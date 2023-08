LEI: Høyreveteran Fabian Stang beskylder Rina Mariann Hansen for å mobbe.

Fabian Stang om ordførerkandidat: − En frekk vegglus

Tidligere ordfører Fabian Stang (68) fyrer løs mot Oslo-toppen Rina Mariann Hansen (Ap) etter det han opplever som mobbing av Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe.

– Jeg synes det er simpelt, sier Fabian Stang.

Lørdag skrev VG at Arbeiderpartiet i Oslo er kritiske til flere uttalelser fra Høyres ordførerkandidat i hovedstaden. Blant disse er Anne Lindboe forslag om teater som tiltak mot ungdomsvold – og prins- og prinsessedag på Rådhuset for hivpositive barn.

– Man kan le litt av enkeltutspill som Anne Lindboe kommer med, sa ordførerrival Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet og fortsatte:

– Men det er langt mer alvorlig, for vi må få vite konsekvensene av Høyres politikk.

ORDFØRERKANDIDAT: Rina Mariann Hansen.

Nå blander eks-ordfører Fabian Stang (H) seg inn i ordførerduellen ved å rette skyts mot Rina Mariann Hansen.

– Det jeg opplever er at Hansen skal ta Anne Lindboe fremfor å presentere sin egen politikk, sier Stang:

– Hvis jeg hadde vært frekk, ville jeg kalt Hansen for en frekk vegglus, som kommer ut i mørket og biter uerfarne politikere. Men som Erna sier: «Vi bruker ikke ordet vegglus.»

Rina Mariann Hansen sier dette til VG om uttalelsen til Stang:

– Jeg synes vi skal unnlate å gi hverandre økenavn, og tror aldri jeg har blitt kalt en parasitt før.

– Mobber Lindboe

Fabian Stang anklager Hansen for å angripe andre politikeres svake punkter.

– Men hvis vi ikke unner hverandre et rom for å være oss selv, gjør vi demokratiet en bjørnetjeneste, sier han.

– Vi må fortelle velgerne hva vi selv står for og ikke angripe hverandre med de simpleste midler.

– Er det en fare for at du selv fremstår som en mobber når du kaller Hansen for en vegglus?

– Ja, det er en fare. Men når Hansen har 20 års erfaring og mobber Lindboe som er helt fersk, er det min oppgave å forsvare henne.

UNDER ARENDALSUKA: Anne Lindboe

– River en annen ned

Lindboe har erfaring som barnelege, rettsmedisiner og barneombud, men er relativt fersk i partipolitikken.

– Hansen har derimot vært i politikken i 20 år, det samme som meg. Hun har vært i minst 50 debatter om hvordan vi kan hindre mobbing. Den ene eksperten etter den andre har forklart henne hvordan det skal gjøres. Derfor må det ta slutt, sier Stang, som mener dette er forklaringen på hvorfor Hansen har kritisert Lindboe:

– Jeg tror det er en misforstått tro på at man selv kommer frem og opp, hvis man river en annen ned.

Mener det er Stang som misforstår

– Jeg påpekte at Høyre og Lindboe ikke snakker om hvor de skal kutte de to milliardene årlig, når de har lovet å fjerne eiendomsskatten i Oslo, påpeker Hansen og tillegger:

– Fabian Stang byr opp til en dans jeg takker pent nei til. Anne Lindboe er en voksen dame, med lang fartstid i ledende stillinger, som tilsier at hun er vant til å være i medias søkelys. Hun har vist at hun helt fint kan ta ansvar for egne uttalelser.

Fabian Stang mener det er avgjørende å slippe til folk som ikke har vært profesjonelle politikere fra barndommen.

– For hvis vi bare får de som svarer korrekt, ender vi opp med en egen klasse av unge politikere, som ikke har med seg livserfaring, bare politisk erfaring.

Reagerer på flere av Hansens uttalelser

– Hvis jeg skal ta et konkret eksempel: Da Lindboe sa at hivpositive barn burde få en egen dag på Rådhuset som prinser og prinsesser, gikk Hansen til angrep og sa at prinsessekåringer har vi sluttet med, forteller Stang:

– Hansen vet utmerket godt at det ikke er snakk om en prinsesse-kåring, men at de disse barna skal bli sett.

Han fortsetter:

– Jeg tror jeg vil bruke ordet simpelt. Jeg blir litt lei meg, hvis dette også skal vris til noe negativt. Jeg har jo selv hatt gleden av å se at dette er verdifullt for både barn og voksne.

