– Dette er alvorlig. Det er en pågående fare for potensiell svikt i behandlingen ved St. Olav på grunn av feil og mangler knyttet til Helseplattformen, sier direktør for Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen.

St. Olavs-ansatte følte at de ikke ble trodd om Helseplattformen

Ansatte ved St. Olavs hospital er lettet over at Statens helsetilsyn bekrefter at det er store problemer med det nye journalsystemet.

NTB

De St. Olav-ansatte har følt at de ikke har blitt trodd når de har fortalt om feil og mangler ved Helseplattformen. Nå er de lettet, skriver Adresseavisen.

– Hele tiden har vi blitt anklaget for at vi har vært for dårlig forberedt, for at vi har motarbeidet systemet og for at vi har overdramatisert problemene. Det er fint å få en bekreftelse som støtter opp om det vi har sagt, men det er også vondt å lese denne rapporten, sier John Olav Berdahl, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet ved St. Olavs hospital til avisen.

Onsdag la Statens helsetilsyn frem den endelige rapporten etter tilsynsbesøket ved St. Olavs hospital i februar.

Rapporten slår fast at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

Det er oppdaget nye, alvorlige feil etter tilsynsbesøket, og Helsetilsynet mener det er sannsynlig at det finnes flere uoppdagede feil i det nye journalsystemet.

– Det er ikke annet å si enn at dette er alvorlig. Det er en pågående fare for potensiell svikt i behandlingen ved St. Olav på grunn av feil og mangler knyttet til Helseplattformen, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn.

Torsdag 27. april skal styret bli orientert om status for arbeidet med feilretting og forbedring av journalløsningen. Behovet for feilretting og opplæring har økt siden oppstarten, ifølge Helse Midt-Norge.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.