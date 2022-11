SKJEDDE HER: Pers hotell på Gol.

Voldshendelse på LO-konferanse

Et medlem av Norsk Tjenestemannslag (NTL) er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Pers hotell på Gol i Hallingdal.

LO-konferansen er en av de viktigste konferansene i fagbevegelsen gjennom året. Onsdag kveld var det festmiddag, hvor blant andre statsminister Jonas Gahr Støre var med.

Hendelsen skjedde natt til torsdag i hotellets resepsjonsområde, får VG opplyst. Det var flere vitner til hendelsen.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en voldshendelse. Det tar vi på største alvor og dette behandles nå som en personalsak hos oss. Saken er anmeldt og vi mener det derfor ikke er naturlig å kommentere saken ytterligere, skriver forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok, i en SMS til VG.

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, bekrefter også voldsepisoden til NRK, som først omtalte saken.