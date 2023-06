Ikea Norge stanser salg av Mondelez-produkter

Ikea Norge føyer seg i rekken av selskaper som stanser salg av Mondelez-produkter. Men det har ikke sammenheng med Ukrainas svarteliste, hevder selskapet.

Saken oppdateres!

Det bekrefter kommunikasjonssjef i Ikea Norge, Joakim Dagenborg til VG.

– Vi har allerede tidligere planlagt å fase dem ut, uten at det har sammenheng med svartelistingen. Grunnen til det er at vi også utvikler våre egne produkter i den produktkategorien, sier kommunikasjonssjefen.

– Vi har noen få artikler i sortimentet som er produsert av Mondelez.

Disse produktene er blant annet Daim, Twist, og Maribou-sjokolader.

Lørdag ble det kjent at Ikea Sverige også faser ut sine Mondelez-produkter.

Mondelez et internasjonalt selskap som eier en rekke godteri-merkevarer, blant annet norske Freia.

Det har stormet rundt dem etter at det ble oppmerksomhet om at de stod oppført på Ukrainas svarteliste over selskaper som opererer i Russland.

Flere selskaper har boikottet Mondelez sine produkter på grunnlag av at de er svartelistet. Det gjelder:

DNT

SAS

SJ Norge

Classic Norway Hotels

Strawberry

Disse har snudd i boikotten:

Norwegian

Widerøe

Elkjøp