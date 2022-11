STUDENT: Kari-Anne Digranes studerer på andreåret markedsføring, innovasjon og ledelse ved NTNU i Ålesund. Hun skal ha totalt seks eksamener før jul, men den ene må hun ta på nytt i 2023.

Fikk eksamen avbrutt én time før innlevering: − Utrolig skuffende

Studenter ved NTNU reagerer på at eksamenen i informasjonsteknologi ble avbrutt på grunn av en teknisk feil. Nå må rundt 100 studenter ta den på nytt over nyttår.

– Vi var godt over halvveis, og jeg og alle mine klassekamerater var så og si ferdig med eksamen, sier Kari-Anne Digranes (26).

På tirsdag hadde hun og over 530 andre en firetimers eksamen i grunnkurs informasjonsteknologi ved NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik.

– Plutselig fikk vi beskjed om at eksamen var avbrutt og at vi måtte gå ut av rommet, sier hun.

Det var tekniske problemer som var årsaken til at noen studenter fikk tilgang til internett og dermed ble deres eksamen regnet som ugyldig.

Feilen rammet alle, men 12 kandidater i Trondheim og 93 kandidater i Ålesund fikk eksamenen annullert og må ta den på nytt, opplyser NTNU til VG.

Digranes var en av dem. Det var den andre av totalt seks eksamener hun skulle ta i høst.

– Det er utrolig skuffende. Vi har pugget lenge til denne eksamenen. Vi har fire eksamener igjen og vi trenger ikke flere eksamener som henger over oss, sier hun.

MANGE STUDENTER: Over 530 studenter hadde eksamen i grunnkurs informasjonsteknologi ved NTNU, der den måtte annulleres for over 100 av dem. VG har snakket med studenter som reagerer på at eksamenen ble avlyst før det hadde gått fire timer.

NTNU beklager

For å gi kandidatene tilgang til nettsiden det var lenket til i oppgavesettet, måtte Safe Exam Browser (en side der man kan ta eksamen på PC uten mulighet for å jukse) deaktiveres under prøven.

Dette var uproblematisk for alle kandidatene som satt på stasjonære NTNU-PC-er, men medførte at kandidater som satt med egen PC måtte avbryte sin eksamen, siden deaktiveringen ga dem full nettilgang, skriver NTNU.

NTNU beklager til studentene.

– Det er veldig beklagelig, sier Anniken Løe, avdelingsdirektør for studieadministrasjon for NTNU.

Hun forteller at i tillegg til de studentene som fikk sin eksamen avbrutt, var det mange som opplevde store forstyrrelser underveis. Derfor vil alle i dette emnet få tilbud om å ta eksamen på nytt. Også de som fikk fullført eksamenen.

– De som fikk den avbrutt, vil få ny eksamen, mens de som fikk den forstyrret underveis vil kunne ta den opp de også, sier hun.

Løe forteller at en ny eksamen blir satt opp etter nyttår og at studentene vil få nærmere informasjon om dato og info om frivillig gjentak av eksamen.

INGEN JULESTEMNING: Nå som Digranes må ta eksamen på nytt, blir det ikke juleferie på hun og medstudenter.

– Er ikke godt nok

Stedlig leder ved studentparlamentet i Ålesund, Ole-Markus Simonsen, reagerer på glippen fra NTNU.

– Dette her er kjempetrist, her har studentene forberedt seg i lang tid, også har de gjort et godt stykke arbeid under selve eksamen. Nå må eksamen tas opp etter nyttår og det betyr at de har en ekstra hengende eksamen over seg i juleferien.

MÅ SKJERPE SEG: Stedlig leder ved studentparlamentet i Ålesund, Ole-Markus Simonsen, synes NTNU må skjerpe rutinene sine slik at det ikke skjer igjen.

Flere studenter har også kontaktet han for å fortelle om det som skjedde. Studentene er skuffet, fortvilet og føler seg demotivert, sier han.

– Her må rett og slett NTNU virkelig skjerpe rutinene sine, for det her er ikke godt nok, sier han.