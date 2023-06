Ny rapport: Du må være forberedt på forsyningskrise

Befolkningens egne til å motstå uønskede og truende hendelser må forbedres, skriver tidligere forsvarssjef Harald Sunde i en ny rapport.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har ledet arbeidet med Totalberedskapskommisjonen, som har sett på samfunnets beredskap.

– Tiden for å prioritere sikkerhet og beredskap er nå, sa Sunde da han presenterte rapporten.

Rådene for egenberedskap må forsterkes, konkluderer kommisjonen. Det gjelder antallet dager alle må kunne klare seg selv om forsyningene utenfra svikter, om ha slags lagre alle bør ha av mat og alternative varmekilder.

Men også befolkningens mentale og psykologiske robusthet for å kunne motstå krevende situasjoner og forsøk på å påvirke gjennom feilinformasjon må forbedres, ifølge kommisjonen.

Kommisjonen har blitt bedt om å vurdere styrker og svakheter med dagens beredskapssystemer. I tillegg har regjeringen bedt dem komme med forslag til hvordan samfunnets ressurser skal brukes best mulig for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.

Info Hva er Totalberedskapskommisjonen? Regjeringen satte ned et utvalg i januar i fjor for å se på beredskapen i det norske samfunnet. Oppdraget var å «vurdere styrker og svakheter ved dagens beredsskapssystemer, samt komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen». Arbeidet ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Vis mer

Rapporten blir klokken 10 overlevert til regjeringen ved justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi må sikre at de totale ressursene i samfunnet benyttes på best mulig måte og at vi er rigget for de mange utfordringene vi står i både nå og fremover, sa Mehl da hun mottok rapporten.

Saken oppdateres.