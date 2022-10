PROVOSERT: – Svangerskap angår 86 prosent av befolkningen i løpet av livet, og det er symptomatisk at vi ikke har kommet lenger her da kvinnene i all hovedsak er ansvarlige for disse kontrollene. Vi har klart langt mer utrolige innovasjoner enn evne til å lagre informasjon i skjema på nett, sier gründer Isabelle Ringnes.

Isabelle Ringnes: − Da jeg ble gravid, ble jeg sjokkert

Isabell Ringnes sier det er «helt baklengs» at helsekortet for gravide ikke er digitalisert. Nå svarer helseministeren på kritikken.

– 60.000 gravide må årlig løpe rundt med en bunke fysiske papirer som inneholder livsviktig informasjon om seg selv og fosteret hver gang de skal på svangerskapskontroll. Jeg synes det er helt baklengs.

Isabelle Ringnes er flere måneder på vei med sitt første barn. I løpet av svangerskapet har hun blitt overrasket og provosert over at helsekortet for gravide helsekortet for gravideHelsekort for gravide er en pasientjournal på papir og et bindeledd mellom den gravide, lege, jordmor og sykehus. ikke finnes digitalt.

– Jeg tok det som en selvfølge at noe så grunnleggende i kvinners liv ville være digitalisert. Da jeg ble jeg gravid, ble jeg sjokkert når jeg lærte at jeg måtte vokte disse livsviktige papirene jeg fikk i 9 måneder. Jeg omgås knapt papir i mitt daglige liv foruten dette nye helsekortet.

Papirene hoper seg opp, blir krøllete, mistes og glemmes når hun skal på svangerskapskontroller.

– Jordmødrene jeg har truffet, har vært helt oppgitt over at de må operere med dem. Fra et personvernsperspektiv føles det langt fra forsvarlig at man skal reise rundt med disse opplysningene og risikere å glemme dem og miste dem slik at de blir tilgjengelig for andre, sier hun.

GLEDER SEG: Isabelle Ringnes venter sitt første barn sammen med forloveden.

Ringnes har selv vært på flere svangerskapskontroller og glemt helsekortet på halvparten av dem. Hun sier at jordmor og lege aldri virker overrasket.

– De sier at det skjer hele tiden. Istedenfor noterer de helseparameterne digitalt, og fører de inn for penn på papir ved neste besøk. Så i praksis går man altså baklengs inn i tiden vi lever i, og forflytter oss fra digital loggføring og til papir. Dette er nok dessverre et av mange eksempler på hvordan helsetjenesten er langt fra optimalisert.

Har tatt flere år

Ringnes er gründer og står blant annet bak «Hunspanderer» (Equality Check), en bedrift som jobber for likestilling gjennom teknologi, samt organisasjonen «Tenk» som jobber for å inspirere jenter til å forme fremtiden med teknologi.

Det er hele syv år siden forprosjektet om digitalt helsekort ble gjennomført, påpeker Ringnes.

– Men fortsatt er det ikke prioritert frem i køen. Digitalt helsekort er blitt etterspurt av gravide, leger, forskere og jordmødre i over ti år. Det testes riktignok i midt-Norge nå, men når ser resten av landet resultatet av det? spør hun.

Hun viser til at det har blitt utviklet corona-pass, HelseNorge, PasientSky, Kjernejournal og Altinn i mellomtiden.

– Men kvinnehelse er systematisk underfinansiert og underprioritert, og jeg synes mangelen på prioritering av digitaliseringen av helsekort stiller seg pent i rekka som nok et eksempel på hvordan kvinnehelse ofte, kanskje ubevisst, blir ansett som litt mindre viktig.

Helseministeren: – Vet at mange er frustrert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kommenterer følgende til Ringnes’ kritikk:

– Vi er utålmodige og vet at mange er frustrert over å gå med et papirskjema i veska i ni måneder.

Kjerkol sier hun vil ta initiativ til et møte med foreningene, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Den norske jordmorforeningen for å diskutere veien videre.

– Her kommer vi til å være opptatt av hvor tydelige de gravide selv er – de vil ha et digitalt helsekort.

HELSE- OG OMSORGSMINISTER: Ingvild Kjerkol.

Aktørene i Trondheim kommune, som har tatt i bruk Helseplattformen, er i gang med å tilby digitalt helsekort for gravide gjennom innbyggerportalen HelsaMi, sier Kjerkol.

– Det er for tidlig å si noe om erfaringene med bruken, men vi vil be Direktoratet for e-helse om å følge opp og vurdere om det er erfaringer fra arbeidet her som kan gjenbrukes nasjonalt. Jeg skjønner at helsepersonell synes det er en dobbel byrde med tanke på registrering i flere systemer, men her må vi sette den gravide først.