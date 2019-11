FORSKJELL: Temperaturforskjellen i Norge fra 11. til 21. november presentert av Meteorologisk institutt. Foto: senorge.no

Fra rekordkulde til mildvær: – Det blir slapsete

For kort tid siden så det ut til at vinteren var kommet for å bli i Nord-Norge - men nå er mildværet tilbake for fullt.

Det ble målt helt ned mot 29,8 minusgrader da Bardufoss i Troms 11. november satte kulderekord for måneden.

Under to uker senere er mildværet tilbake over hele Nord-Norge.

– Temperaturene viser opp mot syv grader flere steder i Troms. Utpå kysten er det målt åtte grader, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Til sammenligning er den høyeste temperaturen målt i novembermåned på Bardufoss, 12 grader.

Ikke ny kuldeperiode i sikte

Hun forklarer temperaturforskjellene med en endring i hvor luften kommer fra.

I den kalde perioden for snaue to uker siden, opplevde Nord-Norge en kombinasjon av høytrykk, lite skyer og nordavind.

– Da faller temperaturen masse. Nå har vi fått litt mer sørlig vind og mer fuktig luft fra havet, og da stiger temperaturene, forklarer Borander.

Meteorologen varsler at dette mildværet vil holde seg stabilt gjennom helgen.

– Det blir slapsete, og det ser ikke ut til at vi får en kald periode igjen med det aller første. Men temperaturen skal synke litt i slutten av neste uke.

Kan bli glatt i neste uke

Det er et høytrykk over Vest-Russland og et lavtrykk rundt De britiske øyer som har åpnet for luftmasser fra sør.

– I dagene fremover blir det fortsatt mildt. Torsdag blir det bygevær nord for Lofoten, med fare for enkelte byger fredag. I samme område blir det opphold lørdag, før det trolig kommer nedbør som sludd søndag og mandag – med snø i indre og høyereliggende områder, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Hun legger til at det kan bli glatt på veiene i Nord-Norge i starten av neste uke, når det går fra regn til nullføre og deretter over til snø.

Bergheim understreker samtidig at temperaturøkningen i Nord-Norge ikke er uvanlig, og viser til at temperaturen natt til torsdag steg 10 grader noen steder på Østlandet.

På Sør- og Østlandet vil det fortsette å regne torsdag og fredag. Nedbøren vil falle som snø mellom 600 og 900 meter over havet, ifølge meteorologen.

Til tross for det pågående mildværet, har Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet nord for Bergen, opplevd den kaldeste novembermåned siden 1998.

Publisert: 21.11.19 kl. 17:52

