– Hvordan mener du siden kan hjelpe deg å promotere virksomheten din i Kristiansand?

– Jeg går ikke ut med noe mer om det nå.

TILBUD: Tommy Sharif har lagt inn et bud på å kjøpe siden. Ikke til salgs, svarer Facebook-siden. Foto: Gøran Bohlin, VG

VG har sendt melding til Sørlandsnyhetene og spurt om kommentar på Sharifs tilbud om å kjøpe siden.

– Vi kjenner ikke til dette. Det er ingen kontakt mellom Sharif og SN. Vi kjenner ikke til noe bud og er ikke til salgs, skriver en ikke navngitt administrator.

VG har også forelagt Sørlandsnyhetene kritikken fra Løken Stavrum, før siden ble nedlagt, men har ikke fått svar.

Mæland: Vil ikke endre loven

Justis- og beredskapsminister, Monica Mæland (H) mener det er helt uakseptabelt og ødeleggende for den offentlige debatten at individer blir utsatt for hets, trusler og ondsinnede påstander.

– Vi ser grovere og mer hatske debattklima i mange andre land, men vi skal vokste oss veldig for å få lignende forhold i Norge, sier hun til VG.

Mæland ønsker ikke at Facebook skal fungere som «et meningspoliti» for den norske samfunnsdebatten.

– Det har vært eksempler på at helt legitime innlegg er blitt slettet fordi noen har advart mot innholdet, sier hun og fortsetter:

– Samtidig skulle jeg ønske at Facebook sikret seg flere mennesker til å følge debatten, og ikke bare datamaskiner.

MENINGSPOLITI: Justis og beredskapsminister, Monica Mæland (H) ønsker ikke at Facebook skal være «et meningspoliti» for norsk samfunnsdebatt. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mæland forteller at Høyesterett så sent som i januar avsa to dommer mot hatefulle ytringer som ble fremsatt på Facebook.

– Det er helt avgjørende at påtalemyndigheten sørger for at relevante saker kommer opp for domstolene. Det er viktigere enn ytterligere lovendringer, sier justisministeren.

Publisert: 24.07.20 kl. 19:57

