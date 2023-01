UTE: Det ble en kald affære for reisende på Dovrebanen, som til slutt måtte bytte tog som tok dem til Dovre stasjon, der busser ventet.

Dovrebanen stengt

Bane NOR melder om strømproblemer ved Otta natt til lørdag.

En passasjer VG har snakket med forteller at en kjøreledning skal ha falt ned, noe som gjør at nattoget fra Trondheim til Oslo står.

Tidligere i natt var det også problemer for et tog på samme strekning nordgående.

Evakuert ut

Passasjerer ble evakuert ut av toget rundt klokken to i natt, etter fire timer ombord da toget hadde strømproblemer, forteller reisende til VG.

-- Vi har sittet fire timer uten lys og varme. Flere frøys, var sultne, og det var ikke mulig å tappe ned toalettene, forteller Anne Granheim.

På Dovre viser gradestokken 24 minusgrader i natt.

Togstansen skjedde mellom Dovre og Dombås. Etterhvert ble reisende plukket opp av et annet tog som tok dem tilbake til Dovre stasjon, der busser ventet.

-- Det virker ikke som om de har gode rutiner for hva de skal gjøre når sånt skjer. Vi fikk ulike beskjeder og det tok lang tid mellom hver oppdatering. Det virket uorganisert, sier Granheim.

Hun reiser fra studiestedet Lillehammer og til hjembyen Trondheim - en reise som ser ut til å ta mye lengre tid enn først planlagt.

– Arbeider med å rette feilen

Like før klokken tre meldte Bane NOR at ruten var åpen for trafikk igjen. Men en halvtime senere skriver de at de strømproblemer ved Otta.

-- Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Du må fortsatt regne med forsinkelser, melder de.

VG har natt til lørdag ikke kommet i kontakt med SJ. VY skriver på sine sider at man må regne med forsinkelser og innstillinger.