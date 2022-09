GAVMILD: Regjeringen kan komme til å betale deg for å bruke strøm noen timer i ettermiddag og natt til søndag. Verdt det, svarer Trygve Slagsvold Vedum. Her ved Sogn trafostasjon i januar.

I dag kan du tjene penger på å bruke strøm: − Jeg tror folk er fornuftige

Nordmenn flest lurer på hvordan de kan spare både strøm og penger. Men en time i ettermiddag og hele natt til søndag kan du få betalt for å dusje. Dette er egentlig ikke et problem, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Strømkrisen har de siste månedene ført til sjokkhøye energikriser i Sør-Norge. Regjeringens strømstøtte skal hjelpe nordmenn med de rekordhøye strømregningene.

Men noen ganger får du veldig mye hjelp med regningene: Lørdag ettermiddag og i hele natt kan du tjene penger på å ta en lang og varm dusj, ifølge VGs strømspesial.

Forklaringen er slik: I strømregionene Vest-Norge, Sørøst-Norge og Sørvest-Norge, (altså områdene som får strømstøtte) ligger strømprisen an til å gå i minus.

Du kan potensielt få «best betalt» fra klokken 16 til 18 i ettermiddag og fra midnatt til klokken 07 søndag morgen.

Det merkelige utslaget skjer altså på grunn av strømstøtten:

Den regnes ut etter snittprisen hver kalendermåned, mens strømleverandøren din sender regning for de kilowattimene du faktisk bruker.

Prisen lørdag ettermiddag og natt til søndag er så mye lavere enn den prisen som strømstøtten tar utgangspunkt i, at ikke engang nettleie og avgifter får totalprisen opp i null.

Det er ikke helt sikkert at dette vil slå inn fordi det er uklart hva strømstøtten for september blir. Se forklaring lenger ned i saken.

– Måtte lage den fort

– Måtte lage den fort

– Jeg tror folk er fornuftige selv, og tar ansvar. Det er veldig få som sløser med strømmen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Er det meningen at folk skal kunne tjene penger på å bruke strøm?

– Det var helt avgjørende at vi lagde en sikringsordning da vi så at strømprisene var på vei opp i fjor, så vi måtte lage den fort. Meningen er å kompensere for høye priser, og det behovet er der fortsatt, sier han og fortsetter:

– Den har fungert, men den vil gi noen sånne utslag. Det er egentlig ikke et stort problem. Jeg tror ikke vanlige folk opplever at de tjener så mye på strøm i det lange løp nå. Det viktigste for oss er trygghet for folk.

– Verdt det

Vedum erkjenner at ordningen ble lagd på rekordtid, men vil ikke si at det gikk litt fort i svingene.

– Vi visste at den ville ha noen sånne utslag, men det var verdt det, sier han.

– Kommer dere til å gjøre endringer slik at folk ikke tjener penger på å bruke strøm midt i en strømkrise?

– Det er veldig få som kommer til å styre strømforbruket time til time. De aller fleste trenger denne ordningen nå. Erfaringen vår fra det siste året er at folk er nøkterne, og at alle kjenner på ansvaret.

Han tror «veldig få» kommer til å kjøre litt ekstra på i ettermiddag og natt.

– Det tror jeg er et marginalt problem i så fall. Alle bør være bevisste, og jeg tror de fleste kjenner alvoret.

Ønsker seg regn

Ønsker seg regn

Norge har to strømproblemer nå, understreker Vedum: Høye priser og energiknapphet.

– Noe av grunnen til at vi har hatt spesielt høye priser de siste ukene, er at vi produserer lite selv og importerer strøm fra utlandet, fordi det er lite regn. Vi prøver å ta vare på vann for å sikre at vi vann i magasinene i mars og april neste år, sier han og legger til:

– Det er ikke ofte man ønsker seg en regnfull oktober, men i år får vi ønske oss det.

SOL, SOL, GÅ DIN VEI: Kjære regnet, kom til meg! Det er beskjeden fra Vedum denne høsten. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor høst, der Vedum fikk se mye til drømmeværet.

Det er et viktig forbehold her: Vi kan ikke vite hva strømstøtten for september blir før hele måneden har gått. I VGs eksempel har vi beregnet strømstøtte ut fra snittprisen de siste fire ukene. I virkeligheten kan den bli både høyere og lavere.

Men at det vil lønne seg å bruke strøm mellom 04 og 05 natt til fredag, er svært sannsynlig.

Selv om dette ikke er noen oppfordring, vil du tjene mer penger jo mer strøm du klarer å bruke, hvis dette ender med å stemme.