GLATT : Det er vanskelige kjøreforhold på E10 inn mot Narvik. Bildet er tatt tirsdag ettermiddag på Hålogalandsbrua retning Narvik.

Uværet i Nord-Norge: – Ta hensyn og ikke gå i rasutsatte områder

Det er stor snøskredfare flere steder og NVE har sendt ut rødt farevarsel, samtidig som Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom, nedbør og kuling flere steder i Nord-Norge.

Oppdatert nå nettopp

– Vi oppfordrer folk til å ta hensyn. Det er trygt å bevege seg i sentrum, men vi oppfordrer folk til å iallfall ikke bevege seg i rasutsatte områder, sier beredskapskoordinator i Narvik kommune, Iris Bartholsen til VG onsdag morgen.

I 14.30-tiden tirsdag gikk et ras som traff Beisfjordveien. Bartholsen sier til VG klokken 09 onsdag at veien fortsatt er stengt. NVE vil gjøre en ny befaring av de rasutsatte områdene klokken elleve.

Tirsdag oppfordret kommunen alle innbyggere i Narvik og Ofoten-området som kan om å holde seg hjemme på grunn av uværet som startet tirsdag kveld og som er ventet å vare utover onsdagen. Onsdag formiddag oppdaterte kommunen sitt farevarselet, og oppfordringen om å ikke ferdes utendørs gjelder ikke lenger.

Kommunen opplyser at det fortsatt vil være vanskelige kjøreforhold, betydelig rasfare og store vannmengder på overflaten.

Tirsdag sendte også rektor ved Narvik videregående skole, Anita Sletbakk, en SMS til elever og ansatte ved skolen og ba dem holde seg hjemme onsdag, skriver Fremover.

Opptil 100 millimeter nedbør

I løpet av 24 timer er det opptil 100 millimeter regn i Nordland. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom i nordlige deler av Nordland, sørlige deler av Troms, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Vesterålen. I tillegg til et gult farevarsel for is på Finnmarksvidda på grunn av underkjølt regn eller regn som fryser på bakken.

Er du rammet av uværet? Kontakt oss her!

– Uværet går etter planen, og situasjonen med nedbør er langvarig. Det er desember, en måned med mye lavtrykk. Det vil regne mest nå i kveld og frem til i morgen tidlig, sier vakthavende hos Meteorologisk institutt, Geir Fagerlid, til VG tirsdag kveld.

Natt til onsdag forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt at det er mye vann på veiene.

– Vi håper ikke det skal utløse flere ras, men det regner mye, sier han.

I Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet at det vil bøtte ned fra tirsdag kveld og utover onsdagen. Her kan det lokalt komme opp mot 50 til 60 millimeter på 24 timer.

Vestlandet slipper heller ikke unna. Utover torsdagen er også ventet mye regn i Vindafjord, Ryfylke, Etne, Kvinnherad, Hardanger og Voss. Her er det ventet 50 til 70 millimeter regn fra torsdag ettermiddag til sent torsdag kveld.

I Bergen er det ifølge Yr ventet drøyt 40 millimeter nedbør. Til sammenligning falt det kun 55,6 millimeter i hele november.

Bare to ganger tidligere har det vært målt mindre nedbør i Bergen i november: I 1876 (42 mm, målt på Nordnes) og i 1921 (51 mm, målt på Frederiksberg).

Vanskelige kjøreforhold

Politiet opplyser på Twitter at det er svært glatt veibane og vanskelige kjøreforhold flere steder i Ofoten-regionen. De oppfordrer til forsiktig kjøring.

– Det er mye vann på veiene rundt om i hele Nordland, sier Bo Nilsson.

les også Såpeglatte veier skapte ulykkesmorgen på Østlandet

Tirsdag ettermiddag har politiet evakuert fem bolighus og et titalls hytter på grunn av stor rasfare, opplyser Narvik kommune til TV 2.

– Status er den samme for de evakuerte, sier operasjonsleder Bo Nilsson natt til onsdag.

Beisfjordveien er stengt inntil videre. Beisfjord skole holder også stengt onsdag.

Rødt farevarsel

Det er meldt om stor skredfare flere steder i landet onsdag, ifølge Varsom.no.

– Det er stor snøskredfare, altså på rødt nivå. Det er også ventet mye nedbør, spesielt natt til onsdag. I tillegg er det farevarsel på gult nivå når det gjelder isforhold, da vil det bli vanskelige kjøreforhold lokalt, sier Ola Mellem, vakthavende hos Meteorologisk institutt i Nord-Norge, til VG tirsdag kveld.

Han vil, i likhet med Narvik kommune, anbefale folk i området om å holde seg hjemme.

– Risikoen for skredfare er veldig høy. Det kommer også til å bli veldig glatt, så det kan by på flere vanskelige situasjoner.

I Helgeland, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen er det rødt farevarsel onsdag.

les også «Lance» sitter fortsatt fast – sender folk innover isen

– Vi har heldigvis ikke hatt noen ras så vidt meg bekjent, men det regner godt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Morten Augensen til VG like før klokken 05 onsdag morgen.

Han forteller at politiet ikke har noen ekstra beredskap, men at de hver vinter er godt forberedt på eventuelle ras.

– Det er en del av våre daglige arbeidsoppgaver, og vi har en god drill på det, sier han.

Publisert: 03.12.19 kl. 16:37 Oppdatert: 04.12.19 kl. 10:26

Mer om