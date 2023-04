1 / 3 SKRED: Her gikk skredet på Reinøya. SKRED: Her gikk skredet på Reinøya. SKRED: Her gikk skredet på Reinøya. forrige neste fullskjerm SKRED: Her gikk skredet på Reinøya.

Ordfører-krav etter dødsskredene i Troms: − Vi kjenner på en avmakt

TROMSØ (VG) To ordførere i rasutsatte Troms-kommuner vil ha nye nasjonale tiltak for å hindre snøskred-dødsfall.

Etter en dramatisk skredhelg som har kostet fire menneskeliv i tre ulike skred i tre kommuner i Troms, drar hele tre ministere nordover søndag:

Både justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) møter ordførerne i Lyngen rådhus klokken 16.

Og de lokale ordførerne krever nå tiltak på nasjonalt nivå.

Ordfører i Lyngen kommune, Dan-Håvard Johnsen (Sp), sier at de skal starte med å orientere dem om situasjonen.

Anita Nyvoll (Ap), ordfører i Nordreisa kommune.

– Vi vil vise hvor kritisk og problematisk det er det vi står i, sier Johnsen.

Han mener noe av det som må vurderes er:

Innføre 0-visjon for antallet som dør av skred. Med tverrfaglig samarbeid.

Nasjonalt kompetansesenter på skredberedskap

Felles pushvarslingssystem for telefon

Lage nasjonal standard for hva som skal stå i varslene

Forskning på forebygging og hvordan man kan hindre at folk går i fjellet på utsatte dager tross kunnskap om skredfare.

Ordføreren i Lyngen mener en samlet nasjonal plan er svært viktig. Han peker på at når for eksempel flere kommuner sender varsel på SMS, så virker det litt mot sin hensikt.

– Jeg har selv fått varsel fra to kommuner i dag, og da kan det lett gi følelse av at det er spam, sier Johnsen.

Ordførerne opplever at det haster, for tusenvis av turister fortsetter å strømme ut i de livsfarlige, rasutsatte fjellene, forteller ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll (Ap), søndag morgen.

– Vi kjenner på en avmakt, for det hjelper jo ikke at vi sender ut SMS om at det er ekstrem skredfare. Vi ser at særlig de utenlandske turistene går opp i fjellet likevel, sier Nyvoll.

– Det kan ikke lenger være opp til hver enkelt kommune sitt ansvar å sikre liv og helse på dette nivået, sier Nyvoll. Hun mener noe av det som bør vurderes er:

Nasjonal plan og nasjonalt ansvar for å forebygge skreddød

0-visjon for antall mennesker som dør i skred

Felles sms-varsling

Mulighet for kommunene å forby ferdsel i skredutsatte områder

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Alle fire skred skjedde fredag. Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyste politiet lørdag ettermiddag. Lørdag ble det også besluttet evakuering for beboere Øvre Kildal. Vis mer

Selv om ordføreren mener man skal fortsette å varsle på SMS om alvorlig skredfaren, opplever hun at det ikke går inn hos turistene.

– Jeg tror ikke det handler om at de ikke får det med seg. Dette er fjellvante folk, til og med skiinstruktører som trosser varslene og går på ski likevel. Men det er kanskje fordi skredfaren her er på et helt annet nivå enn det de er vant til. At det blir litt som at når vi sier at vi har dårlig vær her i Nord, så er det på et helt annet nivå enn når dere i Sør sier dere har dårlig vær, sier ordføreren.

– I går var det hundrevis som gikk ut tross varsling. I dag skinner solen på masse puddersnø, så i dag kommer tusenvis av turister til å gå ut, sier Nyvoll.

– Jeg får vondt i magen, for jeg venter bare på at neste telefon skal komme, sier Nyvoll.

For ordførerne tror ikke det er håp om noen snarlig bedring med tanke på skredfaren i fylket.

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler søndag en gjennomgang av rutiner for varsling av befolkningen.

– Vi må gå igjennom rutinene for hva som varsles, og hvordan. Vi har den teknologiske muligheten, så dette skal vi få på plass, sier han til NRK.

Statsministeren påpekte samtidig at kommunene har anledning til å sende ut SMS med varsler om farer lokalt. Debatten har de siste dagene gått om disse SMS-ene bør komme fra nasjonale eller lokale myndigheter.

VG har ikke lykkes å få en kommentar fra Mona Benjaminsen, ordføreren i Karsløy kommune.

