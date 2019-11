GULT FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i store deler av Østlandet torsdag. Foto: Meteorologisk institutt

Nytt farevarsel: Varsler opp til 15 centimeter nysnø

Om du ikke allerede har gjort det, så er det bare å finne frem snøskuffe, akebrett og ski! I hvert fall i store deler av landene.

Meteorologisk institutt kan nemlig fortelle at det torsdag er ventet mellom fem til 15 centimeter snø i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark Hedmark og Oppland. De har derfor sendt ut gult farevarsel for mye snø i fylkene.

Vegtrafikksentralen i Øst råder folk som skal ut å kjøre til å beregne ekstra tid og til å kjøre etter forholdene.

Statsmeteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk institutt forteller at det er ventet et nedbørsområde sørfra som gir nedbør over hele østafjells, på Østlandet, i Telemark og i Agder.

– Ved kysten kan nedbøren komme i form av sludd og regn, men man skal ikke langt innover før det vil komme som snø, sier Biseth Granan.

Store nedbørmengder

I Agder og Østfold vil det komme som regn, men resten av østlandsområdet sør for Lillehammer vil få en del snø. De største nedbørmengdene er ventet sør for Lillehammer og ved Mjøsa. Meteorologen forteller at noe av nedbøren vil falle allerede onsdag kveld.

– Det vil begynne så vidt i kveld ved kysten, så vil det bevege seg nordover i løpet av natten.

Ifølge Meteorologisk institutt vil farevarslet gjelde fra klokken 01 natt til torsdag til midnatt fredag.

På Vestlandet og i Rogaland kan det også komme noe nedbør fra morgenen av, men ifølge statsmeteorologen ser det ut til å gi seg på formiddagen.

– Det kan komme noe spredt nedbør i indre Sogn og i Hordaland, men det er snakk om små mengder, forteller Biseth Granan.

Prognosene viser tørre forhold i Trøndelag, men det er ventet en del vind som kan komme opp i stiv til sterk kuling.

Gult farevarsel

Men det er ikke bare folk på Østlandet som må finne frem snøskuffen. Fra fredag er det sendt ut gult farevarsel for mye snø i Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag, samtidig med økende nordvest vind.

Biseth Granan forteller at det allerede vil blåse opp fra torsdag ettermiddag og kveld.

– Det komme et nordlig vindfelt fra Stad og nordover, og da vil det komme snøbyger inn i Trøndelag og nordover.

Farevarselet er satt fra fredag til mandag. Det er også utstedt farevarsel fra lørdag om nedbør i Troms, Nordland, og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, mens Øst-Finnmark slipper litt billigere unna med mindre nedbørsmengder.

Det er også ventet en del vind flere steder.

Meteorologisk institutt har et pågående gult farevarsel for kuling i Torungen til Lindesnes i Agder, Kildinbanken i Barentshavet og for Måløy til Svinøy i Sogn og Fjordane

Publisert: 27.11.19 kl. 19:58

