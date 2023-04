ALVORLIG ULYKKE: Tre personer er bekreftet omkommet etter en frontkollisjon mellom en lastebil og personbil på fylkesvei 24 mellom Stange og Nord-Odal.

Var blant de første på stedet da dødsulykken inntraff: − Forferdelig sterke inntrykk

Branninspektør Ståle Nielsen hev seg i bilen da han hørte om kollisjonen mellom en lastebil og en bil i Stange torsdag. Tre personer omkom i ulykken.

Kortversjonen Tre personer omkom i en ulykke mellom en personbil og en lastebil i Stange kommune i Innlandet torsdag.

Brannkonstabel Ståle Nielsen var en av de første på stedet og beskriver det som en voldsom kollisjon.

Brannmannskapene diskuterte og bearbeidet inntrykkene etter ulykken, og understreker viktigheten av samtaler etterpå. Vis mer

Tre personer mistet livet i en ulykke mellom en personbil og en lastebil i Stange kommune i Innlandet torsdag.

Ståle Nielsen var utrykningsleder for brannmannskapet fra Stange da den voldsomme trafikkulykken inntraff på fylkesvei 24.

Han var i ferd med å feie en pipe da ulykken ble meldt over sambandet. Nielsen kastet seg i sin egen bil og satte på blålyset.

– Jeg dro direkte til skadestedet og fikk bekreftet at mannskapet kom etter.

Han skjønte fort at det var snakk om en alvorlig ulykke.

DØDSULYKKE: Vogntoget er litauisk-registrert. – Vi er mer enn sjokkerte. Dette er den største tragedien i selskapets historie, har kommersiell direktør i det litauiske transportselskapet Ortima, Andrej Svirko, sagt til VG.

Han forteller at det alltid er forbundet med en viss frykt når man arbeider i brannvesenet på et lite sted og må rykke ut på trafikkulykker.

– En gjør seg noen tanker på tur utover mot ulykkesstedet. Det kan være man kjenner igjen bilen, sier han.

Ambulansepersonellet hadde akkurat kommet frem da Nielsen gikk ut av sin bil og hastet mot den forulykkede personbilen.

– Den første oppgaven når vi kommer til en trafikkulykke, er å finne ut hva brannvesenet skal prioritere.

Han forteller at det var krevende arbeidsforhold, fordi flere av de involverte satt fastklemt i bilen.

– Det ble raskt klart fra helsepersonellet at det var tre omkomne, og vi prioriterte da personen som var i live, sier han.

Den skadede personen ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Personbilen involvert i ulykken er registrert i Sverige.

– Må bearbeides

Mens politiet og veivesenets ulykkesanalysegruppe arbeidet i flere timer på stedet, returnerte brannmannskapene til stasjonen for å snakke om hendelsen.

– Det er forferdelig sterke inntrykk, og de må bearbeides. Selv om vi er trent, så er det veldig spesielt å komme til en trafikkulykke der man med en gang ser at det har vært en voldsom kollisjon med store materielle skader. Tre eller flere er veldig mange omkomne. Det er svært uvanlig, sier han.

Han sier at brannvesenet dekker til og gjør det de kan for at inntrykket skal bli så lite som mulig. Denne gangen hadde de med seg en helt fersk brannmann.

– Når vi har med nyansatte, passer vi ekstra på og forsøker å skjerme dem best mulig. Vi snakker også ekstra med dem i debriefen etterpå. Det har gått veldig bra med han som var ny denne gangen. Han så minst mulig på det han ikke skulle se på.

BLANT DE FØRSTE PÅ STEDET: Utrykningsleder Ståle Nielsen i Hedmarken brannvesen.

Samtalen «gutta imellom» etterpå er uhyre viktig, forteller Nielsen.

– Den hjelper. Vi snakker om hva vi har gjort, hvordan vi har løst oppgaven og om hvordan vi synes samarbeidet fungerte. Vi deler tanker rundt det vi har vært med på, hvis noen ønsker det. Det er den interne praten som er den beste, sier Nielsen.

