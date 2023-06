NY «SHERIFF» I BYEN: Magnus Smidesang Rønningen (foran) har kjøpt opp store deler av fjellbyen Vågåmo, sammen med forfatter Jørn Lier Horst og andre investorer. Rønningen blir møtt med skepsis i deler av befolkningen, men lover at kritikken skal bli gjort til skamme.

Forfatter og Stordalen-kompanjong: − Vi har kjøpt opp store deler av Vågåmo

VÅGÅ (VG) Arne Brimi jubler, men andre er mer kritiske etter at kjendisforfatter Jørn Lier Horst og Petter Stordalen-kompanjong Magnus Rønningen har kjøpt store deler av Vågåmo.

– Vi har kjøpt Vågå, har jeg fleipet med iblant. Vi har i hvert fall kjøpt opp store deler av Vågåmo, sier Magnus Smidesang Rønningen – stolt og grått skjeggete - og litt Oslo-vestkant-cocky – kanskje ikke så rart når han har jobbet tett med en tidvis heftig energisk hotellkonge i snart 15 år:

43-åringen er tidligere PR- rådgiver for og medinvestor med Petter Stordalen i flere selskaper.

VG har skrevet at Rønningen tjente rundt 100 millioner kroner etter at svenske Bonnier kjøpte det norske forlaget Strawberry Publishing.

Det siste halvannet året har han og et knippe investorer kjøpt opp store deler av næringsvirksomhetene og næringseiendommene i Vågåmo sentrum, hvor det bor knappe 1500 mennesker.

VG besøkte Vågåmo sentrum mandag.

SENTRUM: Vågåmo sentrum er i realiteten en kort hovedgate og en sidegate. Rønningen har kjøpt flere sentrale bygninger.

Sett bort fra Kirken, Polet, Rådhuset og noen andre vanskelige bygg å kjøpe, har Rønningen og co. kjøpt opp de sentrale næringsbyggene i de to hovedgatene i sentrum.

Hovedinvestor Rønningen har sammen med forfatteren Jørn Lier Horst, private equity-profilen Reynir Indahl og andre kjøpt opp busstasjonen, to kjøpesenter, tre hotell, fire restauranter, samt en rekke andre bygg.

Og så har de hyrt inn arkitektgiganten Snøhetta for å oppgradere den vesle fjellandsbyen og bidra med en parallell plan til kommuneplanen.

– Vi har litt under radaren iverksatt det mest omfattende turismeprosjektet som er satt i gang i denne delen av Gudbrandsdalen. Foreløpig har vi investert rundt 150–180 millioner kroner i prosjektet og passerer trolig 250 millioner i løpet av neste år, sier Magnus Rønningen.

KJØPT: Den gamle rutebilstasjonen skal bli spa-avdeling for hotellet med utleie-leiligheter i andre etasje. KJØPT: Vågå Hotell rehabiliteres og får tilbake det gamle navnet Villa Vågå hotell: 43 rom og tre suiter, blant annet forfattersuite som Jørn Lier Horst har stått bak – og en flygelsuite hvor investor Arne Fredly har donert et historisk flygel. KJØPT: Denne tidligere rørleggerforretningen er kjøpt opp. Det skal det etter planen bygges et bygg, hvor elven sluses gjennom bygningen, for isbading. Rett ved broen midt i sentrum. KJØPT: SOV Lodge har 11 rom. Beholdes som lite hotell. Får navnet Villa SOV. KJØPT: Ulu skinngarveri tilbyr håndlagede skinnprodukter laget fra grunnen av. KJØPT: Johan Bertrand Narvesen bygde sin andre Narvesen bokhandel i Vågå i 1920. Bygget har blitt totalrenovert for nærmere 20 millioner kroner og huser i dag Bokhandel'n Mathus med kjøkkensjef fra Teatro og Eik Restaurant i Oslo. I andre etasje er det bygget fire luksussuiter som driftes av Villa Vågå. KJØPT: Vågå Handelsforening fra 1873 er en av landets eldste «kjøpesentre». Butikkene mot gaten beholdes og utvikles, mens en stor bygningsmasse bak skal rives og bli til boliger. KJØPT: Disse bygningene, det hvite foran og det brune bak, skal bli blant annet bli en «fine dining»-restaurant. Bygges om for å tilby aktivitetsbasert uteliv - og inneliv, med blant annet shuffleboard og el-dart. Medeiere er blant annet Geir Oterhals og Jarle Jensen som står bak Oche i Torggata i Oslo. Skal drive restauranten. Uterestauranten i toppetasjen i det brune bygget utvides fra 70 til 200 sitteplasser. Inkluderer også et bygg hvor NRKs distriktskontor holder til. KJØPT: Den gamle rutebilstasjonen skal bygges om til spaanlegg i første etasje for Villa Vågå hotell, MED utleieleiligheter i annen etasje.

