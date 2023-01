UENIG: Flertallet i Røds stortingsgruppe er uenig i partilinjen om ingen våpenhjelp til Ukraina. Nå markerer også partileder Bjørnar Moxnes avstand fra Joakim Møllersen utsagn i Debatten tirsdag kveld.

Moxnes ut mot partikollega: − Det er Russland som forlenger krigen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes avviser blankt påstander fra Rødts sentralstyremedlem Joakim Møllersen, om at Nato og USA forlenger krigen i Ukraina. Moxnes legger alt ansvar på Russland.

I NRKs Debatten tirsdag kveld, sa Møllersen at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han hevdet at Nato motarbeider forhandlinger i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland.

Det vakte kraftige reaksjoner.

Det aktuelle klippet kan du se under:

Russlands ansvar

Overfor VG gir Moxnes uttrykk for det motsatte synet:

– Det som forlenger krigen er Russlands aggresjon og forsøk på å tilrane seg et annet lands territorium. Det er også Russlands terrorbombing av sivile og av vannkraft og strømanlegg, og Russlands forsøk på å fryse folk i hjel for å knekke ukrainernes moral. Det er det som forlenger krigen, sier Rødt-lederen til VG onsdag.

– Er du enig i at Nato kan ha en interesse av å forlenge krigen?

– Det ville bli en kort krig om Ukraina ga seg, og lot okkupanten få sin vilje. Men jeg har ikke møtt noen i Rødt som ønsker det. Det blir ikke fred i Ukraina før Russland stanser krigføringen og trekker seg ut. Det er det som står i veien for fred, svarer Moxnes.

Rødt-flertall for våpenhjelp

Onsdag formiddag har fem av Rødts åtte stortingsrepresentanter markert at de er uenige med partiets vedtatte nei til våpenhjelp.

De fem som nå gir aktiv støtte til norske våpenleveranser til Ukraina, er partiets nestleder Marie Sneve Martinussen fra Akershus, Tobias Drevland Lund fra Telemark, Hege Bae Nyholt fra Sør-Trøndelag, Seher Aydar fra Oslo, og Mimir Kristjansson fra Rogaland.

Men Moxnes er fortsatt taus om sitt standpunkt:

– Jeg har ikke ønsket å foregripe debatten som nå går i partiet. Det synes kanskje noen er rart, men jeg har ment at det er riktig av hensyn til partidemokratiet, sier Rødt-lederen til VG onsdag formiddag.

I Debatten hevdet Joakim Møllersen også at Nato og USA skal ha stoppet forsøk på fredsforhandlinger.

Ifølge Bjørnar Moxnes skal en kilde i president Volodymyr Zelenskyj’s regjering ha blitt sitert i mars i fjor, på at Storbritannia skal ha grepet inn for å hindre fredsforhandlinger.

– Men ukrainerne er ikke marionetter for andre nasjoner. Derfor spiller det egentlig ingen rolle hva Boris Johnson har sagt eller ikke sagt til den ukrainske presidenten. For uansett er det slik at Ukraina selv bestemmer om de vil forhandle med okkupanten, og på hvilke premisser.

– Så din mening er at ingen andre enn Ukraina kan avgjøre når det er tid for forhandlinger, og på hvilke vilkår?

– Ja, selvsagt, svarer Rødt-lederen.

– Vil du aktivt ta avstand fra Møllersens uttalelser?

– Rødts standpunkt er og har vært at vi støtter Ukrainas motstandskamp, vi fordømmer invasjonen, og vi skal støtte Ukraina humanitært og økonomisk. Så har vi en diskusjon om synet på norsk våpenhjelp fram mot landsmøtet senere i vår, sier Bjørnar Moxnes.

Fra nei til ja

Onsdag formiddag har Rødts første nestleder Marie Sneve Martinussen og partisekretæren Benedikte Pryneid Hansen gått ut med aktiv støtte til norsk våpenhjelp:

– Motstanden mot Putins brutale angrepskrig, og støtten til Ukrainas forsvarskamp, har vært tydelig fra Rødt hele veien. Dette er det ikke uenighet om. Men jeg mener dette standpunktet nå også bør innebære at Rødt støtter direkte våpenhjelp til et Ukraina som opplever terrorbombing av sivilsamfunn og infrastruktur, skriver Martinussen i en SMS til VG.

– Jeg mener Norge bør støtte Ukraina med våpen. Ukraina fører nå en rettferdig motstandskamp mot en aggressiv motstander. De har all rett til å forsvare seg. Dette er i tråd med FN-pakten, og dette bør Rødt støtte, mener jeg. Jeg er glad for debatten og jeg håper vi lander på et standpunkt at vi kan støtte Ukraina med våpen, sier Hansen til NRK.