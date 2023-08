Kom tilbake til rasert Airbnb-leilighet: − Det er så vilt at du ikke tror det

Utleieren fikk sjokk da han kom hjem til en ramponert utleieleilighet. Hverken Airbnb eller leietageren ville betale for skadene – før VG tok kontakt.

Kortversjonen En mann VG har snakket med fikk leiligheten rasert etter han leide den ut via Airbnb til tre personer som skulle på Palmesus i Kristiansand.

Leietageren sa først at de ville betale for skadene, men snudde da Airbnb konkluderte med at skadene ikke var leietagers feil.

Da nektet både Airbnb og leietageren å betale for skadene.

Airbnb snudde siden, og har dekket skadene til utleieren. Dette var likevel etter at nye leietagere hadde tatt over leiligheten. Vis mer

VG har snakket med en mann som leide ut leiligheten sin til tre kompiser som skulle på Palmesus, gjennom utleiefirmaet Airbnb.

Utleieren forventet å leie ut leiligheten til en festklar gjeng, men synet som møtte ham etter leieperioden sjokkerte ham.

Da han kom tilbake var leiligheten rasert.

– Det var skader på sofaen, nattbordslampene var fullstendig knust, lampeskjermen i stua var vrengt, gardiner var ødelagt, glass var knust og det var masse glasskår i sengen. Nattbordet var også forsøkt tent på, sier utleieren.

– Det sto at de var tre stykker i reservasjonen. Du vet ikke om du skal le eller grine. Det er så vilt at du ikke tror det. Jeg har aldri sett noen oppføre seg på det viset. Jeg ser for meg at to har holdt TV-en og en har tatt karateslag.

Inne i leiligheten var ikke bare fjernsynet knust, men det lå også søppel strødd rundt og det var blodsøl på vegger og gulv.

I meldinger VG har sett mellom utleieren og leietager, mener leietageren skadene skyldes et nachspiel som gikk «litt over styr». Han sa derfor først at de skulle betale for skadene.

Det endret seg etter at Airbnb ble koblet på saken.

VG har forsøkt å komme i kontakt med leietageren gjentatte ganger, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Skadene i leiligheten kan du se i videoen i toppen av saken.

Ingen ville ta regningen

– Et rengjøringsfirma var på vei inn 15 dager etter at det skjedde, og saken var på vei til å løses. Men så sendte Airbnb en mail til leietager, hvor de skrev at han ikke skulle betale noe.

Da avbestilte leietageren rengjørerne som var bestilt for å rydde opp i leiligheten.

Så ville hverken Airbnb eller leietageren betale for skadene.

Ifølge utleieren skal en takstmann ha satt prislappen på skadene og vask av leiligheten til 34.000 kroner.

Utleieren beskriver dialogen med Airbnb som veldig vanskelig.

– Jeg har ringt Airbnb sikkert 15 ganger. Jeg kommer gjennom, men det er ingenting kundeservicen får gjort, og de setter ikke over til saksbehandler.

Han sier han har sendt mange e-poster med dokumentasjon og takst på skadene.

– Jeg har opprettet fire eller fem forespørsler om refusjon fordi de blir avsluttet på feil grunnlag.

DIALOGEN: Leietageren gikk først med på å betale regningen, men etter at Airbnb mente de ikke skulle betale for skadene, så fraskrev vedkommende seg ansvaret.

Kritiserer Airbnb

– Jeg fikk en mail fra Airbnb, som informerte om at skadene ikke var gjesten sin feil. Da viser det seg at de har fulgt opp feil sak.

I stedet for å behandle riktig sak, har Airbnb opprettet en sak på en leietager fra 2022.

Etter avklaringen om riktig leieforhold, skrev Airbnb i en mail til utleieren at leietager var frigitt fra skadeerstatning:

IKKE GEHØR: Utleieren ble overrasket over Airbnbs avslag på refusjonskrav.

– Etter en nøye gjennomgang av den tilgjengelige informasjonen, bestemte vi oss for at vi ikke vil kunne fortsette med refusjonsforespørselen din.

