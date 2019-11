Nordmann (18) risikerer ikke lenger fengsel etter Ios-vold

Politietterforskningen av voldshendelsen der en norsk 18-åring angrep en annen mann på Ios i Hellas, er avsluttet.

Ifølge TV 2 har gresk påtalemyndighet ikke tatt ut tiltale mot 18-åringen for drapsforsøk, men for grov kroppsskade.

– Det har en strafferamme på tre års fengsel, og alle fengselsstraffer inntil tre år er betingede i Hellas. Min klient er selvsagt veldig lettet over å bli trodd på at han ikke forsøkte å drepe noen, sier 18-åringens forsvarer, advokat Kim Gerdts, til kanalen.

Den unge nordmannen ble kort tid etter en voldshendelse på et hotell på øya Ios i sommer mistenkt for å ha skadet en jevnaldrene nordmann med en knust flaske og deretter siktet for drapsforsøk.

Hadde han blitt tiltalt for drapsforsøk, hadde han risikert fengselsstraff i Hellas på mellom fem og ti år.

Den norske 18-åringen har hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk.

