TINGRETTEN: Mannen i 30-årene og barnets mor må møte i tingretten i november.

Mann tiltalt for drapsforsøk – skal ha dyttet papirklump i halsen til lite barn

Påtalemyndigheten mener mannen i 30-årene forsøkte å drepe det lille barnet ved å dytte en papirklump ned i halsen på fornærmede. Barnets mor er tiltalt for barnemishandling.

Hendelsen statsadvokatene mener er et drapsforsøk, skal ha skjedd i april 2020. Barnet, som er i barnehagealder, måtte få livreddende hjelp, ifølge tiltalen mot mannen i 30-årene.

Det kommer fram av tiltalen at mannen skal ha dyttet en papirklump ned i svelget til fornærmede, slik at barnet ikke fikk puste.

Barnet overlevde som følge av den livreddende førstehjelpen på stedet.

Mannen nektet straffskyld da han ble pågrepet og varetektsfengslet i fjor høst, to og ett halvt år etter drapsforsøket. Han er også tiltalt for vold mot det lille barnet.

Mannens forsvarer, Carina Wold, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Moren tiltalt for barnemishandling

Moren til det fornærmede barnet er ikke tiltalt for drapsforsøk, men for barnemishandling.

I tiltalen mot moren står det at hun utsatte sitt eget barn for vold, tvangsforing, dusjing i kaldt vann og klaps på kinnet.

Kvinnens forsvarer, Zulifqar Munir, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Han vil ikke kommentere saken mer på nåværende tidspunkt.

Bistandsadvokat: – Tragisk sak

Barnets bistandsadvokat, Ole Edward Hagen, sier følgende om saken til VG:

– Dette er en tragisk sak som har vært til stor belastning for barnet. Det har også vært en stor belastning for barnets far, som etter en langvarig kamp nå har omsorgen for barnet.

Både moren og mannen i 30-årene må møte i tingretten i november. Det er satt av åtte dager til rettsforhandlingene.