– Det ser ut til at de rapporterte skadene ikke er forårsaket av en ansvarlig gjest eller invitert av gjesten, noe som betyr at de ikke er kvalifisert for refusjon.

Utleieren ble sjokkert da han fikk denne tilbakemeldingen av Airbnb.

– Jeg kunne ikke tro mine egne øyne da jeg leste den mailen. Det er helt surrealistisk at Airbnb ikke har tatt tak i det.

RAMPONERT: Utleier fikk bakoversveis når han så hva som møtte han etter å ha leid ut leiligheten under Palmesus.

Airbnb legger seg flat

Etter en rekke forsøk på å få tak i Airbnb i Norge, kom VG gjennom til Airbnb i USA. De beklager håndteringen og dekker nå skadene.

– Vår håndtering av denne saken falt under våre høye standarder, og vi har nådd ut til verten for å fullt ut støtte deres krav. Det er forbudt med fester på Airbnb, og gjestene har blitt fjernet fra plattformen, skriver en talsperson fra Airbnb på e-post.

Talspersonen legger til at det sjeldent oppstår problemer og at Airbnbs forsikring dekker skader opp til 3 millioner amerikanske dollar.

UTRIVELIG: Dette var synet som møtte utleieren. Ifølge leietaker var det et nachspiel «som hadde gått litt over styr».

Måtte rydde opp selv

På grunn av saksbehandlingsrotet kunne ikke utleieren vaske og fikse leiligheten. Leieforholdet var ferdig 2. juli, men leiligheten sto ramponert gjennom hele juli.

Utleieren anslår at han har tapt rundt 1500 kroner natten for utleie på utleieleiligheten sin, i det han kaller «prime-time» i juli:

– Det er jo tapte penger for utleie, som jeg ellers ville ha tjent veldig godt på i juli.

Den 7. august tok nye langtidsleietagere over leiligheten, og saken var fortsatt ikke løst i slutten av juli. Utleieren ble derfor nødt til å kaste seg rundt og kjøpe nye møbler og vaske ned hele leiligheten selv.

1 / 2 KAOS: Det var søppel, rot og blodsøl i leiligheten. forrige neste fullskjerm KAOS: Det var søppel, rot og blodsøl i leiligheten.

Anmeldte, men ble henlagt

Utleieren er også skuffet over politiets håndtering av saken. Anmeldelsen hans ble henlagt etter kun én dag.

Årsak: Politiet hadde ikke kapasitet til å ta saken.

– Det er jo ikke veldig mye arbeid som skulle bli lagt ned for å få saken oppklart. Jeg synes det er litt vel svakt å legge den bort, sier han.

Han mener det ville vært fort gjort for politiet å nøste opp i saken:

– Det er nesten sånn at dropper du en kaffepause, så har du løst den.

1 / 2 BLOD: Utleier synes det er ubehagelig å måtte vaske andre folk sitt blod. BLODSØL: Det var blodig flere steder i leiligheten. Utleier er nysgjerrig på hva som har skjedd i løpet av helgen, som sørget for blodsølet. forrige neste fullskjerm BLOD: Utleier synes det er ubehagelig å måtte vaske andre folk sitt blod.

Politiet: Slike saker krever etterforskning

Politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland i Agder politidistrikt sier at slike saker krever en rekke etterforskningsskritt:

– For at noen skal kunne straffes for skadeverk, må politiet kunne bevise utover enhver rimelig tvil at skadeverket/ødeleggelsene er et resultat av forsettlige handlinger forsettlige handlingerForsettlig handling vil si at en person med viten og vilje gjør noe kriminelt, eller forstår at handlingen kan være straffbar og likevel velger å handle. Dette er en del av vurderingen i straffesaker. fra konkrete personer, skriver hun på en e-post.

Hun understreker at utleieren både har anledning til å klage på henleggelsen, og til å sende politiet mer informasjon og dokumentasjon.

Hobbesland trekker også frem at det på generelt grunnlag er mulig å søke erstatning i skadesaker gjennom sivile søksmål:

– Vilkårene for å fremme et erstatningskrav er ikke de samme som for at noen skal kunne straffes.

