FØR KAOSET: Nils-Jarle Sætre (52) har startet turen for å samle penger til Kavli-instituttet for nevrovitenskap.

Veldedighetsside sperret: − Kan koste masse

Nils-Jarle Sætre (52) skal gå 720 km for å samle inn penger til alzheimerforskning. Nå er Facebook-siden hans sperret.

Etter at Sætre mistet sin mor til Alzheimer for tre år siden, har han hatt ett mål.

Han vil bidra til å finne en kur på sykdommen som gir mange en uverdig hverdag. Siden den gang har han samlet penger til forskningen.

Målet hans for dette året var å gå hele 720 km for å samle inn penger for forskning på Alzheimer.

Men nå har han støtt på et problem.

– Nå kan Facebook ha kostet masse for Alzheimerforskningen, sier han.

Med kun 230 km igjen til mål våknet Sætre til et varsel fra Facebook om at Facebook-siden hans har blitt lagt ned.

– Man bygger innhold for veldedighet i to år, så plutselig blir det tatt ned av Facebook uten noe forklaring, sier Sætre fortvilet.

– Det er hjerteskjærende at siden min nå er borte, for dette påvirker mange folks liv. Facebook stopper med dette folks muligheten til å få råd og hjelp, legger han til.

PÅ VEIEN: Jakter ny million til Alzheimer-forskning i Nord-Norge.

På Facebook-siden delte Sætre bilder og videoer av turen hans, og arrangementer han skulle ha underveis for å få flere til å bidra.

– Jeg frykter at det stopper opp siste del av min tur, så stor betydning har det.

Sætre gikk en lignende tur i 2021 og klarte å samle over en million kroner. I år har han allerede bikket 300 000 kr.

Pengene gikk til Kavli-instituttet for nevrovitenskap, som er ledet av nobelprisvinnerne i fysiologi og medisin, Edvard Moser og May-Britt Moser.

Sætre våknet til denne meldingen fra Facebook.

Ingen forklaring

Han håper at Facebook vil gjenopprette siden hans slik at han kan fortsette å dele sin reise og samle inn midler til saken.

– Vi har slått fast at siden din bryter standardene våre, skriver Facebook til Sætre.

Sætre forklarer at Facebook-siden ble opprettet for å skape oppmerksomhet rundt veldedighetsprosjekt. Målet var å skape engasjement og spre kunnskap samtidig som han samlet inn midler til forskning.

– Det sto at jeg brøt med standarden til Facebook. Jeg klagde og fikk svar etter 10 min om at anken var avslått. Nå har det stått i over to døgn, forteller han.

– Har jobbet hundrevis av timer i fjellet og utenom for å bygge opp siden og så bare stenger de den uten å gi meg en grunn.

Sætre er oppgitt fordi han ikke forstår hva han kan ha gjort galt.

– Problemet er at jeg ikke når ut til flere, og mange av mine følgere er fortvilet, de sliter seg ut for å ta seg av sine kjære. Det er hjerteskjærende at siden min nå er borte, sier han.

MOT SLUTTEN: Akkurat nå befinner Sætre seg nord for Tromsø.

Snart i mål

Turen begynte 27. juni, og skal etter planen avsluttes 27. juli. Om ni dager.

Han startet i Å i Lofoten, og den skal avsluttes i Sørvær, via Vesterålen, Senja, Tromsø, Lyngen og Nord-Troms.

For øyeblikket befinner han seg ved Birtavarre, og skal etter planen gå over fjellene til Nordreisa-dalen i morgen.

– Min mor er fra Finnmark, og hun og pappa elsket den nordligste landsdelen. Jeg har bodd 17 år i Tromsø og forelsket meg i naturen i Nord-Norge. Derfor ble Nord-Norge et naturlig valg, sier han.

Sætres avdøde mor, Jorunn Ingerd.

For sin døde mor

Sætre har selv vært pårørende i mange år, og går til ære for sin mor, Jorunn Ingerd, som døde av Alzheimer i 2020.

– I de to årene siden forrige tur har veldig mange pårørende tatt kontakt med meg. Den ene historien er mer hjerteskjærende enn den andre. Jeg vet selv hvor ekstremt tungt det er å stå i det når en du har så nær får en dødelig sykdom, forteller han.

– Jeg syns det er en fin symbolikk i det at jeg går i mål på naboøya til der mamma vokste opp, legger han til.

HJELPER TIL: Erling Jarl Sætre er klar for å hjelpe sønnen på veien.

Far er med

På veien har han møtt mange mennesker som er interessert i formålet, men faren hans har vært med fra start, forteller han.

– Dessuten er min far, Erling Jarl, med som min hjelper, og han kjører i en bobil dekorert med «Til topps mot Alzheimer», sier Sætre.

VG har onsdag sendt Facebook-eieren Meta flere spørsmål om hvorfor Sætres side ble stengt. Foreløpig har vi ikke fått svar.

