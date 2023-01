KREVER MER: Maren Walvik Johnsen blir aldri helt frisk. Hun mener Norge burde gjort mer for å beskytte unge kvinner mot livmorhalskreft.

Maren (28) ble dødssyk etter feiltolket livmorhalsprøve: − Vi har ikke gjort nok

Norge trapper opp kampen mot livmorhalskreft. Men Maren Walvik Johnsen mener man burde gjort mer, både når det gjelder testing og vaksinering.

Maren gjorde alt riktig. Da hun fylte 25, testet hun seg for livmorhalskreft, slik anbefalingen til norske kvinner lyder.

Svaret på celleprøven var at alt så fint ut. To år senere fikk hun påvist livmorhalskreft. Da hadde kreften spredt seg.

– Vi har ikke gjort nok, sier hun til VG.

– Flere valg som er gjort for å beskytte unge kvinner mot livmorhalskreft, føles som et minimum.

TV 2 fortalte Marens historie i serien «Norge bak fasaden» mandag. Episoden ble møtt med en bølge av reaksjoner på sosiale medier.

ETTER SJOKKET: Bildet er tatt i julen 2021, like etter at Maren fikk vite at hun hadde livmorhalskreft. – Hadde nok ikke innsett helt hva jeg skulle gjennom, men var som alltid positiv, skriver hun i en e-post til VG. FØRSTE RUNDE: Bildet er tatt første gang Maren gikk på cellegift og mistet alt håret. Totalt har hun vært gjennom ni cellegiftkurer.

Oppmerksomheten er bra, mener Maren, som lenge har kjempet for økt bevissthet omkring livmorhalskreft-problematikken.

Siden Maren fikk påvist kreft, har Norge forbedret testrutinene sine. Fra og med 1. januar i år skal livmorhalsprøvene til kvinner mellom 30 og 69 år undersøkes med en HPV-test.

Testen er sikrere enn å undersøke dem med mikroskop, slik tilfellet var for Marens prøve. Ordningen skal utvides til å gjelde kvinner ned til 25 år fra og med 1. juli.

Det er Maren glad for. Likevel mener hun det gjøres for lite, for sent.

– Det er synd at Norge er så sent ute, sier hun, og peker på at flere andre land innførte HPV-testing for flere år siden.

– Den dårligste vaksinen

Flere europeiske land, deriblant Sverige, Nederland og Finland, har kommet lenger enn Norge når det gjelder kampen mot livmorhalskreft.

Mens Sverige har som mål å utrydde livmorhalskreft i løpet av en femårsperiode, sikter Norge mot en «nesten»-utryddelse innen 2039.

Norge bruker også en annen HPV-vaksine enn sine skandinaviske naboer. En rekke fagpersoner VG har snakket med, mener at dette er synd.

Maren er enig:

– Det er nesten ingen andre land enn Norge som har denne vaksinen lenger, sier hun.

– Norge vaksinerte min aldersgruppe for sent og burde prioritert gutter før. I tillegg gis fortsatt den dårligste vaksinen.

HÅPEFULL: «Glad for å ha fått hår igjen, håper at kreften er borte,» skriver Maren om dette bildet, som ble tatt før et nytt tilbakefall. NY RUNDE: Tilbakefallet er et faktum, Maren starter nye behandlingsrunder med cellegift høsten 2022.

Det finnes tre HPV-vaksiner: Cervarix, Gardasil og Gardasil 9. Folkehelseinstituttet (FHI) har valgt Cervarix, som beskytter mot de to vanligste HPV-typene og noen typer som er beslektet med disse.

Gardasil 9 er den nyeste vaksinevarianten og beskytter mot syv krefttyper, i tillegg til to HPV-virus som kan bli til kjønnsvorter – til sammen ni HPV-virus.

– Jeg håper vi får innført den beste vaksinen også i Norge nå. Det er på tide, sier Maren.

– Jeg har fått enorm respons, også fra kvinner i min situasjon. I tillegg er det jo mange jenter før meg som har snakket høyt om dette. Så det gjør kjempevondt at dette har rammet så mange.

FHI: Ingen signifikant større beskyttelse

FHI opplyser til VG i en e-post at kreftbeskyttelsen ikke er signifikant større i Gardasil 9-vaksinen enn i Cervarix, ettersom det er påvist kryssbeskyttelse hos Cervarix og de resterende typene forårsaker få krefttilfeller.

– I anbudskonkurranse for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet blir beskyttelse mot kjønnsvorter vurdert, men vektlegges ikke like mye som kreft og død, skriver lege Fredrik Skår ved avdelingen for Luft-, Blod- og Seksuell smitte i en e-post til VG.

– Hvorvidt beskyttelse mot kjønnsvorter bør være et viktig mål for HPV-vaksinering på linje med kreft, er en større diskusjon om helseøkonomiske prioriteringer, sett opp mot andre behov i helsevesenet, fortsetter han.

Ved forrige anbudskonkurranse var det kun produsenten av Cervarix (GSK) som leverte inn tilbud, ifølge Skår.

Blir aldri helt frisk

Maren tok Cervarix-vaksinen med én gang hun fikk muligheten. Det var i 2016, da myndighetene innførte en midlertidig ordning for kvinner født i tidsperioden 1991–1996.

– Kvinner i denne aldersgruppen ble nedprioritert i vaksinering, og det burde vært gjort mer for å beskytte disse kvinnene spesielt, sier Maren.

Trolig ble Maren smittet før hun fikk vaksinetilbudet. Ifølge FHI kan det ta tiår før HPV-virus utvikler seg til kreft.

HÅRLØS IGJEN: «Sier seg selv, men de krøllene jeg hadde fått måtte forsvinne igjen,» skriver Maren om bildet.

Maren blir aldri kvitt kreften.

– Jeg kan ikke bli frisk. Men håpet nå er at vi har sykdomskontroll. At kreften ligger på et minimum og at man kan holde på med vedlikeholdsbehandling gjennom små doser cellegift, sier hun.

– Jeg håper at periodene mellom hvert tilbakefall blir så lange som mulig. Og så jeg er veldig spent på om de seks rundene med cellegift nå har hatt den effekten jeg ønsker.

PÅ BEDRINGENS VEI?: Frognerparken i Oslo har blitt et tilfluktssted for Maren i periodene hun har vært svært syk. Nå håper hun at de siste prøvene kommer tilbake med gode svar.

En periode så det lysere ut for Maren. Cellegiften viste gode resultater, kreftcellene minsket i volum. Så, i august i fjor, fikk hun tilbakefall.

I månedene som fulgte har 28-åringen vært gjennom seks cellegiftkurer totalt.

– Du må være veldig sliten?

– Jeg er sliten etter denne uken, men samtidig har det gitt meg veldig mye energi å se at saken har fått så mye oppmerksomhet og at så mange kvinner nå er opptatt av å sjekke seg. Det er det absolutt viktigste, sier hun.

–Jeg tror og håper at dette også vil skape ringvirkninger for alle beslutninger som tas innen kvinnehelse fremover.