INTERN KRITIKER: Oberstløytnant Harald Høiback kritiserer sin egen arbeidsplass, Forsvaret, for løselig omgang med sannheten.

– Spesialstyrkene skriver sin egen karakterbok

Oberstløytnant Harald Høiback mener Forsvaret har et problem med halvsannheter.

– Det er dypt menneskelig å fremstille saker på en måte som setter deg selv i et best mulig lys, sier oberstløytnant Harald Høiback.

Han har over 30 år bak seg i Forsvaret og jobbet med evalueringen av Norges innsats i Afghanistan.

VG skrev 30. oktober om en av de mest hyllede operasjonene fra Norges tid i Afghanistan. Operasjonen ble ledet av Eirik Kristoffersen, som i dag er forsvarssjef.

Historien har til nå vært at operasjonen pågrep en beryktet Taliban-leder, Qari Nejat.

I virkeligheten pågrep operasjonen feil person, en innleid murer.

Mureren var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham, men han var ingen leder.

MUREREN OG LEDEREN: Til venstre: Bilde Mohammad Naseem tatt kort tid etter pågripelsen. Til høyre: Udatert bilde av Taliban-lederen Qari Nejat.

Høiback mener saken aktualiserer to mer overordnede problemer for Forsvaret:

Forsvaret har et problem med halvsannheter.

Spesialstyrkene har et hemmelighold som gjør at man ikke blir sett i kortene.

– Legger du de to tingene oppå hverandre, legger det forutsetninger for at det kan bli ille, sier Høiback.

Han sier at han ikke har innsikt i den konkrete operasjonen og derfor ikke kan vite sikkert hva som har skjedd der.

– Men det kan forklare at en del historier vandrer videre, sier han.

Dagens sjef for de norske spesialstyrkene, generalmajor Joar Eidheim, svarer Høiback:

– Spesialstyrkene ble gjennom hele Afghanistan-perioden meget tett fulgt opp av Forsvarets ledelse og Forsvarsdepartementet, kanskje mer enn andre styrker, skriver han i en e-post.

Han viser til at Forsvarets operative hovedkvarter hele tiden fulgte opp spesialstyrkene og at EOS-utvalget EOS-utvalgetEOS-utvalget skal kontrollere at de hemmelige tjenestene i Norge følger loven. Utvalget er oppnevnt av Stortinget. gjennomførte en årlig kontroll med spesialstyrkenes virksomhet hvor de får tilgang til alt materiale.

– Totalen tilsier en sterk nasjonal kontroll, uttaler Eidheim.

STYRKEN: Den norske styrken med spesialsoldater som gjennomførte operasjonen i 2007, sammen med amerikanske og afghanske soldater.

Høiback deltok i 2015 og 2016 i arbeidet med å innhente informasjon da Norges innsats i Afghanistan skulle evalueres.

Etter 20 år trakk Norge og de andre allierte seg i fjor ut av Afghanistan. Krigen anslås å ha kostet 175.000 mennesker livet, ifølge FN.

En del av rapporten i 2016 handlet om spesialstyrkene og etterretningstjenestenes arbeid.

Høiback beskriver hvordan denne delen av arbeidet skilte seg ut:

– Vi følte veldig på det at vi ikke hadde noen andre vi kunne sjekke det vi ble fortalt med, sier han.

Han beskriver det som en negativ følelse, «en usikkerhet og en snikende mistanke om at det kanskje smøres litt tykt på».

– Spesialstyrkene skriver sin egen karakterbok, sier Høiback.

RUTEN: Dette bildet, gitt til Afghanistan-utvalget av spesialstyrkene, viser ruten soldatene tok ned fra fjellet da de skulle pågripe Taliban-lederen.

I kapittelet om spesialstyrkene ble operasjonen Kristoffersen ledet omtalt som en suksess. Informasjonen kom fra Kristoffersen og hans bror, Frode, som også deltok i operasjonen, som en del av Forsvarets Spesialkommando (FSK).

«Operasjonen representerer et vellykket eksempel på norske spesialstyrkers innsats i Isaf-operasjonen», står det.

Forsvarssjefen har forklart at han aldri fikk beskjed om at operasjonen hadde tatt feil mann og at dette er grunnen til at han i ettertid har fortalt at Taliban-lederen ble pågrepet i operasjonen.

VG har forelagt Høibacks kritikk for Forsvarets ledelse.

