SKUMMELT: Ruten til inngangsdøren på bussen Elise Hommelsgård (16) var passasjer i, var helt knust.

Kjørte buss med knust dør på E18: − Skummelt

Med knust rute kjørte rutebussen ut på motorveien med passasjerer om bord. Busselskapet bekrefter at det var en sikkerhetsrisiko.

Onsdag ettermiddag sto Elise Hommelsgård (16) og flere av hennes medelever og ventet på bussen som skulle kjøre dem hjem fra Sandefjord videregående skole.

Bussen var litt forsinket ifølge Hommelsgård, og da den kom ble de møtt av et litt uvanlig syn.

– Vi så at hele bakdøren var knust, forteller 16-åringen.

Hommelsgård sier at både hun og de andre elevene lurte på hva som hadde skjedd, og henvendte seg derfor til bussjåføren.

– Han svarte bare at han hadde «kommet borti noe i svingen».

Det var ifølge videregåendeeleven aldri snakk om at de ikke kunne bruke bussen, og da de kjørte mener Hommelsgård at det sprutet glassbiter fra døren.

– Hele tingen var knust. Vi kunne også høre at det falt glass ned. Likevel kjørte bussjåføren på E18 med en helt åpen dør.

16-åringen opplevde bussturen hjem som ubehagelig.

– Jeg synes det var litt skummelt og ukomfortabelt, innrømmer hun.

Da 16-åringen kom hjem, fortalte hun hva som hadde skjedd til mamma Maria Hommelsgård.

– Hun trodde først det var snakk om en sprekk i glasset, men da jeg viste bildet, så hun at nesten hele døren var borte.

Kan anmeldes

Det er Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) som administrerer kollektivtilbudet i Vestfold, og Maria Hommelsgård bestemte seg raskt for å varsle selskapet om hva datteren hadde opplevd. I en e-post la hun også ved et bilde av den knuste ruten.

– Først beklaget VKT og sa at de skulle ta det videre. Jeg svarte at jeg virkelig håper de tar dette på alvor, forteller Hommelsgård.

VARSLET: Maria Hommelsgård er moren til Elise.

Litt senere fikk hun en mer utfyllende beklagelse.

– Da sa de at episoden blir tatt på høyeste alvor, og at det følges opp med busselskapet.

Hommelsgård forteller at hun også har vært i kontakt med sentralbordet til politiet, og sier de vurderer om de skal anmelde hendelsen.

Har vært i kontakt med sjåføren

Seksjonsleder i VKT Trond Myhre bekrefter at de fikk beskjed om hendelsen onsdag ettermiddag.

– Vi har kontaktet Unibuss, som følger opp dette. Det er selskapet som er ansvarlig for bussene og sjåførene som kjører for oss. VKT ser veldig alvorlig på hendelsen, og venter på oppfølging fra Unibuss, sier han.

Bjørnar Kiil, driftssjef i Unibuss, forteller at de ble oppmerksom på hendelsen torsdag formiddag. Han bekrefter at de har også fått inn en buss med skaderapport. Der har sjåføren skrevet ruten ble knust som følge av at han hadde kommet borti et skilt.

– Det sto ingenting om at han hadde kjørt rutebussen på E18, med elever om bord, sier Kiil.

– Skal ikke forekomme

Driftssjefen understreker at de ser alvorlig på det som har skjedd.

– Vi vil selvfølgelig følge opp sjåføren med tanke på dette. Det skal ikke forekomme at man kjører buss med knust rute på E18. Vi har vært i kontakt med sjåføren via telefon og fått bekreftet at det var han som har kjørt bussen. Han kalles inn til en samtale, sier Kiil.

Han mener hendelsen utgjorde en sikkerhetsrisiko for passasjerene og særlig når det var snakk om ferdsel på motorvei der det holdes høy fart.

– I verste fall kan noen ramle ut av bussen. Det riktige hadde vært å få tak i trafikkleder og informere passasjerene om at det enten kommer ny buss, eller at de må finne alternativ transport, sier han.

Deretter skulle bussen ha blitt kjørt tilbake til oppsamlingsplassen uten passasjerer, ifølge Unibuss sine rutiner.

Ifølge Kiil er mannen en erfaren sjåfør. Busselskapet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvor mange som var om bord i bussen.

– Jeg kan ikke si hva eventuelle konsekvenser blir, men vi følger opp etter Unibuss sine faste rutiner, sier Kiil.

VG har bedt om å få snakke med bussjåføren, men Unibuss ønsker ikke å formidle kontakt med ham.