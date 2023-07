OMFATTENDE SØK: Alle nødetater og helikopter deltok i søket etter mannen.

Person falt i foss i Sirdal – får livreddende førstehjelp

En mann får livreddende førstehjelp etter å ha falt i en foss i Sirdal i Agder.

– Tilstanden er uviss pg det er igangsatt livreddende førstehjelp. Han er ikke bevisst og klargjøres for å bli fraktet til Haukeland sykehus, sier operasjonsleder Roger Litlatun i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Det var klokken 15.59 at politiet først meldte om at en person hadde falt i vannet etter at vitner hadde sett ham falle i fossen.

Den voksne mannen ble meldt funnet klokken 17.20 etter en stor leteaksjon der alle nødetater, redningshelikopter, luftambulanse og dykkere deltok.

Han ble funnet i vannet i nærheten av stedet der han falt, opplyser Litlatun.

Hovedredningssentralen Sør-Norge bisto også i søket.

– Været er ok, men det er mye vann i elva, sa redningsleder Owe Frøland i HRS om forholdene.