Generalmajor Eidheim svarer i en e-post:

– Det er beklagelig at Høiback som medlem av Afghanistan-komiteen opplever at det var begrenset mulighet til å se spesialstyrkene i kortene.

Eidheim skriver at spesialstyrkene ble gjort tilgjengelig for utvalget på samme måte som andre norske soldater.

– Det ble ikke holdt tilbake noe under inspeksjon av utvalget. Spesialstyrkene bidro aktivt i å svare på utvalgets spørsmål. Vi har inntrykk av at både tilgjengeliggjøring av informasjon og tilgang på intervjuobjekter var tilfredsstillende og mottok heller ikke kritikk på dette i ettertid, skriver Eidheim.

HEDRET: Kong Harald ga Eirik Kristoffersen audiens i forbindelse med at han mottok Krigskorset med sverd i 2011.

Høiback har som professor og nestkommanderende ved Forsvarets museer vært en aktiv debattant, som ofte har rettet et kritisk blikk mot sin egen arbeidsplass.

– Forsvaret vender seg til hvite løgner. Det er det store bakteppet, sier Høiback.

«Min påstand er at jo høyere opp du kommer i Forsvarets hierarki, desto mindre opptatt blir du av å fortelle folk sannheten», skrev Høiback i en kronikk i fagbladet Strategem i august.

– Spesialstyrkene har den ekstra dimensjonen at de ikke blir sett i kortene, sier Høiback.

Og fortsetter:

– Når man skrur av de normale sikringsmekanisme, er det rom for at det kan utvikle seg uvaner og ukultur.

Han viser til Tyskland og Australia, hvor spesialstyrkene har blitt rammet av store skandaler de siste årene, knyttet til henholdsvis høyreekstremisme og drap på afghanske sivile.

Høiback sier det er grunn til å tro at de norske spesialstyrkene er svært dyktige, men at fortellingen om vår eksepsjonalisme kan være ensidig.

– Det er drypp hele tiden om at Norge er i verdensklassen, både innen etterretning og spesialstyrker, sier Høiback.

Han viser blant annet til påstander om at samarbeidet mellom etterretnings- og spesialstyrkene var banebrytende og vekket internasjonal oppsikt i Afghanistan.

I den nye boken «Etterretning» står det for eksempel at «Etterretningstjenestens konsept for støtte til spesialoperasjoner var så god at det vakte interna-

sjonal interesse».

Boken er skrevet av tidligere etterretningsoffiser Kjetil Anders Hatlebrekke og Frode Kristoffersen, som tidligere har ledet Forsvarets spesialkommando og er i dag er nestleder i Forsvarets spesialstyrker.

– Jeg har ikke forsket på det, men lest relativt mye faglitteratur knyttet til Afghanistan i forbindelse med rapporten, da dukker det jo aldri opp i generell litteratur at noen legger spesielt merke til Norge. Det kan hende det finnes i mer spesifikk etterretning- og spesialstyrkelitteratur, men overordnet møter man ikke det, sier Høiback.

– Er det et universelt fenomen at land forteller seg at de har de beste og mest unike spesialstyrkene i verden?

– Absolutt, det er mitt klare inntrykk.

BRØDRE: Frode Kristoffersen (t.v.) er lillebror til nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen. De har tidligere tjenestegjort sammen i Forsvarets Spesialkommando (FSK).

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fikk Krigskorset med sverd for operasjonen i 2007, samt hans innsats i en annen operasjon i 2008. VGs sak har skapt en debatt om denne tildelingen, hvor flere har tatt Kristoffersen i forsvar.

Høiback mener det uansett ikke er Kristoffersen som skal måtte forsvare medaljen han fikk.

– De dekorerte skal ikke trenge å forsvare seg selv, det er feil. Man dekorerer ikke seg selv, det gjør diktatorer og muligens kongelige. Det er ikke Eirik Kristoffersen som må forklare dekorasjonen, det er det Johan Brun og Per Sverre Opedal som må gjøre.

Brun og Opedal er tidligere og nåværende leder av medaljerådet.

Høiback beskriver reaksjonene innad i forsvaret som delte, med to ytterpunkter:

– En interessant debatt som har gått etter artikkelen er at det kan være prisverdig og aktverdig og veldig bra gjennomført, selv om man tok feil mann. Noen har pekt på det, mens andre har sagt at det er dypt kritikkverdig om man tar feil mann – at punkt én når man skal ta noen er at man skal vite at det er rette vedkommende, sier han.