Han kaller Vågåmo den siste gjenværende perlen i Gudbrandsdalen.

– Det handler om å redde det siste tettstedet i Gudbrandsdalen som ikke har blitt ødelagt av «big box’er» signert Biltema/Europris eller etableringer av McDonalds og Burger King. Vi har hentet inn kokker fra Teatro, Eik Restaurant, Geita i Oslo og Brimiland, for å lage gode matopplevelser, sier han.

– Vågåmo skal gå fra å være et sted folk flytter fra til å bli et sted folk flytter til. Det skal gå fra et stoppested på vei til Vestlandet til en destinasjon i seg selv, sier Rønningen.

Barnespenning

Ved kirken i Vågåmo møter vi på Jørn Lier Horst (53), fem prosent-investor i Rønningen-prosjektet, mer kjent som en av landets mest leste forfattere, både innenfor krim- og barnebøker.

– Det er duket for noen mysterier i Vågå. Det skjer ting på gatehjørnene her, sier han og ser bortover hovedgaten:

– Jeg skriver barnebøker for å få barn til å lese og har nettopp skrevet ferdig en detektivbok, eller mer et lite hefte, som er til trykking, hvor handlingen utspiller seg her i Vågå.

BARNEGLEDE: Jørn Lier Horst bidrar med forfatteri og barnlige gleder i Vågåmo.

Han har også har laget en mysterierundløype, hvor barn skal løse utfordringer rundt omkring i Vågåmo.

Horst gikk inn i Strawberry forlag sammen med Rønningen og ble med på ferden til Vågåmo, hvor han har innredet en forfattersuite på hotellet, som han disponerer når han er her, som leies ut resten av året.

– Det er noe med Gudbrandsdalen; det har noe med ro å gjøre, hvor en rekke kreative mennesker har kommet for å skape, sier han og viser til ikke helt ukjente skikkelser som Bjørnson, Undset, Ibsen, Hamsun, Munch og Egner.

– Klokken gjelder ikke her. Det skaper grunnlag for kreativitet, sier forfatteren.

– Kronen har blitt pesetas

Kompisen Rønningen har foreløpig gått inn med et sted mellom 30 og 40 millioner kroner. Resten står øvrige investorer og den lokale banken for.

FRA FORLAG TIL DØL-SATSING: Horst sier det var Rønningen som bidro til at han ble med på å satse i en fjellandsby.

– Du putter mye risky business i en kurv her oppe, etter å ha tjent vel 100 millioner på forlagssalget?

– Tvert imot, jeg har tro på turisme i Norge, og ser på det som en oppgangsnæring. Den norske kronen har blitt til pesetas og lire, så timingen for å lansere et slikt prosjekt er perfekt. Og så får man tro jeg har lært litt av Petter (Stordalen) gjennom årene, sier Rønningen.

– Han skal ikke være med på investorsiden?

– Han holder på med hoteller, ikke byer.

– Dere anklages for å bli for store for en liten bygd og for å få for stor makt?

– Det er menneskelig å være redd for forandring. Men vi skal lage Vågå som destinasjon ved å tilbakeføre byggene til slik de så ut historisk, vi skal tilføre aktiviteter og lage et mat- og overnattingstilbud på nasjonalt nivå.

– Det kan gjøre at kritikken om at dere blir for store og mektige, blir reell?

– Vi blir store her i bygda, men så lenge vi leverer kvalitet og arbeidsplasser og et bedre sted å bo og besøke, vil også de siste kritikerne skjønne prosjektet.

1 / 2 ÅPNET: Rønningen stod ute ved et tre og tok bilder da de arrangerte gjenåpning av hotellet mandag. ÅPNING II: Mange fra Vågå kom til sentrum, da hotellet ble gjenåpnet mandag. Det vanket gratis pølser, champagne og øl. forrige neste fullskjerm ÅPNET: Rønningen stod ute ved et tre og tok bilder da de arrangerte gjenåpning av hotellet mandag.

Han sier målet er å lage «verdens feteste basecamp» for å utforske den norske fjellheimen.

Vestkant-døl

Rønningen sier en ny destinasjon skal designes.

– Vi har fått inn Snøhetta til å lage et prosjekt for utvikling av byen og det er vi i nå gang med å realisere. Hotellene er totalrenovert, kjøpesentrene er pusset opp og vi er i gang med å tilbakeføre flere bygg til slik de så ut tidligere.

Se Snøhettas masterplan for Vågå her, som spilles inn til kommuneplanen.

De har et prestisjeprosjekt:

– Vi skal bygge verdens første innendørs isbadingselv, urørt av oppvarming, rått og ekte, som vi tror vil sette Vågå på kartet internasjonalt, sier Rønningen.

