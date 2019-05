UORGANISERT UTELIV: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og partiet Rødt ville bytte hotell for landsmøtet, fordi det ikke hadde tariffavtale. Men en rekke andre arrangement blir avholdt på steder uten avtale. Dette er fra landsmøtet i dag. Foto: Thomas Andreassen

Moxnes’ Rødt i utelivs-trøbbel

Bjørnar Moxnes’ Rødt bruker ofte utesteder som ikke har tariffavtale. VG har funnet ni arrangementer hvor bare uorganiserte har jobbet.

Oppdatert nå nettopp







Etter at VG i mars skrev at hotellet som Rødt skal avholde landsmøtet sitt denne helgen, Radisson Blu Hotel Alna i Oslo , ikke har tariffavtale, beklaget ledelsen og sa at de gjerne skulle hatt det ugjort.

Men det er ikke første gangen. Flere sentrale partiarrangementer i Rødt-regi eller hvor Moxnes har deltatt, har skjedd på steder uten tariffavtale.

les også Rødt-Moxnes på landsmøte: – Vi gjør aldri det som sosialister i forrige århundre gjorde

1. mai i år avholdt Rødt sitt hovedarrangement på utestedet Ingensteds i Oslo.

– Ingensteds har ikke tariffavtale, sier Merethe Solberg i Fellesforbundets avdeling 10 i Oslo, som organiserer og har oversikt over bedriftene innen hotell og restaurant, som har inngått tariffavtale og dermed har ansatte som er organisert.

les også Ja-vind i heftig EØS-kamp

– Like ved ligger utestedet Blå som har tariffavtale, sier hun.

Samme kveld var Rødt-leder hovedtaler i ett arrangement i regi av Fagforbundet, avdeling for barn og oppvekst i Oslo, på Melahuset.

– Melahuset har ikke tariffavtale, sier Merethe Solberg.

Ved flere anledninger de siste årene har Rødt arrangert konferanser og møter i kurs- og konferansesenteret Gamle Museet As, like i nærheten av Rødts hovedkontor i Dronningensgate i Oslo sentrum.

– Ingen har tariffavtale

En av dem var Rødts strategikonferanse 24.–25 februar i fjor, hvor 70 deltok.

– Gamle Museet AS har ingen tariffavtale, sier Solberg.

Vi har også gjort følgende funn om Rødt-arrangementer avholdt på steder som ikke har tariffavtale:

– Ingen av disse stedene har tariffavtale. Dette er så mange arrangementer at å bruke steder uten tariffavtale mer fremstår som regel enn unntak i Rødt, sier Solberg.

Kjemper en hard kamp

Hun sier at de i ett av tilfellene ble kontaktet av Rødt.

– Vi fikk en henvendelse av Rødt 25. april om det var ok å bruke Ingensteds til sitt arrangement 1. mai. Vi fikk ikke svart på det før 30. april, da vi bekreftet at stedet ikke har tariffavtale. Det sene svaret skyldes at vi var opptatt med årsmøte. Det er fullt mulig å ringe sentralbordet vårt som bemannes hver dag for å få et raskere svar om det er tariffavtale.

les også Rødt vil endre grunnloven

Hun sier de uansett kunne sjekker dere lister på nettet eller tatt kontakt direkte med Ingensteds for å sjekke om de faktisk har tariffavtale.

– Når vi kjemper en hard kamp for for at utesteder skal inngå tariffavtale, så er det ikke greit at de politiske partiene på venstresiden bruker steder som ikke har tariffavtale. Vi har greid å lande flere store steder som Internasjonalen og Kulturhuset i det siste, så det er blitt flere utesteder å velge mellom, sier Solberg.

Stor gjennomtrekk hindrer organisering

Når vi banker på hos Gamle Museet, som er et stort konferansesenter med plass til 600 gjester i de gamle lokalene til Astrup Fearnley-museet ned mot Akershus festning, så innrømmer villig daglig leder Luis Sanne at de ikke har tariffavtale.

Hans svar forteller mye om hovedårsaken til at LO sliter med å organisere folk i utelivsbransjen:

les også Rødts nesten-revolusjon

– De aller fleste som jobber hos oss er unge mennesker som bare er innom i kortere perioder, som hjelper til med servering og service. Men vårt moderselskap er medlem i NHO Reiseliv. Vi følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og betaler ikke under minstelønnen, sier han.

Solberg i Fellesforbundet gir litt honnør til Rødt.

– Jeg må legge til at når det ble kjent for Rødt at det ikke er tariffavtale på Radisson Alna har de gjort en innsats sammen med avdelingen for å organisere på hotellet. Det hadde vært kjærkomment om vi fikk samme drahjelp fra de andre partiene.

– Det er ikke alltid det lar seg gjøre

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Rødt fremholder at de ikke har noe nedfelt regelverk som krever at de skal bruke steder med tariffavtale, men at de som andre venstrepartier forholder seg til uskrevne regler om at man ikke bør gjøre det.

– Vi har et sterkt ønske om å bruke steder med tariffavtale, men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Dette er noe vi ikke er alene om, også fagbevegelsen selv ser seg med jevne mellomrom nødt til å benytte lokaler uten tariffavtaler. Arrangementet på Mela 1. mai er jo et eksempel på det. Men en absolutt grense har vi, vi leier aldri lokaler på steder hvor de ansatte har bedt om tariff uten å bli hørt, sier hun.

PS: Når en bedrift ikke har tariffavtale, betyr det at det ikke er ansatte der som er organisert. Men det kan finnes noen få unntak.

Publisert: 10.05.19 kl. 13:26 Oppdatert: 10.05.19 kl. 14:00