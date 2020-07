TATT TESTER: Politiet har nå fått svar på testene fra åstedet. De viser at det var bensin som ble brukt for å sette fyr på området mellom huset og garasjen. Foto: Trond Reidar Teigen

Jakter mulig brannstifter etter brann hos ordfører

Politiet har nå funnet ut hva slags brennbar væske som ble brukt til å sette fyr på tomten til Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H), men står fortsatt uten mistenkte.

Natt til søndag 5. juli kom Høyre-ordføreren hjem og fikk se en brann mellom garasjen og huset sitt. Hendelsen blir etterforsket som mordbrann.

– Det er fordi det er helt tydelig brukt mye bensin og det er gjort på natten mens man sover, sa etterforskningsleder Kari Synnøve Andersen til VG etter hendelsen.

Etter prøver er tatt av grusen på oppkjørselen til Gleditsch har politiet nå kommet frem til at det ble brukt benisn fra en pumpe, og ikke miljøbensin fra kanne.

– Prøvene er tatt flere steder langs husveggen. Vi har fått svar om at det er bensin fra pumpe, men kan ikke si om det er 95 eller 98, sier Andersen til VG fredag.

SKREMT: Til VG sa Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gledisch at han fant hendelsen skremmende og uakseptabel. Foto: Roger Neumann / VG

De har fortsatt ingen mistenkte, og jobber fortsatt med å få svar på hvem brannstifteren er.

– Vi er ikke ferdige med å gå igjennom videoer fra bensinstasjonene i området, sier hun.

Utenom dette har de noen mindre oppgaver igjen, og politiet sjekker fortsatt rundt, uten at det er noe spesifikt, forklarer etterforskningslederen videre.

– Vi har ikke gitt opp, og er fremdeles interessert i tips hvis noen har hørt noe eller tenkt over noe de har fått med seg.

Til VG fortalte Gleditsch at han kom hjem med drosje natt til søndag og at han fra bilen så at det brant mellom garasjen og huset.

– Vi kjente at det luktet bensin, så vi ringte politiet med en gang, og de kom raskt, sa han til VG.

Han slukket selv brannen, og fortalte videre at dersom huset hadde vært bygd på en annen måte kunne det vært mer dramatisk.

Publisert: 24.07.20 kl. 11:10

