FORTSETTER: YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS fortsetter: Nær 2000 medlemmer kan være i streik fra fredag

LO og NHO har kommet til enighet og avslutter storstreiken. YS er derimot ikke enige med NHO og fortsetter å streike.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier i en pressemelding at de aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft og at dette ennå ikke er på plass. Skjæggerud sier det er et viktig krav å sikre de lavtlønte tillegg.

– YS har medlemmer grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sier det er viktig for YS å klare å snu en trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter.

– Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn, sier Nyberg.

YS har tatt 1441 medlemmer ut i streik allerede. Det fordeler det seg som som følgende:

841 medlemmer fra Parat

486 medlemmer fra Safe

114 medlemmer fra Negotia

I det såkalt andreuttaket på fredag vil ytterligere 504 medlemmer tas ut i streik. Da fordeler de streikende det seg slik.

433 medlemmer fra YTF

44 nye medlemmer fra Parat

16 nye medlemmer fra Negotia

11 nye medlemmer fra Safe

Info Følgende YS-bedrifter omfattes av en eventuell streik: · Andersland Bygg AS · Autronica Fire and Security AS Distrikt Nord · Autronica Fire and Security AS Hovedkontor · Autronica Fire and Security AS Region Sør-Vest · Autronica Fire and Security AS Region Vest · Autronica Fire and Security AS Region Øst · Autronica Fire and Security AS Region Øst Tønsberg · Beerenberg Services AS, Avd Bergen · Bertel O. Steen Ullevål AS Avd. Verksted · Bilfinger Nordics AS Avd Stavanger · Distribution Innovation · Felleskjøpet AGRI SA · Felleskjøpet SARPSBORG 1750 BUTIKK · Felleskjøpet ELNESVÅGEN 7313 BUTIKK · Felleskjøpet HAMAR 4200 BUTIKK · Felleskjøpet KAMBO 1500 FABRIKK · Felleskjøpet MOLDE 7310 BUTIKK · Felleskjøpet FREDRIKSTAD / ROLVSØY 1760 BUTIKK · Felleskjøpet VOLDA 7110 BUTIKK · Felleskjøpet MYSEN 1368 BUTIKK · Felleskjøpet HOLSTAD 2151 BUTIKK · Felleskjøpet KLØFTA 2852 BUTIKK · Felleskjøpet LENA 5576 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet HØNEFOSS 6467 BUTIKK · Felleskjøpet HALDEN 1155 BUTIKK · Felleskjøpet ØRJE 1320 BUTIKK · Felleskjøpet SPYDEBERG 1481 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet ASKIM 1060 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet EIDSVOLL 2075 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet ÅRNES 2080 BUTIKK · Felleskjøpet GRUE 4050 KORNMOTTAK · Felleskjøpet ELVERUM 4111 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet RINGSAKER 4251 BUTIKK · Felleskjøpet FLISA 4413 BUTIKK OG VERKSTED · Felleskjøpet Agri SA Region 3 avd. 5053 · Felleskjøpet DOKKA 5495 BUTIKK · Felleskjøpet HADELAND 5592 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet Agri SA LILLEHAMMER · Felleskjøpet DRAMMEN 6068 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet GOL 6165 BUTIKK · Felleskjøpet KONGSBERG 6254 BUTIKK, VERKSTED OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet AGRI SA REGION 4 AVD 7056 BARKÅKER · Felleskjøpet Agri SA LARVIK · Felleskjøpet LARVIK 7250 VERKSTED · Felleskjøpet Agri SA Region 4 avd. 8559 adm./salg/ek · Felleskjøpet EIKER 6020 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet NUMEDAL 6602 BUTIKK · Felleskjøpet Agri SA KOKSTAD · Felleskjøpet Agri SA BERGEN (HAUKÅS) · Felleskjøpet SKEI 5110 BUTIKK · Felleskjøpet RYGGE 1330 BUTIKK · Felleskjøpet VOSS 2110 BUTIKK OG VERKSTED · Felleskjøpet ÅLESUND 6110 BUTIKK · Felleskjøpet BREKSTAD 2360 BUTIKK · Felleskjøpet BODØ 2030 BUTIKK · Felleskjøpet SANDNESSJØEN 1890 BUTIKK · Gilbarco Veeder-Root AS Avd Oslo · Grand Hotel · Harald A. Møller AS Avd Oslo · Hesselberg Truck AS · Hesselberg Truck AS, Avd Bergen · Hesselberg Truck AS, Avd Moss · Hesselberg Truck AS, Avd Stavanger · Hesselberg Truck AS, Avd Sør · Hesselberg Truck AS, Avd Trondheim · Nassau-Norport AS Avd Mjøndalen · Orkland Industriservice AS · Radisson Blu Plaza Hotel Oslo · Schibsted Products & Technology AS Avd Akersgata Oslo · Schibsted Partnerstudio AS · Schibsted Products & Technology AS Avd Grensen Oslo · Schibsted Nova AS Avd Grensen · Schibsted Norge AS avd. Oslo/Hovedkontor · Schibsted Nova AS Avd Oslo · Securitas Technology AS Avd Aust- Og Vest-Agder · Securitas Technology AS Avd Hedmark og Oppland · Securitas Technology AS Avd Stavanger · Securitas Technology AS Avd Trondheim · Securitas Technology AS Avd. Buskerud · Securitas Technology AS Avd. Hordaland · Securitas Technology AS Avd. Oslo/Hoved · Securitas Technology AS Avd. Østfold · Securitas Technology AS Avd. Ålesund · Siemens Energy AS, Avd. Rubbestadnest · STS-Isonor Industrier AS avd. offshore Sola · VG – Verdens Gang AS Vis mer

