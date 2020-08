RØDT: Oslo kommune ville blitt betegnet som «rødt» av FHI om det skulle bli gitt reiseråd hit på lik linje med europeiske land. Foto: Thomas Andreassen/VG

Kommuner advarer innbyggerne mot Oslo-reiser

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund vil ikke at hans innbyggere skal reise til hovedstaden, og ber folk gå i selvpålagt karantene om de trosser oppfordringen.

Oppdatert nå nettopp

– Å reise til Oslo nå er det samme som å reise til Sverige eller andre røde land. Dem som reiser dit, utsetter seg selv og sine omgivelser for smittefare når de kommer tilbake hit, sier ordfører i Farsund kommune, Arnt Abrahamsen, til VG.

Oslo har en helt klart stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt, og ville nå ha blitt betegnet som rød sone om det skulle blitt gitt reiseråd hit på lik linje med europeiske land.

Nakstad etter festnatt: – Ikke noe vi trenger nå

Det gjør ordføreren i den lille sørlandsbyen bekymret, og han kommer derfor nå med en sterk oppfordring til sine innbyggere om å avstå fra reiser til hovedstaden nå. Om folk likevel drar, ber han dem gå i selvpålagt karantene ved hjemkomst.

Oppfordringen gjelder folk fra kommunen som reiser til Oslo, men det gjelder også Oslo-folk som reiser til Farsund for å besøke familie eller være på hytte og liknende.

les også Frustrert over pasienter som lyver om symptomer: – Grove overtramp

– Bilder fra Aker Brygge og Oslo viser at folk står tett i tett, og det virker som om de gjør narr av smittevernet. Nå som situasjonen er som den er, må vi erkjenne at pandemien lever i beste velgående, og vi vil derfor være i forkant istedet for å stenge ned, sier han.

Ordføreren uttalte seg om Oslo-reiser til Fædrelandsvennen først.

Over grønt krav

Kravet til norske myndigheter for at et land eller en region skal farges grønn er at de må ligger under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Oslo ligger nå på 24, ifølge VGs talloversikt.

Hovedstaden er den kommunen med desidert flest nye smittetilfeller de siste to ukene, med hele 163 nye, etterfulgt av Indre Østfold (66 nye) og Bergen (20 nye). Det bor imidlertid mange i Oslo, så det er Sveio og Indre Østfold som topper listen over smittede innbyggere per 100.000.

Selv om smitten har økt i hovedstaden mot slutten av sommeren, er nivået langt fra den store toppen i mars/april. Da ble det på det verste registrert over 250 smittede personer på én dag.

Ingen smitte siden mars

Farsund kommune var i starten av pandemien en av kommunene som hadde flest antall smittede per innbygger med 11 smittede den første uken.

STUDIESTART: Mange studenter samlet seg i Frognerparken mandag kveld. Flere av dem VG snakket med fortalte at de både brukte antibac og holdt avstand. Foto: Frode Hansen/VG

– Vi hadde to ulike reisegrupper som kom hjem med smitte fra Nord-Italia og Østerrike. Da satte vi inn strenge tiltak, og fikk ikke noen flere smittetilfeller etter det. Vi har ikke registrert noen siden. Det viser at det nytter å være strenge, sier han.

Abrahamsen erkjenner at det vil være nærmest umulig å håndheve oppfordringen, men han mener signalet er viktig.

Ikke alene

Han er heller ikke alene om å fraråde sine innbyggere Oslo-reiser nå.

Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge, har også bedt innbyggerne i kommunen om å være forsiktige med reiser til hovedstaden og andre steder med høy smitte.

– Man bør være tilbakeholdne og vurdere hvilke ærend vi har der eller andre steder i landet som opplever mye smitte. Unødvendige reiser til slike steder bør prøves å bli unngått, sier han til Hamar Arbeiderblad.

Egge tillegger mye av skylden for den økte smitten i landet åpningen av landegrensene i sommer.

– Det var ikke så vellykket å åpne landegrensene. Det kan vi si nå i etterpåklokskapens lys. Grenseåpningen kom dessverre på samme tid som smitten i Europa generelt økte, sier han til avisen.

Publisert: 11.08.20 kl. 10:28 Oppdatert: 11.08.20 kl. 10:46

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser