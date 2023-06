PROSJEKT hval04.mov PROSJEKT hai001.mov Her sniker

Jakter på brugde: Haifeber i Nord-Norge

«Oi! Se der!», sier stipendiat Antonia Klöcker til skipper Otte Bjelland.

De har fått øye på noe som kan være spennende.

«Helsike. Det var en fugl.»

Aluminumsbåten på 30-fot, med det interne kallenavnet «Brugda», kjører enda lenger ut på Vestfjorden. Hele tiden speider forskerne mot horisonten.

Etter en stund oppdager de en ny svart prikk. Denne ser lovende ut.

Bingo!

Båten glir sakte inn mot den karakteristiske finnen, under havoverflaten svømmer kjempehaien, som kan bli over 13 meter lang og 19 tonn tung.

«Sakte! Sakte!» roper skipper Bjelland til overingeniør Jan Hinriksson, som nå styrer båten.

Skipperen står fremoverlent i baugen med et fast grep om stangen. Klar for det avgjørende øyeblikket.

Snart skal han brøle – sammen med resten av gjengen.

Havforskningsinstituttet er i Svolvær i Lofoten for å prøve å skaffe mer informasjon om den utrydningstruede haiarten. Etter at publikum ble involvert i jakten på brugde, har det tatt helt av.

– I fjor da vi skulle merke haier hadde vi bare en portal på nettet. I år skjønte vi at vi måtte få med publikum i enda større grad, forteller fiskeribiolog og forsker Keno Ferter.

Med dét var Haitelefonen et faktum.

– Det var en felles idé, og så langt har den vist seg å være veldig god.

For de siste dagene har telefonen knapt vært stille i campinghytta hvor forskerteamet har base og sitter klare til å rykke ut.

– Vi får kanskje 10 til 15 telefoner hver dag. Folk er opprømte og forteller hvor de har sett brugden, når de så den – og beskriver oppførselen til brugden, sier Otte Bjelland.

– Det er veldig bra og gøy at folk ringer. For oss er det helt essensielt, legger han til.

– Det er en veldig spennende jobb. Nesten for spennende, sier Ferter.

– Jeg tenker bare på hai om dagen. Jeg har ikke rukket å tenke på andre ting siden vi kom hit.

Teamet kom til Lofoten sist lørdag og skal etter planen bli her til begynnelsen av juli.

– Vi festet merker på tre haier i fjor sommer, og de skal løsne fra haiene 1. eller 2. juli. Så vi blir her til vi har fått merkene fra i fjor tilbake, sier Antonia Klöcker, som er stipendiat ved Havforskningsinstituttet.

Forskerne kan stille inn hvor lenge merkene skal sitte på haien, før de løsner og de får data.

Målet er å hente informasjon om hvor haien ferdes i norske farvann, hvordan de er koblet til andre individer i Storbritannia og Irland, og hvor og når den kan være i fare knyttet til menneskelig aktivitet.

Forskerne bruker to typer merking. Den ene registrerer hvor dypt brugden svømmer, hvordan lysforholdene er, og hvilke temperatur vannet holder der fisken befinner seg.

Den andre typen merking skaffer informasjon om hvor den befinner seg, så lenge den svømmer mot havoverflaten.

– Kombinasjonen av informasjonen de to ulike merketypene gir oss, gjør oss i stand til å øke kunnskapen om brugde, konstaterer Bjelland.

Info Dette er brugde Latinsk navn: Cetorhinus maximus. Andre navn: Basking shark. Maks størrelse: Over 13 meter. Vekt: Opptil 19 tonn. Levetid: Ukjent, kanskje 50 år. Leveområde: I tempererte områder på både nordlig og sørlig halvkule. Gyting: Ungene fødes levende året rundt, men trolig med en topp om vinteren. Føde: Plankton. Særtrekk: Har en sterkt forstørret munn og konisk snute. Er gråbrun i fargen med marmorert hud. Kilde: Havforskningsinstituttet Vis mer

Brugdene merkes ved å bruke en slags stav, hvor forskerne har festet merkingen på tuppen, som stikkes inn ved finnen.

– Denne stangen er kjøpt på Biltema, opplyser Bjelland.

– Det er litt flaut. Her må du være kreativ, sier han.

Merkene forskerne fester, skal i denne omgang sitte på haien i ett år.

– Noen reagerer kanskje på at haiene skal svømme rundt med dette merket lenge, sier Bjelland.

– Derfor bruker vi en mekanisme som gjør at nesten hele merket fjernes fra dyret, så det kun er en veldig liten bit igjen på brugden.

Brugdens kallenavn er nemlig «den vennlige kjempen», og den spiser dyreplankton.

– De spiser nok ikke mennesker. Men et menneske hadde fint fått plass i kjeften, ler Bjelland.

Brugden bruker gjellene til å filtrere dyreplanktonet ut av vannet. Haien kan filtrere volumet av et olympisk svømmebasseng på omtrent en time.

I tillegg er den tannløs – bokstavelig talt.

Forskerteamet samler prøver av dyreplanktonet brugdene spiser. Denne typen plankton blir kalt raudåte på grunn av den sterke rødlige fargen.

Men selv om forskerne ikke synes selve brugden er skummel, er de ikke fryktløse.

– Det som er skummelt, er tanken på at vi må gjøre det riktig. Vi må gjøre merkingen og prosessen best mulig for dyret, og for muligheten til at vi får samlet data, sier Bjelland.

Det er i dag veldig lite forskning på brugde. I Norge har den så å si ikke blitt forsket på, mens det er noe mer forskning på haiarten i Storbritannia og Irland.

– Hvorfor er brugden her oppe i nord?

– Maten, tror vi. Men kunnskapen på disse haiene er ikke all verden, så det er det vi prøver å finne ut nå, svarer skipper Otte Bjelland med fiskeforsker Keno Ferter ved sin side.

I Norge kan brugden sees langs hele kysten mellom mai og august, med «hotspots» rundt Hitra, Frøya, Lofoten og Vesterålen.

– Vi ser etter svarte prikker i horisonten. Da er det kanskje finnen vi ser, sier Ferter.

– Sånn som på film?

– Ja. Brugden kommer opp mot overflaten for å spise konsentrert plankton. Da ser vi gjerne finnen i overflaten.

Dronen hjelper med å se størrelsen, forskjellen på individene – og til å ha oversikt over hvor brugden er dersom den dukker helt under overflaten.

– I tillegg fanger dronen opp GPS-posisjonen, sier Hinriksson

– Og så gir dronen oss veldig fine bilder da, legger han til.

Tidligere ble det drevet fiskeri etter brugde i Norge. På grunn av overfiske er haiarten nå rødlistet.

I fjor merket forskerne tre brugder. I år er målet å bruke alle ti merkene de har.

– Det er ikke bare-bare å merke brugde. Det er et veldig lite felt ved finnen som vi vil feste merket på.

Om forskerne mistenker at merket kan bli satt feil på, holder de seg helt i ro og lar brugden svømme videre.

– Mandag så vi ti haier, men satte bare ett merke. Om vi er usikre, lar vi heller være å merke. Så vi er forsiktige, sier Keno Ferter.

Med en go-pro festet på tuppen bruker Ferter en lang stav for å få video av brugden under vann. Den ser nærmest ut som en drage der den med elegante bevegelser svinger seg fremover i vannet.

Nå er brugden to–tre meter unna mannskapet om bord.

Otte Bjelland lener seg fremover. Det blir stille.

Han tar staven med merket ned i vannet og stikker det inn i brugden.

«JAAA!!!» roper Bjelland.

Denne merkingen gikk akkurat som den skulle.

Gjengen med forskere er glade og lettet.

– Det blir litt jubel. Vi blir jo giret når vi får det til, sier Bjelland.

– For noen kan det virke litt voldsomt at vi blir så glade. Men når vi prøver og prøver å få merkingen riktig, og det endelig sitter, da blir vi glade, sier han.

Dronefoto: Havforskningsinstituttet