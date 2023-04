Unmute video

Afterski for alle pengene: − Vi rekker ikke å stå på ski

EN PINNE FOR HEMSEDAL (VG) Laserstråler skyter gjennom røykanleggståken. Musikken banker i brystet. Velkommen til Stavkroa.

De nasjonalromantiske langturene med solo og appelsin i solveggen er fortsatt i full vigør på fjellet.

Men for flere dreier påsken seg om noe helt annet.







– Vi rekker ikke å stå på ski. Det starter jo her klokken 15, sier Tina Lønnås Farber fra Hønefoss.

– To på hytta hadde med ski, men de er ikke brukt, for å si det sånn.

MÅ PRIORITERE: Tina Lønnås Farber fra Hønefoss droppet skiene i år – og nyter livet på Skistua.

I Hemsedal er ikke afterski et par øl etter bakken. Det krever sitt: Her er det billetter til konserter som må bestilles, og antrekk planlegges.

Ofte starter kalaset med et par iskalde i varmestuen oppe i bakken, før skiene frakter deg ned til Skistua klokken 16, for så å ta deg videre til Stavkroa.

Noen som imponerte seg selv og faktisk kom seg på ski, tross afterski og påfølgende nach, er denne guttegjengen fra Skien.

– Du må bare holde pilsen gående. Når du stopper går det galt.

STAMINA: Kristian James Kurth (25) Jonas Stadskleiv (26) Fredrik Samuelsen (26) fikk seg knappe tre timer på øyet før de kom seg ut i bakken.

Når de la seg?

– Det husker jeg ikke. Tror vi sovnet i 7-draget.

1 / 2 SKISTUA: Tung snø og kuldegrader hindrer ikke ungdommen i å leve sitt beste afterski-liv. SKISTUA: Tung snø og kuldegrader hindrer ikke ungdommen i å leve sitt beste afterski-liv. forrige neste fullskjerm SKISTUA: Tung snø og kuldegrader hindrer ikke ungdommen i å leve sitt beste afterski-liv.

Tilbake på Skistua: Klokken 17 skjærtorsdag gyver det altså løs.

Med Erik og Kriss på scenen og tett snø er det bare for journalisten å legge notatblokken i lommen igjen.

SKISTUA: Duoen Erik og Kriss holdt konsert foran et euforisk publikum.

Når alle vil danse på bordet, blir det trangt: I jevn dur – og stigende frekvens utover ettermiddagstimene – ramler folk ned fra bordene. Like raskt kommer en hjelpende hånd som drar dem opp igjen.

1300 kroner for en treliters ølflaske? Ja, takk!, sa Erik Hoflandsdal da han var i baren. Det gir en halvliterspris på 217 kroner.

SKISTUA: Erik Hoflandsdal slo på stortromma.

Når det dabber av på Skistua i 19-draget, går hordene med de unge lovende opp mot den smått legendariske afterskien Stavkroa.

«Stavkroa er tegnet som en kirke, men er noe helt annet», skrev Aftenpostens utsendte etter gjenåpningen i fjor.

Der har de plass til 1500 etter ombygging under corona-tiden.

– Plutselig så smeller det. Og det et leven du aldri har sett maken til, sier dørvakt-veteran Jarle Strandberg.

– Her har du alle de syv slagene. Ingen er for gamle eller dumme for å komme inn her. Her er det mye bra folk.

I løpet av 14 år, har han sett både det ene og det andre.

Det er forresten verdens største innendørs afterskistedet, ifølge eier Calle Johansen.

STAVKROA: Calle Johansen har holdt til i Hemsedal i mange tiår. Nå gleder han seg til tidenes påske.

Han er derimot skeptisk til folk som dropper skiene før afterski.

– Det er ikke helt innafor å dra hit uten å ha vært på ski først, sier Johansen.

– Merker dere at det er færre folk i bakken på grunn av dyrtiden?

– Nei, det dreier seg om snø eller ikke snø. alle pilene peker rett opp.

En som faktisk har stått på ski, er Per Roar Jarli og kompani, som i lyserosa onesuits danser på bordet.

– Er det pudder, er vi ute fra 06.30. Og så Stavkroa etterpå. Det er ingenting som er bedre.

Her spilles gamle slagere fra 80- og 90-tallet, deep house og «raske briller» om hverandre.

EUFORI: – Dette er helt magisk!, roper Per Roar Jarli.

Prislappen for å komme inn på Stavkroa er 300 kroner. Men stedet – som rommer opptil 1400 personer – har også sin egen VIP-etasje. Da må du ut med 300 kroner til. Men det er det verdt for litt ekstra rom og komfort, mener en Oslo-gjeng VG møter. De har nettopp kom fra et vorspiel med 120 personer i en hytte.

– Masteren eller debit, spør den ene som går til baren for å bestille.

– Masteren, svarer kompisen.

– Masteren ja?, spør VG.

– Pappa har ikke overført ennå.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post