1 / 3 DU ER ELEKTRISK: Heldigvis får man ikke støt av å tenke på lynet – men det er god grunn til å være litt forsiktig når man er ute mandag. DU ER ELEKTRISK: Heldigvis får man ikke støt av å tenke på lynet – men det er god grunn til å være litt forsiktig når man er ute mandag. DU ER ELEKTRISK: Heldigvis får man ikke støt av å tenke på lynet – men det er god grunn til å være litt forsiktig når man er ute mandag. forrige neste fullskjerm DU ER ELEKTRISK: Heldigvis får man ikke støt av å tenke på lynet – men det er god grunn til å være litt forsiktig når man er ute mandag.

Farevarsel: − Like før det braker løs

Lyn og torden, sterk vind og hagl: mandag blir det «innevær».

Kortversjonen Meteorologisk institutt advarer om lyn- og tordenvær mandag på vestlandet, Sørlandet og østlandet

Sterk vind, haglbyger og fare for styrtregn spesielt for Vestland, Rogaland og Agder

Anbefalte tiltak inkluderer koble fra elektriske apparater, søke ly, tilpasse kjøring, unngå åpne sletter og store trær, samt ikke å svømme eller bade. Vis mer

Flere steder i landet kan vente seg lyn- og tordenvær på mandag. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for mye lyn på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

– Det har allerede begynt å lyne mye ute på havet. Det har akkurat begynt å komme inn mot land, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa til VG.

– Så nå er det like før det braker løs.

Hun forteller at det er Sørlandet og Agder som blir først ut.

Institutt anbefaler å vurdere forebyggende tiltak:

Koble fra elektriske apparater

Tilpass farten etter kjøreforholdene

Søk ly

Unngå åpne sletter og store trær

Ikke svøm eller bade

Villa anbefaler å følge med på hvor det lyner.

– Ta ned parasollen!

Det er også varslet både sterk vind og haglebyger. Dette kan føre til skader på blant annet biler eller avlinger, skriver Meterologisk Instituttet. I tillegg kan det føre til glatte veier i perioder.

– Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast, så da kan det være lurt å ta ned parasollen, skriver meteorologene på Twitter.

– Man må være obs på at være kan endre seg fort. De kraftigste bygene kommer brått på med kraftige vindkast, sier Villa.

Da gjelder det å ha sikret hagemøblene på forhånd.

Men det er ikke bare lynet man må være obs på mandag. For Vestland, Rogaland og Agder er det også sent ut farevarsel for styrtregn.

Vil man unngå en vannfylt kjeller, kan det være lurt å rense dreningsveier og stikkrenner.

I tillegg skriver instituttet at man burde holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring.

Regn, regn, gå din vei

Det må nok solid soldans til for å hente frem finværet igjen for sør- og Midt-Norge. De neste dagene blir grå og milde, sammenlignet med knallværet som har vært.

– Det blir litt mer skiftende norsk sommervær, sier Villa.

Nord-Norge kan derimot smykke seg med strålende sol og temperaturer på 20-tallet flere dager denne uken.

Les også: Lasse ble slått ut av lynet: – Jeg skal ikke dø på dette fjellet

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post