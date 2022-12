PÅ GØLVET: Richard Storevik har tidligere meldt seg ut av Ap, men er nå tilbake i partiet og leder av Fellesforbundets mektige avdeling 5 i Bergen.

Fagforeningsboss: Ber Støre-rådgiver vurdere å slutte

Jonas Gahr Støres nærmeste rådgiver, Kristoffer Thoner, holder kundelistene sine skjult for sjefen og offentligheten. Fagforeningsboss Richard Storevik ber ham vurdere å finne seg ny jobb.

Statsministerens kontor (SMK) fikk forrige uke to nye statssekretærer. Den ene av dem, Kristoffer Thoner, kommer fra det store, amerikanske konsulentselskapet McKinsey.

Han holder listen om hvem han jobbet for hemmelig for alle i regjeringsapparatet, inkludert sjefen Jonas Gahr Støre.

Statsministeren sa til VG tirsdag at han har forståelse for at det må være et visst hemmelighold om kundelister, og at han har tillit til at Thoner håndterer dette etter regelverket.

Det er ikke den profilerte lederen av Fellesforbundet i Bergen, Richard Storevik, fornøyd med. Han er også styremedlem i Bergen Ap.

– Jeg synes det er rart. Han burde utvist mer åpenhet, slik at vi unngår å få denne debatten om rådgivere hver gang. Han er sikkert en kjempefin kar, men kanskje han burde blitt i McKinsey, sier Richard Storevik til VG.

Telenor opplyste onsdag til TV2 at Thoner har gjort oppdrag for dem.

RÅDGIVER: Statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) ved SMK, Jonas Gahr Støre, statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær Thomas Hornburg ved SMK.

– Bør være jævlig god

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, ba tirsdag i et intervju med TV2 om at Thoners kundelister blir åpne.

Storevik ønsker det samme:

– Jeg kommer fra et sted der vi skal være åpne og alt skal være gjennomsiktig. Når folk holder ting hemmelig vil en del av mennesket i oss alltid spørre: hva er det du prøver å skjule? Jeg skjønner at du må ha respekt for kunder og det kan være noen interessekonflikter, men ting endrer seg når du blir en veldig viktig rådgiver til statsministeren, sier Storevik.

Fagforeningsbossen er lei av at det blir bråk rundt slike saker i Ap.

– Han bør være jævlig god til å gi råd, sier han om Thoner.

SLUTTET: Statssekretær Tale Jordbakke og statssekretær Siri Storstein Hytten sluttet på fredag. De har vært to av Støres nærmeste i flere år.

– Åpen dialog

Storevik sier til VG at han ikke vil sette seg til doms over Støre, som han sier han har et tillitsfullt forhold til.

– Men jeg ville ikke hatt en rådgiver jeg ikke kunne hatt en helt åpen dialog med, sier han.

– Hva synes du om at rådgiveren blir hentet fra et konsulentselskap som McKinsey?

– Jeg skjønner at det kan være behov for sånne type mennesker. Vi som kommer fra grunnplanet ser ikke ned på dem, selv om vi rasler med sabler og er misfornøyde. Men et flertall av menneskene som kommer fra disse flotte stedene har gjort politisk lobbyvirksomhet og blitt veldig flinke til det, sier han.

Han er tidligere vært kritisk til sammensetningen av rådgivere på SMK.

SJEFEN MØTTE LO: Richard Storevik møtte i 2019 daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre sammen med Roar Abrahamsen fra Fellesforbundet. Støre var da på turne for å overtale folk som hadde meldt seg ut av Arbeiderpartiet.

Hent fra våre rekker

Storevik mener at lederen av Arbeiderpartiet heller burde sett mot fagbevegelsen og grunnplanet når han hentet rådgivere.

– Hvis du bare har disse profesjonelle typene rundt deg bygger du opp et ekkokammer. Da får du bare svarene du har lyst å høre, ikke de du nødvendigvis trenger, sier Storevik.

Han tror at folk fra grunnplanet kunne gitt mer direkte tilbakemeldinger.

– Har han hatt for mange ja-folk rundt seg?

– Jeg ser det bare fra utsiden. Men denne regjeringen har levert den beste arbeidslivspolitikken fra en regjering noensinne, mens oppslutningen vår har aldri har vært så dårlig. Da handler det ikke om politikken, men om hvordan vi fremstår, sier Storevik.

– Skader ansettelsen Ap?

– Først og fremst gir det dere i pressen noe å skrive om og så kaster kommentarfeltene seg på. Vi spiller oss ikke så veldig gode her, men jeg tror ikke det skader partiet. Ap er det bredeste partiet og alle passer inn hos oss. Jeg er ikke kjempekritisk til McKinsey-typen, men når du bygger et lag med bare sånne folk så føler jeg du glipper på noe og det har vi sett de siste årene.

SVART TIRSDAG: Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor.

Vurderer egen habilitet

VG har forelagt kritikken for Statsministerens kontor og Kristoffer Thoner, som foreløpig ikke har besvart kritikken.

Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved SMK har tidligere opplyst at McKinsey gjorde det klart for Thoner at taushetsplikten gjelder for alle personer og organisasjoner uten mulighet for unntak.

De har også opplyst at han det siste året i hovedsak har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og en med hovedkontorene. Telenor opplyste onsdag til TV2 at Thoner har hatt oppdrag for dem.

– Prosjektene har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa, skrev Kallset i en e-post til VG tirsdag.

Robin Idland Krüger, kommunikasjonssjef ved McKinsey i Norge, skriver i en e-post til TV2 at de har startet med å hente inn klientsamtykke for å kunne fortelle hvem Thoner har jobbet for.