IKKE TILFREDS: MDGs Lan Marie Berg er misfornøyd med Norges solidaritet med et Europa som sliter stort med høye gasspriser og strømpriser.

Reagerer på Støres gassbeskjed - ber Norge punge ut

MDGs Lan Marie Berg reagerer sterkt på at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser europeiske gassønsker. Hun mener Norge bør åpne pengesekken for våre naboer.

EU-medlemslandene gikk fredag videre med et forslaget om pristak på gass.

Flere EU-land har også tatt til orde for at også Norge, som har seilt opp som den største leverandøren av gass til Europa, burde kutte i prisene.

Det avviste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) langt på vei:

– Det er ikke en løsning som vi foreslår. Vi tror ikke det gir svar på de utfordringene EU har, sa Støre fredag til VG om et pristak på norsk gass.

Både den britiske avisen Financial Times og magasinet The Economist har nylig kritisert Norge for å tjene stort på de ekstremt høye gassprisene mens våre allierte i Europa sliter tungt.

BER OM MØTE: EU-kommissær Kadri Simson har søndag invitert olje- og energiminister Terje Aasland til et møte.

MDGs Lan Marie Berg reagerer nå sterkt.

– Det er økende misnøye i Europa over at Norge tjener så enorme summer på andres energikrise. Verdens øyne rettes nå mot oss og forventer at Norge deler superprofitten vi får som følge av Putins krig, skriver Berg i en e-post til VG.

Hun mener Norge må gjøre mer.

– Vi kan ikke sitte på pengesekken i en situasjon hvor naboene våre lider av den høye gassprisen som vi selv tjener penger på. Naboene våre trenger oss og vi må stille opp, skriver hun videre.

VENNER: Jonas Gahr Støre har fått mye skryt av EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen, men MDGs Lan Marie Berg mener at Støre nå må levere enn bare gass – han må også hjelpe europeerne med høye priser.

EUs energikommissær Kadri Simson har bedt Norges olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om et møte i helgen, skriver nettavisen Energi og Klima.

Aasland deltar søndag og mandag på en konferanse om havvind i Dublin.

Da kan ikke Støre komme tomhendt, argumenterer Berg.

Hun sier at Norge bør legge penger på bordet til EUs solidaritetsfond, som også ble varslet av EUs energiministre fredag.

– Jeg håper regjeringen tar imot invitasjonen fra EUs energikommissær Kadri Simson som har bedt om et møte på søndag. Her må Regjeringen se sin besøkelsestid og legge penger på bordet til Ursual von der Leyens nye solidaritetsfond. Det må være uaktuelt å etterlate Europa i stikken, skriver Berg og fortsetter:

– Nå må vi bidra til å løse Europas energikrise. Tiden er inne for å stille opp for europeiske husholdninger som rammes veldig hardt av den høye gassprisen, hvor mange blir tvunget til å velge mellom «heating or eating», skriver hun.