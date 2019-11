NYE SVAR: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har avgitt nye svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med Nav-skandalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Nye svar fra Hauglie: – Sitter igjen med flere spørsmål enn svar

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte torsdag kveld på nye spørsmål i forbindelse med Nav-skandalen. Freddy André Øvstegård (SV) i Kontrollkomiteen mener at svarene viser at departementet valgte «det behagelige» alternativet da de først fikk saken på bordet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sendte i forrige uke ytterlige seks spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie i forbindelse med trygdeskandalen. Torsdag kveld kom svarene fra Hauglie.

Blant spørsmålene kontrollkomiteen ønsket svar på, var om og hva slags selvstendige vurderinger Arbeids- og sosialdepartementet selv gjorde, før skandalen sprakk.

De svarene uteblir fortsatt, mener Freddy André Øvstegård (SV) i Kontrollkomiteen.

– Hauglie innrømmer at det var forskjellige syn på saken mellom Nav og Nav klageinstans. Klageinstansen hadde også forsøkt å varsle i lang tid. Så har departementet gjort en vurdering i januar 2019, uten å fortelle hva det innebar. Det er litt rart, og det svarer ikke på hvorfor de konkluderte med å kun endre praksis for nye kortvarige utenlandsopphold, ikke å gå gjennom eldre saker, sier Øvstegård til VG.

– Burde bedt om hjelp fra lovavdelingen

Basert på Hauglies svar mener Øvstegård at man burde ha gjort en annen vurdering allerede i julen 2018, da departementet først ble gjort oppmerksom på uenighet i tolkningen av regelverket.

Han reagerer også på at det ble konkludert med at saken kun handlet om kortvarige opphold, og ikke straffesaker.

– Basert på de opplysningene de da hadde, stiller jeg et stort spørsmålstegn ved vurderingen. Departementet burde ha bedt om hjelp fra lovavdelingen i Justisdepartementet, ikke bare konkludert med det behagelige alternativet. Det er rart at det blir gjort en vurdering i januar, som Hauglie ikke utdyper hva innebar, uten å be lovavdelingen se på saken, sier han til VG.

Komitéleder Eva Kristin Hansen skriver i en SMS til VG at forklaringene fra Hauglie ikke forbedrer bildet de har av saken.

– Det er noen detaljer hun skriver om, blant annet om at de på et tidspunkt ikke kontaktet lovavdelingen i justis- og beredskapsdepartementet fordi de selv mente det ikke var nødvendig. Det ser ut som om departementet ikke tok tak i det med lange og korte opphold, skriver Hansen.

REAGERER: Freddy André Øvstegård i Kontrollkomiteen mener at Arbeids- og sosialdepartementet burde ha koblet på lovavdelingen i Justisdepartementet for å kunne ta riktig avgjørelse om de mye omtalte trygdesvindelsakene. Foto: Odin Jæger

Komiteen spurte også om som skjedde i forbindelse med den første Solberg-regjeringens avvikling av en stortingsmelding i 2013, som skulle gjennomgå folketrygdloven i forbindelse med utbetaling av ytelser til personer bosatt i utlandet.

På dette svarer Hauglie at nåværende regjering ikke har kunnskap om den forrige regjeringens interne arbeid, men legger til gruppen det ble vist til i stortingsmeldingen er en annen gruppe enn den som er berørt i trygdeskandalen.

Fikk ikke møtereferater

Tirsdag denne uken fikk komiteen utlevert 667 sider med dokumenter fra departementet, og derfra fremgår det at det i både 2014, 2015 og 2017 ble varslet fra flere Nav-avdelinger om ulik forståelse av regelverket ved utenlandsopphold.

I tillegg til en omfattende tidslinje over saken ba komiteen om møtereferater fra departementet og Nav.

SV mente da at departementet holdt igjen opplysninger, og at det heller ikke var gitt noen begrunnelse på hvorfor de omtalte møtereferatene var holdt tilbake.

Komitéleder Eva Kristin Hansen sa torsdag til VG at kontrollkomiteen vil bestemme seg på tirsdag for når de skal kalle inn de ansvarlige statsrådene til høring, men at det vil trolig bli før jul.

Spørsmålene fra kontrollkomiteen til arbeidsministeren 1) Solberg-regjeringen trakk stortingsmelding 46 (2012–2013) «Flere i arbeid» den. 29. november 2013. Hva skjedde da med det igangsatte arbeidet med gjennomgang av omfangsbestemmelsene i folketrygdloven, og hadde departementet en dialog med Nav om dette? 2) Komiteen ber om en datert oversikt over hvilke relevante kjennelser fra 2017 og fram til mars 2018 hvor Trygderetten ga Nav medhold og hvilke kjennelser som avviste Navs avslagsvedtak på grunn av manglende eller feilaktig vurdering. 3) Kan denne feilaktige forståelsen av regelverket gå lenger tilbake enn 2012, og hva gjør statsråden for å finne ut av det? 4) I brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet til Nav 24. januar 2019 ber departementet Nav selv vurdere om forståelsen er i tråd med forordningen, og ber etaten vurdere og gjøre rede for konsekvenser av å eventuelt legge om praksis. Hvorfor ba departementet Nav selv gjøre denne vurderingen, og ble det gjort andre vurderinger i for eksempel Arbeids- og sosialdepartementet eller Justisdepartementets lovavdeling? 5) Statsråden sa i sin redegjørelse til Stortinget tirsdag 5. november 2019 at departementet før sommeren 2019 kun hadde kontakt med Nav rundt problemstillingen om korte opphold, men at det først høsten 2019 ble klart at saken også omfattet opphold med lengre varighet. Hva var Arbeids- og sosialdepartementets reaksjon da Nav allerede i desember 2018 tok opp at det var usikkerhet rundt tolkningen av artikkel 21 generelt, og gjorde ikke departementet noen mer selvstendige vurderinger av saken utover å be Nav selv vurdere egen praksis på området? 6) Det vises til spørsmål i Stortingets spørretime onsdag 13. november 2019 fra representant Rigmor Aasrud. komiteen ber om svar på om statsråden før de datoer som hittil har vært omtalt, har mottatt henvendelser om praksis vedrørende dagpengemottageres utenlandsopphold har vært i strid med EØS-regelverket.

Publisert: 21.11.19 kl. 22:42

