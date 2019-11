Enormt engasjement etter at Jimmy (38) ble ranet: Har samlet inn tusenvis av kroner

DRAMMEN (VG) Støtten har vært overveldende for gateselgeren Jimmy Antonsen (38), etter at han fortalte om hvordan han ble ranet og banket opp på åpen gate.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg hadde aldri forestilt meg at noen tenkte så fælt på meg, sier Antonsen da VG møter ham hjemme i leiligheten i Drammen lørdag kveld.

På TVen som er plassert tvers overfor den brune skinnsofaen, ruller en eldre actionfilm med Arnold Schwarzenegger over skjermen.

Det har gått ett døgn siden han ble slått og sparket av flere personer i Oslo sentrum, etter at han prøvde å stanse mannen som stjal lommeboken hans. Gjerningsmennene stakk fra stedet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

«Feigt,» uttalte Antonsen selv til VG utenfor legevakten etter hendelsen.

Det er han ikke alene om å mene.

I sosiale medier har folk uttrykt støtte og sympati overfor Antonsen, som har solgt gatemagasinet Erlik Oslo i seks–syv år. Gjennom en Spleis-innsamlingsaksjon startet av en privatperson, er det tidlig søndag morgen samlet inn 22.552 kroner fra totalt 166 givere.

Alt inntil 15.000 kroner vil overføres til Antonsen. Resten av pengene øremerkes sosiale tiltak for Erlik Oslos selgere.

– Nå ble jeg helt satt ut, sier gateselgeren når VG viser ham innsamlingsaksjonen.

– Jeg sitter her med litt høy puls. Det er tydeligvis folk der ute som vil meg godt.

I tillegg har andre privatpersoner opprettet innsamlinger, som også har mottatt flere tusenlapper.

– Snudde fra sorg til glede

Fredag kveld reiste Antonsen hjem til Drammen blodig og forslått, men han hadde ikke mistet motet. Allerede lørdag var han tilbake på salgskontoret til Erlik i Oslo, for å hente julebøker som han skulle prøve å selge på gaten.

Han forteller at veldig mange kjente ham igjen.

– Folk har lagt merke til meg og spurt hvordan det går. Alt fra Securitas-vakter til helsefolk, og andre fremmede som har kjøpt blad av meg, sier Antonsen.

Da han kom tilbake til salgskontoret for å hente flere bøker, ventet en hyggelig beskjed.

OVERRASKET: Jimmy Antonsen var ikke forberedt på at han skulle motta så mye støtte fra fremmede, etter at han sto frem og fortalte at han hadde blitt ranet og banket opp i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

I et håndskrevet brev forklarer to fremmede personer at de har kjøpt 10 julebøker som Antonsen kan selge, og at de håper han kommer til å føle seg bedre. I en konvolutt med skriften «Til Jimmy», har en annen person lagt to femtilapper.

Han har også blitt tilbudt gratis tannhjelp fra tannlege.

les også Nytt liv etter rus, angst og depresjoner: Slik går det med =Kaffe-gjengen

– Jeg vil takke dem som tenker på meg og de andre i Erlik Oslo. For en gangs skyld er det engasjement rundt en sånn sak. Vi opplever nesten aldri at det blir det, sier gateselgeren.

– Hva skal du bruke pengene på?

– Det vet jeg ikke. Kanskje jeg skal ta en tur til Danmark. Jeg har vært så langt nede i mitt liv, så det har ikke blitt så mye sånt, sier Antonsen og legger til:

– Jeg trodde det skulle bli en kjip helg og uke. Men så snudde det fra sorg til glede.

– Trigger noe hos folk

Redaktør og daglig leder Erlend Paxal i stiftelsen Erlik, beskriver en strøm av henvendelser etter at Antonsen sto frem med sin historie.

– Det er mange som vil uttrykke sympati og hjelpe ham. Alt fra pengeinnsamling til tannlegehjelp, sier han.

Paxal tror Antonsens historie traff en nerve hos folk.

– De reagerer sterkt på at man angriper en som har det tøft fra før. Det trigger noe hos folk, det er ikke rart. Og det er vi glade for.

DRAMMEN: Hjemme i den kommunale boligen i Drammen, fortalte Jimmy Antonsen VG hva han synes om all støtten han har mottatt siden fredag. Foto: Hallgeir Vågenes

Vitne: – Sparket ham så blodet sprutet

Gunnar Lier passerte åstedet ved Hausmanns bro på Grønland akkurat idet hendelsen fant sted, og var den som fikk skremt bort gjerningsmennene og ringt politiet. Han forteller at han synes det er for ille at ikke flere reagerer når en mann blir banket opp midt i Oslo sentrum.

les også Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo

– Jeg skjønner at folk kan være redde for å bli involvert, men å gjøre anskrik eller ringe politiet synes jeg er det minste man bør kunne forlange. Det var mange i nærheten, folk passerte på gangveien og ingen spurte om vi trengte hjelp bortsett fra én, forteller Lier.

Han var på vei til julebord da han så en mann i rød vest liggende på bakken, mens tre menn slo og sparket ham.

– Jeg roper «hei!» så høyt jeg klarer og begynner å løpe ned den bratte gressbakken. Da sparker de ham i ansiktet så blodet spruter før de løper av gårde, sier Lier til VG.

– Gjorde veldig inntrykk

Lier forteller at de tre gjerningspersonene raskt ble slukt av mørket, og det var vanskelig å se utseendet deres på avstand. Så ringte han politiet.

– Selgeren fortalte meg, etter å ha fått roet seg ned litt, at de dro av gårde med alle pengene han hadde tjent den dagen. Det gjorde veldig inntrykk. Jeg tenker på hvor nedrig det er å gå løs på noen som står så langt fra pallplass i livets konkurranse, sier Lier til VG.

Før selgeren ble tatt med til legevakten benyttet Lier anledningen til å kjøpe blader av ham, tilsvarende summen han ble frastjålet.

– Grunnen var at jeg ville vise ham den respekten han fortjener for jobben han gjør med Erlik Oslo. Det skal ikke være sånn at du havner i økonomisk uføre fordi du blir ranet.

Publisert: 24.11.19 kl. 06:04 Oppdatert: 24.11.19 kl. 11:30

Mer om