PÅSKE: Det har vært fantastisk vær i fjellet. Her fra strekningen mellom Stigstuv og Sandhaug på Hardangervidda.

Beste påskestarten på mange år: − Overnattingstallene tilbake på 2019-nivå

Den Norske Turistforeningen melder om svært sterk påskestart for fjellturismen: – Dobbelt så mange gjester i år som i fjor!

Nye tall hos Den Norske Turistforeningen viser skyhøy interesse for påske på fjellet i år, skriver DNT DNT Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer.i en pressemelding søndag.

– Overnattingstallene er nå tilbake på 2019-nivå. Det er tydelig at folk er interesserte i god gammeldags hyttepåske i fjellet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, i en pressemelding.

DNT melder om godt besøk i alle fjellområder med betjente hytter.

– Denne starten har vært helt fantastisk! Om været holder, og det ser sånn ut i Sør-Norge, så kan hende at dette blir et rekordår. Men det er litt for tidlig å si enda, sier Solvang til VG.

ANBEFALER HYTTEPÅSKE: Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Klarp Solvang, forteller om en fantastisk start på påsken hos DNT-hyttene i Sør-Norge.

– Er hyttene fullbooket?

– Vi i DNT har jo alltid har plass, så du får plass. Men det er hytter som opplever at det ikke er flere ledige rom. Da kan det være du må akseptere madrass på sovesal. Men det er jo hyggelig det også, sier Solvang.

Fantastiske forhold

Pressevakt i Den Norske Turistforening, Andreas Blaauw Hval, forteller om tall som viser en tydelig økning av fjellturister.

– Tallene for de første nettene viser at det er mer enn dobbelt så mange gjester i palmehelgen i år som i fjor, på DNTs betjente hytter, sier Hval.

STRÅLENDE VÆR: Den Norske Turistforening forteller om skyfri himmel, strålende sol og bedre skiforhold enn på lenge i Sør-Norge.

Han sier at områder som utpeker seg spesielt med økning er Sylan, Trollheimen og Rondane.

– Det viktigste årsaken til økningen er de fantastiske forholdene i fjellet, og været i Sør-Norge nå. Mange sier at det er de beste påskeforholdene de har opplevd på flere tiår, legger han til.

God stemning lokker

DNT skriver i pressemeldingen at det er merkbarbar annerledes stemning og situasjon i år enn i fjor.

Anne-Grethe Myran, vertskap på Mårbu turisthytte, forteller til VG at det er svært mange som har tatt turen til DNTs hytter på Hardangervidda.

– Her på Mårbu har vi denne helgen faktisk hatt dobbelt så mange gjester som til samme tid i fjor, forteller Myran.

VERTSKAP: Det strålende været er gode nyheter for ekteparet Anne-Grethe Myran og Stein Rudi som er vertskap på Mårbu Turisthytte.

På grunn av restriksjoner under pandemien tidligere år, og dårlig vær i fjor, har det store påsketrykket i år vært etterlengtet.

– Etter restriksjoner under pandemien kan vi nå endelig være sammen uanstrengt, og vi kan sitte mange sammen i hytta på kveldene. Denne gode stemningen lokker folk!, forklarer Stein Rudi, vertskap på Mårbu turisthytte, og ektemannen til Anne-Grethe Myran.

Gode forhåndsbookinger hos skidestinasjoner

Flere skidestinasjoner i landet melder om gode forhåndsbookinger for påskeuken og økende utenlandsinteresse i påsken, skriver NTB.

NHO-bedrifter i Beitostølen og Hemsedal sier det kan gå mot rekordsesong.

– Det meldes om veldig gode bookinger fra en del av de største vinterstedene, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold til nettstedet Børsen.

Reiselivsaktører melder om særlig interesse fra utlandet denne påsken.

– Det er relativt snøfattig ellers i Europa og ei svak krone gjør det rimeligere å feriere i Norge, så allerede før vinterferien var det gode bookingtall fra utenlandske gjester i påsken, sier Krohn Devold.

