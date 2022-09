KJERKOL HAR TALT: Kjerkol lar seg langt fra imponere over det siste tilbudet innen kosmetisk kirurgi.

Ingvild Kjerkol ut mot «kynisk» skjønnhetsindustri: − Gjør det for å tjene penger

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener at kosmetisk kirurgi ikke er kvinnehelse, men at det er uttrykk for en kynisk industri som vil kapitalisere på kvinners usikkerhet.

– Som helseminister heier jeg på alt som gir oss bedre helse. Jeg mener ikke skjønnhetsindustrien er et bidrag til det, sier Kjerkol til VG.

Kjerkols angrep kommer i kjølvann av at skuespiller Pia Tjelta (45), blogger, podkast-vert og tidligere redaktør Vanessa Rudjord (46) og TV-profil Synnøve Skarbø (51) annonserte i forrige uke at de skulle etablere «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

– Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra rent a wreck, ble Rudjord sitert på i pressemeldingen.

Mandag ettermiddag ble det klart at de tre kvinnene trekker seg fra selskapet, og at lege Karim Sayed, som er medisinsk ansvarlig ved klinikken, overtar aksjene.

Gründer-trioen har før de trakk seg måttet tåle mye kritikk for å bruke av begrepet «kvinnehelse» for å markedsfører en klinikk som tilbyr en rekke kosmetiske plastisk kirurgi-inngrep.

FERDIGE: Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord har fra blitt kvitt aksjonene skjønnhetsklikken de skulle åpne i Oslo.

– Ikke kvinnehelse

Nå kommer helseminister Ingvild Kjerkol på banen i en bredside mot skjønnhetsindustrien.

– Dette er ikke kvinnehelse. Kvinnehelse handler om at kvinner blir møtt av en helsetjeneste som kan hjelpe dem med utgangspunkt i kvinners biologi og de helseutfordringene som kvinnekroppen representerer, sier hun til VG tirsdag før det ble kjent at de tre kvinnene kvittet seg med aksjene i selskapet.

Hun reagerer på bruken av både ord som kvinnehelse i denne sammenheng og «estetisk medisin».

– De bruker svermerisk språk for å kamuflere rene kommersielle interesser. De som investert i slike klinikker, gjør det for å tjene penger, ikke for å behandle kvinners helse. Jeg ber dem være ærlige på det, sier hun bestemt.

Kjerkol peker på at problemstillingen er langt større enn en enkelt ny klinikk, og at dette er storindustri.

– Kvinnehelse har med helse å gjøre, ikke skjønnhet og utseende. Disse tre damene har satt mange sinn i kok, men de er bare de tre siste ute, i en kynisk industri som ønsker å kapitalisere på kvinners usikkerhet, under en fordekt overskrift om at det er helse. La meg være klar: Det er det ikke.

KYNISK INDUSTRI: Helseministeren går til angrep mot skjønnhetsindustrien.

Genialt markedsføringsgrep

Helseministeren mener de har lyktes med å skape blest om produktet og tjenestene de vil selge, men mener at plastisk kirurgi-inngrep av estetiske hensyn har fint lite med kvinnehelse å gjøre.

– Jeg tror de angrer på at de kalte det kvinnehelse, men det er ikke sikkert. Det er et genialt markedsføringsgrep. Nå snakker alle om denne klinikken deres, og jeg er ikke i tvil om at de kommer til å få kunder. Men noe bidrag til kvinnehelse er det absolutt ikke.

I pressemeldingen fra den nye bedriften står det at «det ligger så mye positiv energi i å føle seg vel».

– Den uttalelsen smaker ganske beskt når den fremmes av denne typen kommersielle interesser. Å bli akseptert for den man er, er et godt utgangspunkt for å føle seg vel, sier Kjerkol.

BESKT: Kjerkol liker dårlig ordene og språket skjønnhetsindustrien pakker tjenestene sine inn i.

– Tilbakesteg

Statsråden peker på at det har vært et historisk høyt påtrykk på psykiske helsetjenester, særlig blant barn og unge. Hun mener det siste de trenger, er forbilder som selger og reklamerer for kosmetiske inngrep.

– Jeg synes dette er et tilbakesteg for mangfold og selvrespekt. Det å bli akseptert for den du er grunnleggende for å kunne bevege deg mot egne mål. Det synes jeg ikke denne skjønnhetsindustrien gir noe bidrag til, sier Kjerkol.

Hun peker på at influensere har direkte tilgang til barn og unge, og at de må være sitt ansvar bevisst.

– Influensere er underlagt de samme rammene vi har for denne typen kommersielle virksomheter hva gjelder markedsføring.

KLAR BESKJED: Kjerkol etterlater ikke mye usikkerhet om hva hun synes om skjønnhetsindustrien.

– Kynisk industri

Hun reagerer også på at det er kort vei fra å «scrolle» i sosiale medier til å kunne klikke seg inn på lenker til klinikker for å bestille timer eller konsultasjoner.

– Det gjør meg bekymret. Og det vise hvor kynisk denne industrien er.

Hun har en henstilling til aktørene som opererer i skjønnhets- og plastisk kirurgimarkedet.

– Ikke fremstill dette som kvinnehelse. De opererer i et rent kommersielt marked. Så ikke fremstill produktene og tjenestene som om det har noe som helst med kvinnehelse å gjøre. For det har de ikke.

FÅR KRITIKK: Karim Sayed ved skjønnhetssalongen må tåle kritikk fra helseministeren.

– Voksne mennesker må få ta selvstendige valg

VG har forelagt kritikken fra helseministeren for Karim Sayed, som er eier av klinikken.

Han har ikke hatt anledning til å stille til intervju, men skriver til VG i en e-post:

«Jeg vil snu på hele problemstillingen og si at det trengs flere ansvarlige og profesjonelle behandlere. Vi som utøver faget på en ansvarlig og kyndig måte ser hver dag at det øker livskvaliteten til mange, og det ligger mye helse i det. Helse er mye mer enn fravær av sykdom. Og voksne mennesker må få lov å ta sine selvstendige valg ut ifra sine ønsker og behov.»

Sayed skriver at fagfeltet trenger profesjonelle og ansvarsfulle aktører:

«Å jobbe med estetisk medisin kommer med et stort ansvar. Kropps- og skjønnhetspress er et komplekst problem som det ikke finnes enkle løsninger på og dette diskuteres jevnlig i min bransje. Derfor må vi bruke tid på samtale og konsultasjoner, og være strenge på hvem som ikke bør behandles, og på aldersgrenser.»

Og videre:

«Vi er også veldig tydelige på de problemene som ikke kan løses gjennom estetisk medisin. Vi føler også et ansvar for å rydde opp i et stort gråmarked der mange kjøper behandlinger de aldri burde ha fått, satt av mennesker uten kompetanse.»

Synnøve Skarbø er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