1 / 3 KALDT: Her er en modell av det planlagte isbadehuset. FORTSATT KALDT: Slik skal det se ut innvendig. SKAL RIVES: Slik ser det ut i dag. Dette bygget er kjøpt for å rives for å gi plass til isbadehus. forrige neste fullskjerm KALDT: Her er en modell av det planlagte isbadehuset.

Selv om han bor på Oslo vest og bruken ferien på spanske ridehester på egen gård i Spania som hobby, er han opprinnelig døl, fra Otta, noen mil lenger sørøst i Gudbrandsdalen.

– Jeg oppdaget potensialet i Vågå da jeg leide SOV Lodge her tre juler på rad med hele familien. Jeg så for meg Vågå som Zermatt. Slik begynte det.

Info Ikke alle har solgt Listen er nok ikke fullstendig, men på vår ferd gjennom Vågåmo fant vi en del private virksomheter som ikke er solgt til Rønningen og hans gruppe: To næringsbygg, to dagligvarebutikker, to bensinstasjoner, den lokale banken, Coop-bygget, en kafé, et fiolinverksted, en frisør, et legekontor og en optiker. Vis mer

TAKKER OG BUKKER: Ordføreren er svært glad for at Rønningen har valgt å bruke store penger på å oppruste bysentrum.

– Heldige

Ordfører i Vågå, Harald Sve Bjørndal (Bygdelista), mener pengestrømmen er udelt positiv.

– Vi er utrolig heldige som får så store investeringer og oppgradering av mange bygg, sier han og viser blant annet til at Vågåmos største hotell nå gjenåpnes, nyoppusset.

– De ønsket å bygge et svømmebasseng tilknyttet hotellet, men det gikk ikke av hensyn til skred- og flomskade, sier han.

TURISTMAGNET: Alpakker gresser hver dag foran Andre etasje, midt i sentrum.

Det ble bygget inne i hotellet i stedet.

– Det passer bra fordi vi må renovere kommunes svømmebasseng, og kan i en periode leie hotellets basseng til svømmeopplæring.

– Du frykter ikke at de får for stor makt i bygda, når de eier så mye?

– Næringsetableringer av denne art er det ingen reguleringer på i Norge, og det skal vi være glade for. Investoren er åpen for innspill og deler det vi mener er fortrinnene i vårt bygdasentrum. Her må vi være gode på kommunikasjon og få en utvikling alle er tjent med.

Advarer

Ikke alle er positive. Nelly Bjerketvedt Karidatter Einstulen bor i Våga. Hun er kritisk.

– Det er jo store deler av Vågåmo som nå er kjøpt opp. Jeg frykter vi får en monopolsituasjon, hvor en aktør vil bestemme utviklingen, sier Einstulen.

ADVARER: Nelly Bjerketvedt Karidatter Einstulen sier noen må ifra om farene for makt på for få hender.

Hun understreker at hun ikke har noe imot at det satses i kommunen.

– Det er det at vi får en så stor aktør, som bekymrer meg. Før Rønningen begynte oppkjøpene, opplevde vi en mangfoldig utvikling hvor flere etablerte ny virksomhet. Det er denne bredspekterheten jeg er opptatt av. Jeg frykter vi nå får det motsatte, som også kan gi en demokratisk utfordring, fordi en aktør blir så stor, sier hun.

Vi møter henne på Veistadhjørnet Cafe, et av få serveringssteder i Vågåmo sentrum som fikk tilbud om å selge til Rønningen og co., men som takket nei.

SOLGTE IKKE: Jill Kristin Horten driver Veistadhjørnet Cafe i bakgrunnen, som eierne har nektet å selge.

– Vi har fått en forespørsel om å selge, men har takket nei til tilbudet. Vi ønsker å fortsette driften av bygget, sier Lene Rønning, på vegne av sin familie, som eier kafeen.

Brimi-land

Arne Brimi har i flere tiår vært matkongen i denne delen av Gudbrandsdalen, med base i nabobygda Lom. Han har valgt å samarbeide.

– Jeg heier på dette prosjektet og har godt samarbeid med Magnus Rønningen. Det er krevende og tøft å gå på slik for å løfte ei fjellbygd, og dette er en spennende satsing, sier Brimi.

TETTE: Arne Brimi sier han støtter prosjektet til Rønningen og samarbeider tett om å utvikle regionen.

– Du frykter ikke at de blir for store?

– De blir en stor eier i Vågåmo sentrum, men slik er det. De lager et konsept bygd på lokale kvaliteter, som jeg liker. Det er ikke ofte en fjellbygd får slik hjelp og mer liv der, gir mer liv i hele regionen, sier Brimi, som driver sin restaurant Vianvang noen få mil utenfor Vågåmo.