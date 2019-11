SVINDEL: Denne meldingen har blitt sendt ut til flere personer søndag. Netflix sier dette er phishing-svindel på nett. Foto: Privat

Advarer mot Netflix-svindel

I SMSer som ser ut som om de kommer fra strømmegiganten, blir folk oppfordret til å oppgi betalingsinformasjon.

Nå nettopp

– Først trodde jeg egentlig at det stemte, sier Nina Magnussen.

Hun ble mistenksom da hun så linken.

– Så jeg prøvde å logge inn på Netflix med mitt telefonnummer, og kom på at jeg ikke har det tilknyttet, siden jeg bruker samme konto som flere i familien. Da skjønte jeg at det kanskje var svindel, og at jeg ikke skulle åpne linken.

Magnussen lot seg ikke lure, men tror mange kan gå på utspekulerte svindelforsøk.

– Jeg tenker at for eksempel mamma er en som ville åpnet og endret betalingsinfo. Derfor er det viktig å få delt dette hvis flere har fått samme SMS.

LOT SEG IKKE LURE: Nina Magnussen fikk en mistenkelig SMS fra noen som utga seg for å være Netflix. Foto: Privat

les også Fire menn i Nigeria siktet for svindel etter norsk etterforskning

Netflix: Dessverre vanlig

Netflix kommenterer saken via Släger, som er ansvarlig for selskapets norske pressetjeneste.

– Vi tar sikkerheten til våre medlemmers kontoer seriøst, og Netflix har en rekke proaktive tiltak for å oppdage falsk aktivitet, sier Sondre Ronander i Släger.

Det er ikke første gang strømmetjenesten blir brukt i svindelforsøk.

– Dessverre er phishing-svindler vanlige på internett, og retter seg mot populære merkevarer som Netflix og andre selskaper med store kundebaser for å lure brukere til å gi ut personlig informasjon.

Ronander oppfordrer de som vil unngå å gå på svindelforsøk om å lese mer på nettsiden deres eller kontakte kundeservice. Har du mistanke om at du kan ha blitt svindlet? Bytt passord.

Publisert: 24.11.19 kl. 15:32

Mer om