ER DØD: Veidirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Frode Hansen, VG

Moe Gustavsen er død

Veidirektør og Aps tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen er død.

Mindre enn 10 minutter siden







Gustavsen døde natt til lørdag etter kort tids sykeleie, 64 år gammel. Han har den siste uken vært innlagt på sykehus med en kraftig lungeinfeksjon, skriver Statens Vegvesen på sine hjemmesider.

Han har siden 2007 vært veidirektør og øverste leder for Statens vegvesen. Han er tidligere Ap-politiker, og var samferdselsminister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 17. mars 2000 til 19. oktober 2001.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt den triste beskjeden om at Terje har gått bort. Han har gjort en formidabel innsats for norsk samferdsel gjennom mange år. Det vil merkes at hans store arbeidskapasitet og smittende engasjement er borte. Mine tanker går nå til Terjes nærmeste, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Han etterlater seg kona Mildrid og barna Maren og Einar.

- Dette er et trist og tøft budskap å få. Terje var på mange måter «motoren» i Vegvesenet. Vi er mange som kommer til å savne han som leder, arbeidskollega og inspirasjonskilde. Mine tanker går først til Mildrid, barna og resten av familien. Men også i Vegvesenet og samferdsel-Norge ellers er vi mange som har mistet en kjær venn. Terje var en samfunnsbygger og aktør som har satt mange varige spor etter seg, sier Bjørne Grimsrud, direktør for Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen i Vegdirektoratet.

Han vil fungere som direktør inntil videre.

Publisert: 04.05.19 kl. 16:46