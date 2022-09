JAKTHUND: Balder er en norsk elghund grå, også kalt gråhund. Rasen er populær som jakthund.

Christer Wördin (54) mistet hunden sin til ulv

Under jakttrening ved Fallsjøen møtte hunden Balder (5) på to ulver. Synet som møtte eieren får det til å vrenge seg i ham.

Søndag formiddag dro Christer Wördin (54) ut på jakttrening sammen med den fem år gamle hunden Balder, en norsk elghund grå.

Han bor på den svenske siden av Fallsjøen som ligger dels i Åsnes kommune i Innlandet og dels i Torsby kommune i Värmland.

Hunden sporet en elg og begynte å sirkle den inn i mils omkrets, så eieren på overvåkningsutstyret sitt.

Wördin følger etter for å få en film av hunden og elgen. Han forteller.

– Jeg stanset på et sted der den kunne komme. Da var hunden omtrent 300 meter fra meg. Så stanset den opp og begynte å gå ned mot en myrkant. Hva er det Balder holder på med, tenkte jeg.

Jaktjournalen omtalte saken først.

HUNDEEIER: Hunden Balder er den eneste hunden Christer Wördin har hatt. – Jeg har følt meg veldig dårlig i hele dag, sier han.

– Vondt i magen

Wördin får øye på to ulver og fyrer først av et varselskudd. Så fyrer han av et skudd til mot en av ulvene, men kulen gikk for høyt.

Da eieren kommer frem til stedet finner han hunden sin i en blodig pøl på bakken.

– Den ene tarmen var 3–4 meter lang og lå ut mot meg. Kroppen var istykkerrevet, sier han.

På det tidspunktet hamrer adrenalinet i kroppen, og det eneste han tenker på er å få levningene i sikkerhet.

Han drar med seg hunden over marken de 600 meterne til der bilen sto.

Først idet Wördin kom seg i hus, begynte det å summe seg for ham hva som hadde skjedd. Da kom følelsene.

– Jeg har følt meg veldig dårlig i hele dag, oppriktig dårlig. Jeg har vondt i magen.

Flere angrep på jakthund

Mandag dro besiktigelsespersonell til hendelsesstedet for å konstatere om det var ulv som forårsaket hundens død.

– De fant hundehår og biter av hunden, og hundens sporingsbrikke hadde falt av. Det mest sannsynlig er at dette var et ulveangrep, sier viltforvalter i Värmland fylke, Kari Langøen, til VG.

Andreas Vernby, som også er viltforvalter i Värmland, forteller at det er flere ulverevirer i nærheten av der hvor hunden døde.

– Vi har et grensekryssende ulverevirer i dette området, Bograngen, og et par i nærliggende områder. Vi kan ikke si noe om hvilke ulver som kan ha drept hunden, eller hvor de kommer fra, sier Vernby.

Videre forteller Vernby at de så langt i år har fem dokumenterte ulveangrep på jakthund i fylket, mens hunden Balder blir nummer seks i rekken.

– Vi hadde et angrep nordøst for denne plassen for et par uker siden, hvor én jakthund ble drept. Ulv i Värmland har også tatt to kalver i år. Det er ingen tilfeller med sau hittil, men det pleier å være noen hvert år, sier Vernby.

Vil ha fellingstillatelse på ulv

Det er flere ulv i området. Den erfarne jegeren Wördin, forteller at nordmenn og svensker samarbeider over grensen med å varsle hverandre om ulvespor og observasjoner de har gjort.

Men på sommeren og høsten er det vanskeligere å finne spor.

– Det eneste du kanskje finner er noe skit fra dyrene. Ellers er det veldig vanskelig å spore dem, sier han.

Wördin sier han er oppgitt over situasjonen. Han vil at det skal gis fellingstillatelse på ulv.

– Vi var de første som fikk et ulverevir i 1983, og har vært hardest rammet i hele Sverige. Det er kanskje på tide å lette litt på situasjonen. Tid for ulvejakt, sier han.

Viltforvalter Vernby sier det gjenstår å se om det blir noen felling av ulven.

– I løpet av en periode på et år skal det ha skjedd fire angrep på jakthund innenfor et begrenset område, før vi kan bevilge skyting av ulv. Det blir alltid en vurdering fra tilfelle til tilfelle, og det er mye man må tenke på når man skal ta den avgjørelsen, sier Vernby.

