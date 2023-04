Vil ha kjernekraft i Norge: − Systemet strekker ikke til

Frp lover å kjempe for kjernekraft i Norge hvis de borgerlige partiene vinner valget i 2025.

For ett år siden var det knapt noen partier som hadde en offensiv holdning til kjernekraft i Norge.

Selv om Frp var positive, holdt partiledelsen igjen også der: På landsmøtet i fjor kjempet flere, med Stavanger-ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen i front, for å få partiet til å si ja til kjernekraftanlegg i Norge «snarest». Men nestleder Ketil Solvik-Olsen ned foten, og mente det var urealistisk.

I år har parti etter parti gitt positive signaler – og nå vil redaksjonskomiteen i Frp si ja til kjernekraft i Norge.

Det vil også Ketil Solvik-Olsen – som sier til VG at Frp vil kjempe for dette ved et borgerlig flertall i Norge.

– Det kan jeg bekrefte at vi vil, sier han til VG.

Mer realistisk

Denne uken sikret nemlig Ap og Sp, sammen med SV, flertall mot et forslag om å utrede kjernekraft i Norge frem mot 2050, viser en innstilling først omtalt av Europower.

Høyre, Frp, KrF og Rødt vil at norge skal ta en aktiv rolle i forskning og utvikling av ny kjernekraftteknologi. På sitt landsmøte vedtok KrF at de vil åpne for kjernekraft i Norge.

Solvik Olsen understreker at han alltid har vært positiv til kjernekraft, men at han mener det er mer realistisk å kjempe for å realisere det i Norge nå enn før.

– Jeg skal ikke si at verden har endret seg, men vi har blitt oppmerksomme på hvordan verden har utviklet seg. Systemet strekker ikke til for de de utfjordingene vi har, med en voksende befolkning, næringsliv og industri, og at man vil gjøre seg mindre avhengig av energi fra bandittstater.

Han mener også det er mer realistisk økonomisk og praktisk, fordi flere selskaper som ønsker å utvikle det har meldt seg.

– Kjekt at de har tatt til vettet

– Det er kjekt at de har tatt til vettet, sier Moi Nielsen i Stavanger, som kjempet for å få igjennom et ja til kjernekraft i Norge på Frps landsmøte i fjor, og ler.

Partiet skal formelt behandle resolusjonen søndag – men alt ligger altså til rette for et ja til kjernekraft. Nilsen sier han håper landsmøtet samler seg om en tydelig marsjordre.

– At dette vil vi, og vi må bare sette i gang. Det starter med kunnskap, så må du finne lokasjoner.

– Her kan vi ha det

Selv foreslo han allerede for et år siden et konkret område for kjernekraftverk: Mortavika i Rogaland.

Han sier bakgrunnen var at Høyre-leder Erna Solberg hadde sagt at ingen ønsker å ha kjernekraft hos seg.

– Her kan vi ha det, det mener jeg fortsatt – helt klart. Jeg tror fortsatt det er en sjanse for at hvis vi hadde bestilt et kjernekraftverk til Mortavika, så kunne det stått ferdig om syv år.

Han påpeker at det har skjedd mye siden de store kjernekraftulykkene mange husker tilbake på når temaet kommer opp.

– Dette er små anlegg som ikke tar mer plass enn en fotballbane, og de er mye sikrere enn tidligere. Avfallet kan også lagres og brukes som ressurs, der man kan brenne det på nytt.

Også Høyres landsmøte for to uker siden beveget seg i spørsmålet om kjernekraft – de sier ikke at de vil ha det i Norge, men lukker ikke døren for det