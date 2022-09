BRUKER MYE STRØM: Jens Eide (t.h.), som i august fikk besøk av Høyre-leder Erna Solberg, bruker store mengder strøm. Det går blant annet med 26 000 liter varmt vann hver eneste dag for å holde lokalene hygienisk rene.

Om strømstøtten: − Ingen trygghet inn i fremtiden

Slakter Jens Eide i Lillesand, som har en strømregning på 1,3 millioner kroner i måneden, er glad for å ha blitt hørt, men synes støtteordningen er altfor kort.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han er også skuffet over han ikke får tilbakebetalt noen av alle de millionene som har rent ut i strømsluket hittil i år og synes ordningen totalt sett er «puslete».

– Er blitt hørt

– Næringsminister Jan Christian Vestre bruker vår bedrift som regneeksempel. Min stemme er blitt hørt. Når galskapen får et ansikt gir det mer effekt, sier Eide, som i august figurerte i pressen da han fikk besøk av Høyre-leder Erna Solberg.

Da fortalte han at slakteriet hadde månedlige strømregninger på over 700.000 kroner.

– Nå må jeg betale 1,3 millioner i strøm i måneden. Det er nesten en dobling. Det som er veldig forkastelig og dårlig er at ordningen ikke får tilbakevirkende kraft for inneværende år, sier Eide.

Han er også skuffet over at regjeringens strømpakke bare varer ut året.

– Det altfor lite. Det gir oss ingen trygghet inn i fremtiden. Det er som å pisse i buksen, det blir bare kortvarig varme, sier Eide til VG.

Lillesand-slakteren, som nylig utvidet virksomheten med 3000 kvadratmeter, forteller at strømregningene har vært så heftige at det ikke har vært penger til overs for å investere i enøktiltak i lokalene. Men det skal han gjøre nå, også i de «gamle» lokalene som er på rundt 7000 kvadratmeter.

Jobber med enøktiltak

– Det jobbes med saken nå og det er skissert løsninger på noen millioner kroner, sier han.

Strømstøtteordningen har flere trinn og støtten øker hvis man innfører enøktiltak.

– Jeg har ikke satt meg nok inn i trinnene, men jeg synes jo det er altfor lavt. Totalt sett er det puslete i forhold til de strømkostnadene som har vært. Jeg synes det de kommer med totalt sett for vagt selv om jeg kommer godt ut, sier Eide.

Bedriften hans bruker nå 10 prosent av omsetningen på strøm, og er dermed godt innenfor grensen på tre prosent som regjeringen har satt. Makstaket for støtte gjennom trinn I og II til hver bedrift er på 3,5 millioner kroner.

– Hva tenker du om at bedrifter som får tilskudd ikke kan betale utbytte i 2023?

– Jeg aksepterer det og vil heller leve med de restriksjonene da vi må ha hjelp til strømmen. Det betyr at jeg må finne en annen løsning på å betale min skatt på arbeidende kapital, sier slakteren.