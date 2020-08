VARME SOMMERKVELDER: Flere tok turen til Tjuvholmen onsdag kveld denne uken. Foto: Frode Hansen, VG

Ingen coronatiltak på Tjuvholmen i sommer

På Tjuvholmen i Oslo har det i sommer vært flust av mennesker – men ingen coronatiltak. Årsaken er at grunneier og kommunen har vært uenige om hvem det er sitt ansvar.

For mindre enn 10 minutter siden

Oslo er en av åtte norske kommuner som nå har en stigende smittetrend. De siste to ukene er det registrert 178 smittede i kommunen, viser VGs talloversikt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var klar i talen da han tidligere denne uken kom med en streng advarsel til personer i 20-årene, som er på smittetoppen for både juli og august.

Der minnet han også om viktigheten av smittevernreglene, som mange ser ut til å glemme.

Gjennom sommeren har mange strømmet til populære Tjuvholmen. Her er det imidlertid ingen coronatiltak. Folk har ligget tett i tett i solsteiken, som om det skulle vært en helt vanlig sommer.

Uenige

Mens Oslo kommune viser til at Tjuvholmen er et område som kommunen ikke forvalter, påpeker grunneier Tjuvholmen Infrastruktur AS at det ikke er fritt frem for dem å innføre tiltak.

I reguleringsplanen for Tjuvholmen er det bestemt at allmennheten skal sikres tilgjengelighet til og i området, ifølge daglig leder Marlene Wold.

– Grunneier står altså ikke fritt til å begrense allmennheten sin adgang på området, da det vil stride imot reguleringsplanen. Tjuvholmen Infrastruktur AS har sendt flere henvendelser til bydelsoverlegen som hittil ikke er besvart, skriver hun i en e-post til VG torsdag.

– Prøver å finne en løsning

Pressekontakt Anette Dey i Bydel Frogner uttaler seg på vegne av bydelsoverlege Neelam Sarwar Anjum. Da VG tar kontakt torsdag og viser til det Wold skriver, svarer Dey:

– Bydelsoverlegen er i dialog med grunneier og vi håper å få igangsatt tiltak snarest.

På spørsmål om hvorfor bydelsoverlegen ikke har svart på henvendelsene til grunneier tidligere, og hva hun tenker om at det ikke vært noen coronatiltak gjennom hele våren og sommeren, svarer Dey følgende:

– Bydelsoverlegen har håndtert svært mange henvendelser de siste månedene. Dette er i utgangspunktet grunneiers ansvar, vi skal bare råde og veilede. Vi er i dialog med grunneier nå og vi prøver å finne en løsning sammen.

Har hatt møte

Fredag opplyser Dey at bydelsoverlegen og smitteteamet har vært i møte med Tjuvholmen Infrastruktur AS.

– Det var et godt møte og bydelen og grunneier samarbeider tett videre om smittevern på Tjuvholmen. Det jobbes med å få iverksatt diverse tiltak, slik at befolkningen lettere kan overholde smittevernhensyn. Noen av tiltakene vil være tydelig skilting, avstandsmerking og vektere som vil prioritere område man tidligere har erfart som problematiske, skriver Dey i en tekstmelding.

Tiltakene er basert på smitteutviklingen i Oslo, og i Bydel Frogner spesielt.

– Bydelen er i dialog med politiet og vil be dem prioritere dette området i helgen.

Har merket opp Sørenga

En annen populær badeplass i Oslo er Sørenga, som kommunen har ansvar for. Også her har det vært folksomt på finværsdagene.

Helene Georgsen Berger, avdelingssjef i byromsdivisjonen, sier at Bymiljøetaten gjør mye i hovedstaden for å minne folk på smittevernrådene.

– Bymiljøetaten markerte før helgen opp tredekket på Sørenga med gaffatape i sekskanter, med to meter mellom hver, for å minne folk på å holde avstand. Det foregikk i samråd med bydelsoverlegen.

VG har spurt hvorfor dette ikke har blitt gjort tidligere. Berger sier at de gjennom hele sommeren har hatt ukentlige møter med relevante fagmiljøer og smittevern for å vurdere situasjonen fortløpende.

– Når det nå kom en ny godværsperiode, var det ønskelig fra bydelsoverlegen at vi testet ut oppmerking for å minne folk på å holde avstand.

MINNER OM SMITTEVERNRÅD: Helene Georgsen Berger, avdelingssjef i Byromsdivisjonen i Bymiljøetaten. Foto: Bymiljøetaten

I finværsperioden før skoleferien innførte Bymiljøetaten også et tiltak med antallsbegrensning på Sørenga. Da det dannet seg lange køer for å komme inn på sjøbadet, ble ikke tiltaket videreført.

De har også hatt ekstra vektere på Sørenga i sommer, som fortsatt er til stede.

– Vekterne går periodevis også noen runder på promenadene, så det er muligens derfor de ikke har blitt observert spesifikt på sjøbadet, sier Berger.

– Det er ikke Bymiljøetatens oppgave å påse at folk overholder smittevernreglene. Vi utfører eventuelle tiltak i samråd med eller etter ønske fra smittevernet i Oslo kommune.

Publisert: 14.08.20 kl. 14:27

Mer om Coronaviruset Smittevern Tjuvholmen Sørenga Oslo

Fra andre aviser