NY STATSMINISTER? Ulf Kristersson takket den regjerende Magdalena Andersson i Socialdemokraterna i talen sin søndag kveld.

Valget i Sverige: Derfor går det mot blå seier

Eksperter tror det skal mye til for at de rødgrønne kan ta igjen de borgerlige i Sverige. Men svaret får vi kanskje ikke før torsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Valgdramaet fortsetter etter det som må være et av de jevneste valget i Sverige noensinne.

Ifølge SVT skiller det nå 47.000 stemmer mellom Magdalena Anderssons venstreblokk, og Ulf Kristerssons høyreblokk.

Resultatet er det ikke sikkert vi får før torsdag, fordi det fremdeles er 200.000 stemmer som skal telles opp.

Med 95 prosent av stemmene talt opp, har den blå blokken 175 mandater i Riksdagen mens de rødgrønne får 174 mandater.

Selv om marginene virker knappe, har likevel den blå blokken et ganske stort overtak, sier Svante Linusson, matematikkprofessor på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, til VG.

– Resultatet er ikke klart, men det peker sterkt mot at blokk-forholdet ikke endres, sier han.

Svante Linusson, matematikkprofessor på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Disse 200.000 forhåndsstemmer gjelder både de som har stemt i utlandet og de som har stemt i en annen by enn sin egen. De begynner først å telles på onsdag.

Linussen mener det skal mye til før resultatet blir et annet, blant annet fordi det er Moderaterna som ligger nærmest til å ta et nytt mandat.

Professoren som også har vært tidligere rådgiver ved Valprövningsnämnden, en slags klagenemnd for valget, peker også på at de rødgrønne har hatt flaks med avrundingen av mandatene: De har blitt rundet opp og ikke ned.

– Skal den rødgrønne siden få et mandat til må de ganske langt opp for å lykkes med det.

Sjokk-comeback

Resultatet følger det som ikke kan kalles annet enn et valgdrama søndag kveld:

Tidligere på valgnatten lå det meste an til at Socialdemokratenes fremgang ville sikre en rødgrønn seier, en stor triumf for sittende statsminister Magdalena Andersson.

Taperen var Moderaternas leder Ulf Kristersson, de borgerliges statsministerkandidat. På valgsendingene ble det spekulert i om Kristersson ville gå av i løpet av kvelden.

Så begynte den blå blokken å krabbe seg oppover, til de til slutt overtok ledelsen mot de rødgrønne.

Sjokk-comebacket betyr at Ulf Kristersson ligger an til å bli Sveriges nye statsminister, og sammen med støttepartiet Kristdemokraterna.

BRAKVALG: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson virker ikke misfornøyd med en oppslutning på 20,6.

Sverigedemokraterna gjorde et brakvalg og ser ut til å bli landets nest største parti. Den blå blokken med Moderaterna i spissen tenker seg å ha Sverigedemokraterna som samarbeidsparter.

Men partisekretæren Richard Jomshof sa i SVTs morgensending at det er naturlig å diskutere ministerposter. Også statsministerposten.

Etter forrige valg i 2018, tok det 134 dager før en regjering kom på plass. Hverken Riksdagens (tilsvarende stortinget her) talsmann eller Linussen tror det vil skje denne gangen fordi det allerede før valget har blitt bestemt hvordan blokkene vil se ut.