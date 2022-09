En kvinne er dømt i Søndre Østfold tingrett for et drapsforsøk tidligere i år.

Kvinne dømt for drapsforsøk på venninne som meldte henne til barnevernet

En kvinne i 20-årene er dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha forsøkt å drepe en tidligere venninne med kniv i Halden i mars i år.

– Dette er ingenting i forhold til hvordan du kommer til å se ut når jeg er ferdig med deg, sa den tiltalte kvinnen etter at hun hadde kuttet sin tidligere venninne med kniv i kinnet.

Hendelsen skjedde 17. mars i år, da den tiltalte kvinnen i 20-årene bevæpnet med kniv og en flaske dro til leiligheten til sin tidligere venninne i Halden.

Der hogde hun gjentatte ganger mot eksvenninnen med kniven, men hun ble stoppet av en mann som også var i leiligheten og gikk mellom de to kvinnene slik at fornærmede ikke ble ytterligere skadet.

Fornærmede kontaktet barnevernet

Kvinnen i 20-årene er mor til et barn, som hun hadde omsorgen for alene.

Saken gikk i Søndre Østfold tingrett i Halden i begynnelsen av september. Her kom det fram at foranledningen for hendelsen var at fornærmede hadde kontaktet barnevernet fire ganger på ett år på grunn av bekymring i forbindelse med tiltaltes rusbruk.

Etter hvert ble barnet plassert i et beredskapshjem, før det tidligere i år ble vedtatt at kommunen skal overta omsorgen for barnet.

Tiltalte klandret fornærmede både for å ha meldt ifra til barnevernet, og for å ha reintrodusert henne for rusmidler. Etter et samvær med barnet 17. mars ruset hun seg, før hun dro til eksvenninnens leilighet.

Under rettssaken erkjente hun ikke straffskyld for drapsforsøk, men hun innrømmet å ha påført fornærmede kuttet i kinnet.

– Tilfeldigheter at hun ikke ble drept

Selv om fornærmedes skader ikke var alvorlige, mener retten at kvinnen er skyldig i drapsforsøk.

– At fornærmede ikke ble drept skyldes tilfeldigheter, herunder at vitnet NN var til stede og fikk tatt kniven fra tiltalte. Retten har likevel funnet det bevist at tiltalte hadde forsett om å fullbyrde et drap og foretok seg noe som leder direkte mot utføringen, nemlig hoggene med kniv, skriver tingretten i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen på seks år og seks måneder, er tiltalte dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.