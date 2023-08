TROMMIS: Favorittinstrumentet til Erling Harris (19) er trommer. Han har spilt trommer i mange år og holdt flere konserter.

Erling (19): Mener han blir diskriminert av Forsvaret

Trommeslager Erling Harris (19) ønsker seg inn i Gardemusikken, men en hørselsskade gjør at Forsvaret sier nei.

Kortversjonen Erling Harris (19), en ung trommeslager, har blitt avvist fra Gardemusikken i Forsvaret på grunn av en medfødt hørselsskade. Forsvaret anser hans bruk av høreapparater som ikke forenlig med tjenesten i musikkorpset.

Harris hevder han aldri fikk utføre en hørselstest under sin sesjon for Forsvaret, enda han fikk utføre en synstest.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har tatt kontakt med Forsvaret om saken, og påpeker at diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse er ulovlig.

Forsvaret har svart at de har forskjellige krav til personell, og at de som ikke oppfyller Forsvarets minstekrav til helse, er ikke tjenestedyktige.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har støttet Harris og påpekt et behov for Forsvaret å se på sin egen praksis. Vis mer

Erling Harris (19) har lenge ønsket seg inn i Gardemusikken, som er en del av Forsvaret.

– Jeg ville bli en del av gardemusikken allerede etter tre måneder i skolekorpset. Dette ble jeg enda sikrere på mens jeg gikk musikklinje på videregående, sier han.

Musikktroppen er Norges eneste vernepliktsbaserte musikkorps, og består utelukkende av soldater, som avtjener førstegangstjeneste.

Men Forsvaret sier nei.

Han er født med en hørselsskade som gjør at han bruker høreapparater. Forsvaret mener at Harris ikke oppfyller kravene til hørsel i Garden.

–Jeg har aldri personlig opplevd at hørsel har vært et problem, og aldri har de rundt meg opplevd at det er et problem.

– Læreren min på videregående visste jo ikke engang at jeg hadde en hørselshemming før en annen kamerat sa det til han, sier 19-åringen.

Les videre for å se hva Forsvaret svarer.

MUSIKK: På videregående har han gått på musikklinjen.

Fikk ikke tatt hørselstest

Det hele startet i november i fjor. Da var 19-åringen på sesjon. Han passerte alle tester, men da Forsvaret så at han hadde høreapparater, kunne han ikke godtas, ifølge Harris.

Han fikk aldri muligheten til å ta en hørselstest på sesjon, hverken med eller uten høreapparatet.

– Og det som jeg opplever som diskriminerende er at jeg fikk ta synstest, men ikke hørselstesten, sier han.

– Jeg opplever det som urettferdig at jeg ikke får vise hvor godt

jeg hører med høreapparat. De med dårlig syn, får ta synstest også med briller, sier han.

Senere fikk han et brev i posten om at han ikke fikk bli en del av Gardens musikktropp.

Grunnen var at bruk av høreapparater ikke er forenlig med tjenesten i musikkorpset. De sier også at de er bekymret for at Harris ytterligere skal få hørselen svekket ved å tjenestegjøre i Gardemusikken.

Dette synes han er vanskelig å forstå.

– Jeg har passerte jo sesjonen, utenom akkurat dette med hørselen, sier Harris, som har spilt høy musikk hele livet.

Nå kjemper han for en endring i Forsvaret, både for seg selv og for andre som måtte møte på lignende problemer.

– Jeg føler at både jeg og andre rett og slett blir litt urettferdig behandlet.

MUSIKKORPS: Musikktroppen i Forsvaret er Norges eneste vernepliktsbaserte musikkorps, og består utelukkende av soldater.

Har flere med på laget

19-åringen er ikke den eneste som mener at han og andre blir urettferdig behandlet av Forsvaret.

Likestillings – og diskrimineringsombudet (LDO) har tatt kontakt med Forsvaret for å be om et møte.

I et brev til dem, som VG har fått innsyn i, minner de Forsvaret om likestillings- og diskrimineringsloven, som også Forsvaret har plikt til å følge.

Blant annet at det er forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse.

– Det vi stiller spørsmål ved er at det ser ut som at man ikke får en individuell, konkret vurdering av sin funksjon, sier Guri Gabrielsen, fagdirektør i LDO.

–Det kan virke som de gjør vurderingen kun knyttet til diagnose, sier hun.

– Man må også gjøre vurderinger opp mot en bestemt stilling eller tjeneste, legger hun til.

Guri Gabrielsen, fagdirektør i Likestilling- og diskrimineringsombudet.

Ifølge dem kan se ut som Forsvaret mener at dersom man har et hørselstap, som gjør at man trenger høreapparat, så betyr det uten videre at man ikke har en plass i Forsvaret.

Og dette uavhengig om man fungerer godt og uavhengig av hvilken tjeneste eller stilling i Forsvaret man søker seg til.

– Selv om tilrettelegging ikke synes nødvendig i denne saken, vil vi tilføye at også Forsvaret vil kunne ha en plikt til å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser i den grad tilretteleggingen ikke blir uforholdsmessig, sier fagdirektøren.

Nå har de hatt et møte med Forsvare. Hensikten med møte har vært å prate om situasjonen og stille spørsmål til hvordan Forsvaret forstår og praktiserer sitt ansvar for ikke å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse.

Følger internt regelverk

VG har sendt Forsvaret en rekke konkrete spørsmål. De sier at de ikke kan gå inn i enkeltsaker, og svarer derfor på generelt grunnlag.

– Forsvaret stiller ulike krav til alt personell som skal tjenestegjøre, med hjemmel i Forsvarsloven og vernepliktsforskriften, sier Vegard Norstad Finberg, pressevakt i Forsvaret.

Videre opplyser Forsvaret at alle som skal tjenestegjøre må innom sesjon.

– De som ikke oppfyller Forsvarets minstekrav til helse, er ikke tjenestedyktige, og kalles ikke inn til førstegangstjeneste. De blir heller ikke vurdert som kandidater til utdanning eller frivillig tjeneste i Forsvaret, sier Finberg.

Videre sier Forsvaret at de tillater noen medisinske hjelpemidler, for eksempel briller, men at det er satt en grense for hvilken hjelpemidler de kan tillater.

– Dette er videre regulert i interne regelverk, sier Finberg.

Inger Helene Venås, leder i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Har hørt om flere lignende situasjoner

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har fått flere henvendelser angående Forsvarets praksis. De mener Harris har rett på en plass i Garden.

– Vi mener Forsvaret legger opp til en praksis her som diskriminerer personer med hørselsutfordringer. Man bør vurderes individuelt og ut fra sine kvalifikasjoner. Erling oppfyller relevante kriterier og han har en godt fungerende hørsel med høreapparater, sier HLF-leder Inger Helene Venås.

Plan B, håper å få til plan A

Nå har Erling Harris (19) begynt på Folkehøyskole. Dette har blitt til plan B, fordi plan A ikke gikk som den skulle.

Han håper har klagd på svaret fra Forsvaret og håper de kan endre vedtaket.

– Jeg håper definitivt fortsatt på plan A, sier han.

